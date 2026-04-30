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Bitcoin enfrenta dificultades cerca de la marca de $76.000, con una inflación persistente en torno al 3% y unos precios de la energía elevados que siguen complicando las perspectivas. Por otro lado, el FOMC mantuvo los tipos sin cambios. Eso deja al mercado en compás de espera, donde la volatilidad a corto plazo puede poner a prueba incluso a los holders más pacientes.

La incertidumbre macroeconómica está llevando a muchos inversores a mirar más allá de la acción del precio al contado de Bitcoin, en busca de oportunidades que ofrezcan un mayor potencial alcista a largo plazo.

Esta dinámica ha impulsado nuevos flujos de capital hacia proyectos prometedores en fase inicial, con la preventa de LiquidChain (LIQUID) destacando mientras los inversores se preparan para la próxima etapa de crecimiento de la infraestructura cripto.

El enfoque del proyecto en resolver la fragmentación real entre cadenas lo posiciona para ganancias sustanciales una vez que regrese una mayor claridad al mercado.

La decisión de la Reserva Federal impacta en el precio de Bitcoin

Los indicadores económicos recientes apuntan a un mercado laboral resiliente y a presiones inflacionarias persistentes por los precios del petróleo cerca de $100 por barril, lo que reduce las probabilidades de un alivio inmediato en los tipos.

Los patrones históricos en torno a este tipo de reuniones suelen provocar reacciones de “vender con la noticia” en Bitcoin y las criptomonedas con más futuro, incluso cuando los resultados de política monetaria se alinean con las expectativas.

El precio de BTC ha reflejado esta tensión, retrocediendo después de poner a prueba niveles más altos. El destacado trader Pentoshi publicó un post en X señalando que el último movimiento hacia $80.000 podría convertirse en un máximo inferior a nivel macro.

También enfatizó la importancia de recuperar la zona de $84.000-86.000 en un cierre de marco temporal superior para confirmar un impulso genuino.

We got the 80k push on $BTC. Whether this ends up as a macro LH is yet to be determined. But long term I don't think it's a bad spot with quite a bit of patience. Right now I think it's more important to reclaim a prev level if we want true expansion. For example 84-86k area HTF… https://t.co/rhgpJzP1ic pic.twitter.com/JalEjoUeNf — 🐧 (@Pentosh1) April 28, 2026

Este enfoque mesurado de una de las voces más respetadas del espacio cripto explica por qué el capital sigue desplazándose hacia preventas de alta convicción incluso mientras Bitcoin se consolida.

Proyectos como LiquidChain (LIQUID), que abordan ineficiencias centrales del mercado, están en posición de beneficiarse más a medida que se alivien los vientos macroeconómicos en contra.

La preventa de LiquidChain atrae un fuerte interés en medio de la consolidación del mercado

LiquidChain (LIQUID) está construyendo una blockchain de Capa 3 que combina la base de capital de Bitcoin, la profunda liquidez DeFi de Ethereum y la velocidad de ejecución de Solana en un entorno sencillo y unificado.

La arquitectura ofrece pools de liquidez más profundos, transacciones más rápidas mediante una máquina virtual de alto rendimiento y verificación entre cadenas con minimización de confianza que evita la necesidad de envolver activos.

Los desarrolladores obtienen la capacidad de desplegar una sola vez y llegar a usuarios en las tres principales cadenas, mientras que los traders se benefician de liquidaciones atómicas y representación verificable de activos.

Meditation is key for The Order. Only a focused mind can build something as vast as LiquidChain. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/asxJkNwLpj — LiquidChain (@getliquidchain) April 28, 2026

La preventa de LIQUID ya ha recaudado más de $700.000 y sigue atrayendo participantes a un precio del token de $0,01454. Las recompensas por staking durante esta fase siguen siendo excepcionalmente atractivas, ofreciendo a los primeros participantes una rentabilidad significativa de hasta 1,533% APY mientras el proyecto avanza hacia las cotizaciones del token y el desarrollo de la mainnet.

En un periodo en el que Bitcoin espera señales más claras de los responsables de la política monetaria, el impulso de la preventa de LiquidChain demuestra cómo las apuestas de infraestructura dirigidas pueden captar la atención de los inversores y aportar utilidad real.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior no constituye asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos volátiles y de alto riesgo. Realice su propia investigación y consulte a un asesor financiero certificado antes de tomar decisiones de inversión. Los datos de precios y preventa son variables.