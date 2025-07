ビットコインが過去最高値を更新し、未知の価格帯へと突入したことで、次にどこまで価格が上がるのかという憶測が急速に広がっている。

Bitwise(ビットワイズ)の最高投資責任者(CIO)であるマット・ホーガン氏によると、ビットコインはこれまでの4年周期の市場サイクルから脱却しつつあり、2026年にかけて大きな成長が見込まれるという。

「長期的には暗号資産を後押しする力が、いわゆる“4年周期”を凌駕する。そして2026年はビットコインにとって好調な年になるだろう」

──ビットワイズのマット・ホーガンCIO

また、CryptoQuant(クリプトクアント)のキ・ヨンジュCEOも同様の見解を示しており、ビットコインの4年周期理論は「すでに終わっている」と発言している。

この理論は、ビットコインの半減期(約4年ごとにマイニング報酬が半減するイベント)と価格の高騰が関連しているというもので、過去の強気相場は半減期の1年前後に起きてきた。

もしこのサイクルが終焉を迎えているとすれば、それは逆にビットコインにとって好材料となる可能性がある。価格変動の原因が単なる希少性による期待から、機関投資家の資金流入やマクロ経済動向、ユースケースの広がりなど、より本質的な要素にシフトしていることを意味するためだ。

以下では、ホーガン氏の見解や2026年がビットコインにとって転換点となる理由、そして次の波に乗るために今買うべき仮想通貨について詳しく見ていく。

ホーガン氏は、ビットコインの半減期が「4年ごとにその影響力が半分になる」と考えており、それが従来の価格サイクルが崩れている主な理由だとしている。

同氏はさらに、政治的・マクロ経済的な変化も重要な要因だと指摘する。特にドナルド・トランプ前大統領による金利引き下げの主張は、ビットコイン市場の従来の動きを撹乱する要因となる。金利が下がればリスク資産への資金流入が早まる可能性があり、半減期による影響が薄れることにもつながる。

また、米国における暗号資産の規制が明確になってきた点も見逃せない。これは過去のような大幅な価格下落のリスクを減らす要因となり、より安定的な価格推移を後押しする可能性がある。

こうした背景から、ビットコインの中長期的な成長に期待がかかっている今、高い上昇余地を持つ銘柄を早期に仕込むには絶好のタイミングと言えるだろう。以下では、今注目すべきおすすめ仮想通貨3選を紹介する。

Bitcoin Hyper(HYPER)は、Solana(ソラナ)のような高速性能とWeb3(分散型ウェブ)との互換性をビットコインにもたらすことを目指す新たな仮想通貨プロジェクトである。

ビットコインは「価値の保存手段」としては優れているものの、ブロックチェーンとしての性能はEthereum(イーサリアム)やSolanaに及ばない。処理速度が遅く、プログラム性に乏しいことがその理由だ。

HYPERはこれを解決するため、以下のようなLayer2(レイヤー2)ソリューションを構築する計画を掲げている。

HYPERを購入することで、同プロジェクトの成長初期段階に参加できる。現在トークンはプレセール中で、すでに525万ドル(約8億2,000万円)以上を調達済み。1トークンの価格は0.012425ドル(約1.95円)である。

Best Wallet Token(BEST)は、仮想通貨ウォレット「Best Wallet」のネイティブトークンであり、特にミームコインの購入を簡単にするために設計されている。

最大の特徴は、プレセール中の新しいミームコインをアプリ内で直接購入できる唯一のウォレットである点だ。外部サイトにアクセスする必要がないため、初心者にも扱いやすい。

また、同ウォレットは非カストディアル型であり、秘密鍵はユーザー自身が管理。第三者の干渉がなく、安全性が高い。

セキュリティ面も強化されており、暗号技術や多要素認証(生体認証を含む)を備え、仮想通貨保険による保護機能も搭載している。

2027年までに非カストディアルウォレット市場の40%以上のシェアを目指している本プロジェクトに参加したいのであれば、BESTの保有がその第一歩だ。

BESTを保有することで、取引手数料やガス代の割引、ガバナンス投票権、ステーキング報酬(現在利回り95%)、新規プレセール銘柄への早期アクセスなど多くの特典が得られる。

これまでの調達額は1,425万ドル(約22億2,000万円)を超え、現在の価格は1BESTあたり0.025395ドル(約3.99円)となっている。

2月にローンチされたTutorial(TUT)は、新規参入者の増加に乗じて注目を集める教育型のミームコインである。

TUTの最大の特徴は「学習特化型」である点だ。ブロックチェーンの基本、仮想通貨の仕組み、BNB Chain(バイナンススマートチェーン)に関する知識など、初心者向けに丁寧に解説する設計となっている。

AIを活用した教育プラットフォームを通じて、分散型取引所での取引方法、ウォレットの設定、スマートコントラクトの書き方などを簡単なレッスン形式で提供している。

市場の反応も好調で、TUTの価格はローンチ以降で31,000%以上の上昇を記録。過去1カ月だけでも40%の上昇を見せている。

現在の価格は0.07940ドル(約12.50円)で、今後さらなる上昇が期待される。

2026年にかけてビットコインが大きく上昇するとの予測が出ている今、Bitcoin Hyper(HYPER)やBest Wallet Token(BEST)のような将来性の高い小規模アルトコインを仕込むには、まさに絶好のタイミングと言える。

ただし、暗号資産市場は常に高いボラティリティを伴うため、価格上昇を保証するものではない。本記事は投資助言ではなく、投資を行う際には必ず自身で十分な調査を行うことが求められる。

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.