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Las memecoins continúa llamando la atención. Uno de los grandes expositores del sector hoy: MemeCore sigue demostrando que una infraestructura dedicada y una utilidad real pueden impulsar un fuerte momentum. Su último hard fork redujo las comisiones de gas y aceleró las transacciones, llevando al token nativopor encima de $2,60, una ganancia del 11% en 24 horas.

Mientras tanto, el mercado en general cae un 2.4% tras los últimos comentarios del presidente Trump sobre el conflicto con Irán, y la mayoría de los analistas ahora espera que la guerra continúe más allá del plazo de dos a tres semanas que Trump había señalado.

Mientras el mercado siga afectado por la volatilidad de los precios del petróleo y las preocupaciones geopolíticas, el dinero inteligente seguirá canalizando fondos hacia preventas de criptomonedas que ofrecen aumentos de precio fijos y un mayor potencial de ganancias después de que sus tokens salgan a cotizar en los exchanges.

Un ejemplo clave aquí es Maxi Doge (MAXI), que se acerca rápidamente al hito de los $5 millones y ha desafiado cada caída del mercado desde que su campaña de preventa se lanzó el pasado julio.

Para los entusiastas de las meme coins que se perdieron la subida de precio de MemeCore, MAXI ahora ofrece una oportunidad de ponerse al día mientras la ventana de oportunidad siga abierta.

El rally alcista de MemeCore gana velocidad

El reciente hard fork de MemeCore redujo los costes de transacción de la L1 y elevó el rendimiento, y esas medidas se han traducido directamente en un mayor uso de la red y en una explosión del 80% en el precio del token M mes a mes.

Las métricas on-chain del proyecto siguen reflejando un crecimiento de las direcciones activas diarias y un volumen sostenido, lo que confirma que los usuarios no solo observan, sino que realmente están operando en la cadena Layer 1, diseñada específicamente para la actividad meme.

Ayer, el equipo de MemeCore mantuvo involucrados a sus holders (y a los nuevos compradores) con publicaciones de marketing por el April Fools Day, convirtiendo un día por lo demás turbulento en un momento que reforzó la lealtad de la comunidad sin recurrir a trucos costosos.

Ampliando aún más la perspectiva, el analista Celal Kucuker examinó la parte alta del ranking de capitalización de mercado de las meme coins y señaló que Dogecoin podría subir hasta $1.70 para diciembre.

Como DOGE tiende a moverse por delante del resto de las nuevas memecoins, ese rally alcista elevaría de forma natural el valor de las criptos relacionadas, especialmente las del nicho de las “dog coins”.

sto prepara el terreno para proyectos como Maxi Doge (MAXI), que ha mostrado un rendimiento excepcional incluso bajo las condiciones macro más difíciles.

La preventa de Maxi Doge gana impulso

El equipo detrás de Maxi Doge (MAXI) ha creado lo que podría ser la meme coin degen definitiva, con una mascota de Shiba Inu musculada lista para pumps con apalancamiento de 1000x. El proyecto ya ha recaudado $4,72 millones (con su token MAXI a un precio de $0.0002811) y se sitúa a solo unos cientos de miles de dólares de los $5 millones.

Está previsto que la próxima subida de precio de MAXI se produzca más tarde hoy y, más allá de su branding centrado en el entretenimiento, la meme coin también ofrece beneficios tangibles para los holders.

El staking ya está activo, con recompensas de hasta un 66% APY, y después del lanzamiento del token, los holders también podrán participar en competiciones de trading, concursos basados en ROI y eventos comunitarios diseñados para mantener un compromiso consistentemente alto.

El Maxi Fund del proyecto destinará un 25% del suministro de MAXI a provisión de liquidez, alianzas estratégicas y marketing, dando al token una base que debería extenderse mucho más allá de los pumps del día de lanzamiento. Una hoja de ruta divertida, con temática de gimnasio, también traza hitos claros que abarcan integraciones con exchanges de futuros y un mayor crecimiento del ecosistema.

El timing de Maxi Doge se alinea perfectamente con el rally de precio de MemeCore, ya que los traders que vieron a ese proyecto lograr importantes victorias comunitarias ahora están construyendo posiciones en MAXI para capturar el máximo potencial alcista durante el próximo mercado alcista.

¿Cómo participar en la preventa de Maxi Doge?

Primero, dirígete directamente al sitio web oficial de Maxi Doge con el enlace que hemos proporcionado al inicio del artículo; únete a la preventa conectando tu wallet y comprando MAXI con ETH, BNB, USDT, USDC o con tarjeta bancaria para mayor comodidad.

Una vez que hayas comprado MAXI, puedes hacer staking de inmediato y empezar a ganar un 66% APY variable sin necesidad de esfuerzo adicional.

Nuestra guía sobre cómo comprar Maxi Doge, detalla el paso a paso para ingresar a la preventa.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior no constituye asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos volátiles y de alto riesgo. Realice su propia investigación y consulte a un asesor financiero certificado antes de tomar decisiones de inversión. Los datos de precios y preventa son variables.