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코인베이스의 대표 지갑 서비스인 베이스 앱이 특정 네트워크 중심의 운영 방식을 내려놓고, 다중 체인을 아우르는 종합 플랫폼으로의 피벗을 선언했다. 크립토 인플루언서 코비의 총괄 지휘 아래 단행된 이번 개편은 단일 체인 생태계에 갇혀 있던 암호화폐 앱의 패러다임을 바꿀 중요한 전환점으로 평가받는다.

업계에서 보이는 이러한 변화는 단순히 지갑 앱 하나에 국한되지 않는다. 탈중앙화 금융의 핵심인 DEX부터 전통 금융 기업의 가상자산 결제망까지, 암호화폐 시장 전반이 체인 간의 경계를 허무는 멀티체인 환경으로 급속히 재편되는 분위기다.

체인 장벽 허무는 베이스 앱과 주요 서비스들

베이스는 코인베이스가 구축한 이더리움 레이어2 네트워크로, 저렴한 수수료와 빠른 처리 속도를 무기로 수많은 온체인 앱과 사용자를 유입시켜 온 대표적인 레이어2 생태계다. 이는 지금껏 베이스 네트워크 전용 지갑으로의 명성을 확보했었지만, 코비 총괄 체제로 들어서면서 그 정체성을 과감히 탈피하기 시작했다. 대신 이더리움, 솔라나 등 주요 블록체인의 자산을 앱 하나에서 직접 거래할 수 있는 종합 트레이딩 플랫폼으로의 전환을 공식화했다.

이번 변화가 갖는 가장 결정적인 의미는 체인 중심주의의 종식이다. 지금까지의 블록체인 앱들이 자사 생태계 안으로 유저를 가두는 데 집중했다면, 베이스 앱의 개편은 사용자가 어느 체인의 자산을 보유하고 있든 최선의 거래 경험을 제공하겠다는 실용주의적 접근을 의미한다. 더이상 온체인 실험실에 머물던 소셜 중심의 모델에서 벗어나, 무기한 선물과 예측 시장 등 실제 유동성과 거래 수요가 몰리는 실질적 금융 창구로 서비스의 본질을 바꾼 셈이다.

🚨JUST IN: Coinbase's Base app expands beyond its $5 BILLION chain under Cobie. The app is shifting to a multichain trading platform with prediction markets already live and perpetual futures being added, per The Block. Pollak says Base is "maybe 1% of the way there" on… pic.twitter.com/ZIerpWE0g2 — Coin Bureau (@coinbureau) August 9, 2026

이러한 실용주의적 멀티체인 전환은 탈중앙화 거래소 영역에서도 뚜렷하게 관찰된다. 업계 선두인 유니스왑은 v4 정식 출시와 함께 아발란체 체인 등으로 영토를 넓히며 다중체인 유동성 흡수에 나섰다. 이는 단순한 체인 확장을 넘어, 지속적 청산 경매와 더치 옥션 메커니즘을 결합해 어느 체인에서든 MEV 공격이나 봇의 조작 위험 없이 최적의 슬리피지로 거래할 수 있는 통합형 디파이 인프라로 진화하고 있음을 보여준다.

전통 금융 시장 역시 예외가 아니다. 글로벌 해외 송금 기업 머니그램은 기존에 주력하던 스텔라 네트워크에 국한되지 않고, 솔라나 블록체인을 자사 결제 모듈에 연동하며 직접 검증인 노드로 참여했다. 이는 전통 금융 체계가 특정 블록체인과의 단독 제휴에 의존하던 과거 방식에서 벗어나, 체인의 종류에 상관없이 적극적으로 채택하는 실용적인 결제망 시대에 접어들었음을 명확히 보여준다.

통합되는 인터페이스와 여전히 파편화된 ‘하부 인프라’의 모순

이처럼 지갑과 응용 앱, DEX, 실물 결제망까지 유저 접점의 서비스들은 발 빠르게 멀티체인 시대로 접어들었지만, 그 하부 구조에는 파편화라는 구조적 모순이 여전히 깊게 자리 잡고 있다. 사용자는 단일 앱을 통해 여러 체인의 자산을 보고 있다고 느끼지만, 정작 블록체인 하부 네트워크 수준에서는 각 체인이 서로 전혀 다른 언어와 실행 구조로 분리되어 작동하기 때문이다.

특히 암호화폐 시장을 지배하는 3대 축인 비트코인, 이더리움, 솔라나는 아키텍처 자체가 근본적으로 다르다. 비트코인은 UTXO 구조를 사용하고, 이더리움은 EVM 기반의 계정 및 상태 시스템을 작동시키며, 솔라나는 계정 중심의 고성능 가상머신 구조를 취한다. 이로 인해 세 생태계 간 자산과 데이터가 실시간으로 교환되는 것은 기술적으로 불가능에 가까웠다.

시장은 이 문제를 해결하기 위해 자산 래핑이나 브리지 방식을 차용해 왔다. 그러나 래핑 토큰은 원래 자산의 직접적인 온체인 기능을 제한하고 슬리피지를 유발하는 단점이 존재했다. 더욱이 크로스체인 브리지는 수십억 달러 규모의 해킹 사고가 끊이지 않는 암호화폐 생태계 최고의 아킬레스건으로 지목되어 왔다.

결과적으로 유통 및 서비스 레이어가 아무리 멀티체인을 구현하더라도, 하단의 자본과 유동성은 체인별로 갈라져 갇혀 있는 현상이 지속되었다. 전문가들은 앱 레이어의 멀티체인 혁신이 완성되기 위해서는, 래핑이나 리스크 높은 브리지 없이 주요 메인넷의 유동성을 직접 묶어줄 수 있는 상위 차원의 인프라 레이어가 필수적이라고 지적해 왔다.

비트코인·이더리움·솔라나를 한 그릇에 담는 ‘리퀴드체인’의 등장

이러한 인프라적 난제를 해결하기 위해 등판한 프로젝트가 바로 리퀴드체인이다. 리퀴드체인은 파편화된 3대 주요 블록체인의 유동성과 상태를 단 하나의 실행 환경으로 통합한다는 파격적인 구조를 제시하며 시장의 주목을 받고 있다.

리퀴드체인의 핵심은 고성능 가상머신과 크로스체인 검증 기술의 결합에 있다. 복잡한 래핑이나 외부 브리지 매개체 없이, L3 자체 실행 환경에서 비트코인의 UTXO, 이더리움 상태, 솔라나 계정을 동시 추적 및 검증한다. 이를 통해 서로 다른 메인넷 간의 거래가 하나의 레이어3 가상머신 내부에서 직접 처리되는 메커니즘을 구현한다.

개발자 입장에서는 단 한 번의 코드 작성으로 비트코인과 이더리움, 솔라나 생태계 전체에 스마트 계약을 배포할 수 있어 편의성이 보장된다. 체인별로 계약 언어를 재작성하거나 별도의 연동 인프라를 구축할 필요 없이, 하나의 애플리케이션으로 3대 메인넷의 유동성을 동시에 흡수하고 운영할 수 있게 되는 셈이다.

이 대형 인프라의 중심축에는 자체 네이티브 토큰인 LIQUID가 위치한다. LIQUID 토큰은 리퀴드체인 네트워크 내부에서 발생하는 트랜잭션 수수료 지불은 물론, 탈중앙화 거버넌스 투표 및 네트워크 보안을 위한 스테이킹 요소로 활용된다. 통합 유동성 풀이 활성화될수록 토큰의 활용성과 가치 수렴 구조 역시 견고해지는 설계다.

리퀴드체인은 현재 프리세일을 진행하고 있으므로, 지금 참여하면 저렴한 가격으로 구매할 수 있다. 프리세일 참여자는 스테이킹에 참여하여 높은 APY 보상을 받을 수 있다. 리퀴드체인에 대한 최신 정보는 엑스 채널을 통해 확인할 수 있다.

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※ 본 기사는 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 암호화폐 투자는 높은 변동성과 위험을 수반하므로, 투자 전 충분한 조사가 필요합니다.