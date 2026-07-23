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그동안 암호화폐 시장을 무겁게 짓누르던 제도권 규제의 먹구름 속에서 드디어 명확한 햇살이 비치기 시작했다. 워싱턴 정가를 뜨겁게 달구고 있는 미 의회의 핵심 시장 구조 법안인 ‘클래리티 법안(CLARITY Act)’의 최신 개정 초안이 전격 공개되면서 시장의 시선이 집중되고 있다.

이번 개정안의 핵심은 대통령을 포함한 미국 연방 공직자와 정부 고위 관계자들이 임기 중 디지털 자산을 직접 발행하거나 공식 후원하는 행위를 원천 봉쇄하는 강력한 윤리 조항이 삽입되었다는 점이다. 이를 위반할 경우 미 법무부(DOJ)가 직접 칼자루를 쥐고 일일 최대 25만 달러라는 무시무시한 벌금을 부과할 수 있는 실질적인 집행권까지 부여받았다.

존 튠 상원 수석대표가 8월 휴회기 전에 상원 본회의 표결을 밀어붙이겠다는 의지를 표명한 가운데, 60표라는 통과 문턱을 둘러싼 정당 간의 치열한 막판 눈치싸움이 이어지고 있다.

규제 가이드라인이 신설되어 사법적 불확실성이 줄어들 것이라는 호재가 선반영되자, 비트코인은 지난 며칠간 2%의 가벼운 단기 조정을 거치며 6만 5,500달러 선에서 단단하게 바닥 다지기를 진행 중이다. 저명한 애널리스트 마이클 반 데 포프(Michaël van de Poppe)는 비트코인의 이 단단한 기술적 맷집이 결국 차트를 6만 8,000달러를 넘어 자그마치 7만 3,000달러라는 전고점 영역까지 밀어 올릴 완벽한 발판이 될 것이라고 강력한 관전 포인트를 던졌다.

Theoretically, the target area for #Bitcoin is reached. However, as long as this stays above the 21-Day MA, I'm sure there will be a higher valuation for Bitcoin in the near-term. It's facing the final hurdle for a big breakout, which is the $68,000 resistance zone. It's been… pic.twitter.com/WiDuvs3vp1 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 23, 2026

“단순 횡보에 내 자금을 묶어둘 순 없다”… 3,297만 달러 삼킨 비트코인 L2 ‘비트코인 하이퍼’

워싱턴발 규제 호재와 비트코인의 단단한 하방 지지선이 결합하자, 영리한 스마트 머니와 고래들은 단순히 가격 등락만을 멍하니 바라보는 수동적 투자에서 벗어나 비트코인을 프로그래밍 가능한 초고속 자산으로 진화시키는 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER) 프리세일로 맹렬하게 대피하고 있다. 거시 경제 노이즈를 비웃듯 하이퍼 프리세일은 벌써 3,297만 달러라는 천문학적인 모금액을 돌파하며 마의 3,300만 달러 고지를 파죽지세로 부숴버릴 기세다.

Too charged up to sink. 🌊 Too Hyper to stay docked. ⚡️🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/OFglmMmGuG — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) July 21, 2026

고래들이 비트코인 하이퍼에 열광하는 이유는 명확하다. 비트코인 본체(L1)의 타협 없는 무결한 보안성은 그대로 물려받으면서, 답답하던 속도와 살벌한 수수료를 한 방에 해결하기 위해 솔라나 가상 머신(SVM)을 심장으로 채택했기 때문이다.

영지식 증명 기술을 통해 수많은 거래를 찰나의 순간에 압축하고 비트코인 베이스 레이어에 안전하게 정산한다. 유저들은 내 아까운 BTC를 제3자 수탁업체에 맡길 필요가 전혀 없다. 무신뢰 방식으로 구동되는 내장 브릿지에 BTC를 예치하면 L2에서 즉시 굴릴 수 있는 자산이 발행된다. 이 자산으로 초고속 온체인 결제, 디파이(DeFi) 이자 농사, 탈중앙화 거래소를 바닥 수수료로 누비면 그만이다.

법적 가이드라인이 명확해지고 있는 시점에서 놀고 있는 비트코인을 생산적인 자본으로 바꿀 수 있는 최첨단 인프라에 자금이 쏟아지는 것은 너무나 당연한 수순이다.

단가 인상 전 저렴한 가격에 HYPER 토큰 선점하는 방법은

현재 비트코인 하이퍼의 프리세일 단가는 토큰당 단 0.0136835달러다. 하지만 사전판매 다음 단계로 넘어갈 수록 가격이 인상되므로 정식 상장 전 가장 저렴한 할인가로 평단가를 굳힐 수 있는 골든 타임은 불과 몇 시간 남지 않았다.

가장 구미가 당기는 매력은 상장 전인 지금 진입하더라도 마냥 메인넷을 기다리는 게 아니라, 구매 즉시 스테이킹을 활성화해 무려 36%라는 달콤한 연이율(APY) 보상을 매일 복리로 챙기며 내 코인을 스스로 복사해 나갈 수 있다는 점이다.

참여 방법은 간단하다. 공식 비트코인 하이퍼 웹사이트에 접속해 메타마스크 등 기존 지갑을 직접 연결해 보유한 ETH, USDT, USDC, BNB, SOL등 주요 코인을 스왑하기만 하면 된다.

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