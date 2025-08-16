Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ビットコイン 今後（BTC）は現在$119,040で取引されており、今週初めに$123,236のレジスタンスから下落した後、控えめなリバウンドを見せています。4時間足チャートでは、8月初旬からの上昇トレンドを導いている広い上昇チャネル内で推移しています。

50日移動平均線（SMA）$118,753は動的サポートとして機能し、日中の押し目を繰り返し支えています。一方、0.236フィボナッチ・リトレースメントレベル$117,335は構造的なフロアとして維持されています。

RSIは40半ばから反発しており、売り圧力の緩和を示唆しています。また、MACDヒストグラムは平坦化しており、弱気モメンタムが失速しつつあることを示しています。

ビットコインが$117,300以上を維持できれば、強気派は再度$123,236のレジスタンスゾーンへの上昇を試みる可能性があり、次のテクニカルターゲットは$126,242です。

マクロ要因がトレーダー心理を左右

マクロ環境は短期的な市場センチメントに大きな影響を与えています。CME FedWatch Toolのデータによると、トレーダーは9月17日のFRB会合で金利が4.00–4.25％に引き下げられる確率を92.6％と見込んでおり、現行の4.25–4.50％レンジからの変化が示されています。

この期待の変化は、米国PPIが予想の0.2％に対して+0.9％と上振れしたこと、週次失業保険申請件数が224Kで横ばいであったことが要因です。

今後の米小売売上高や消費者信頼感の発表が、FRBが利下げ方針を維持するかどうかの手掛かりとなります。弱めのデータが出ればリスク志向が高まり、ビットコインのレジスタンス突破を後押しする可能性があります。

ビットコイン（BTC/USD）価格予測：$130Kへのテクニカルルート

構造的には、価格の動きは依然として強気です。チャネルは健在で、高値切り上げがトレンドを強化しています。$126Kを突破すれば買いが加速し、$130K（心理的節目かつ供給ゾーン）への上昇が見込まれます。

この突破が成功すれば、チャネル上限は今後数四半期で$150Kまでの上昇を示唆します。一方、$117,300を下回る終値となれば、$113,650の無効化レベルが露呈し、100日SMAが控えています。

トレード戦略：蓄積ゾーンとリスク管理

トレーダーにとって、$117,300-$118,000の蓄積ゾーンはリスク・リワードの良いセットアップです。ロングポジションはまず$123,200を目標に、次に$126,200を狙い、深い調整に備えて$113,650直下にストップを置くのが安全です。

テクニカルが安定し、FRBはハト派姿勢、マクロ要因も控えているため、ビットコインの次の大きな動きは予想より早く起こる可能性があります。強気派が現在のサポートを維持し勢いを取り戻せば、$130K以上への上昇も視野に入ります。

新規プレセール：Bitcoin Hyper（$HYPER）— ビットコインの安全性とソラナのスピードを融合

Bitcoin Hyper（$HYPER）は、Solana Virtual Machine（SVM）による最初のビットコインネイティブLayer2で、低コスト・高速スマートコントラクト、dApps、ミームコイン作成を可能にします。

ビットコインのセキュリティとソラナの性能を組み合わせることで、BTCブリッジによるシームレスな新しいユースケースを開放します。

このプロジェクトはConsultによる監査済みで、スケーラビリティ、シンプルさ、信頼性を追求して構築されています。プレセールにはすでに$9.6M以上の投資が集まり、残りわずかとなっています。

HYPERトークンは現在$0.012725で購入可能ですが、価格はまもなく上昇予定です。公式Bitcoin Hyperサイトから、暗号資産または銀行カードで購入できます。

詳細についてはBitcoin Hyperを訪問。