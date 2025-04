ドナルド・トランプ前大統領が「リベレーション・デー関税」を発表したことで、世界中の経済に大きな影響が出ています。

米ドルや金などの安全な資産も値下げに。ビットコイン(Bitcoin)だけは高い耐性を示していますが、大きな暗号資産の価値は低下しています。

一方で、小さな暗号資産は大きな影響を受けていません。

グローバルな流動性が高まる中、低価な「ローキャップ・ジェム」に投資が増えています。

HOUSEトークンの早期購入者は78ドルで69,800ドルを稼ぎました。

これはおよそ900倍の利益です。現在、約35,000ドル相当のHOUSEを持っており、価値が上がることを期待しています。

最近では、GHIBLI、FAT、ROUTINE、Titcoinなどのプロジェクトが注目されています。

市場では、BTC Bullが次の1000倍銘柄として期待されています。

トランプ氏による厳しい関税政策が続く中でも、グローバルな流動性は高水準を維持している。

世界のM2マネーサプライ(現金+預金などの広義通貨)は2023年12月に底を打ち、2024年3月には過去最高を更新した。

通常、M2とビットコインの価格には約12週間のタイムラグがあるとされており、次の暗号資産の強気相場は4月中旬に始まる可能性がある。

しかし、小型ミームコインはその兆候に先行しており、新たに流入する資金の恩恵をいち早く受けている。

ミームコイン市場はここ数週間静かな状態が続いていたが、代表的な銘柄は最高値から大幅に下落していた。そんな中、Fartcoinなど一部のプロジェクトが再び強さを見せており、新たな小型ミームコインが驚異的なリターンで注目を集めている。

Houseは、個人投資家に6桁の利益をもたらした代表的な銘柄のひとつだ。

ある投資家はGHIBLIに54ドル(約8,100円)を投じ、13万ドル(約1,960万円)を手にした。

同様に、FATの初期購入者は、2 SOL(ソラナ)の投資を36万ドル(約5,430万円)に変えた。

いわゆる「スマートマネー(先見性のある資金)」の投資家たちは、再び市場の最前線に戻り、次の1000倍銘柄を探している。

そして、BTC Bullがその候補として注目されているようだ。

独自性のある小型ミームコインへの需要は依然として高い。

ビットコインをテーマにした新たなミームトークン「BTC Bull(BTCBULL)」は、ICO(新規仮想通貨公開)で既に440万ドル(約6億6,500万円)以上を調達しており、クジラ(大口投資家)と個人投資家の双方から強い支持を受けている。

HOUSE、GHIBLI、FATといった銘柄は、急激な価格上昇を見せた後に短期間で失速する「デイリーランナー」として認識されているが、BTC Bullはそれらとは一線を画す存在だ。

このミームコインは、ビットコインの長期的な成長性に連動する設計となっており、BTCBULLの保有者には、ビットコイン価格が一定のマイルストーンに到達するたびに無料でビットコインがエアドロップ(無償配布)される。

最初のエアドロップは、ビットコインが15万ドル(約2,260万円)に達した時点で実施される予定で、多くの専門家はそれが2024年第2四半期中に実現すると見ている。

さらに、トークンバーン(供給量削減)やその他のBTCBULLのエアドロップによるメリットも予定されている。

つまり、BTC Bullはビットコインの価格上昇の恩恵を受けるもう一つの手段として注目されており、初期投資家たちはこのプロジェクトを仮想通貨の1000倍銘柄として期待している。

現在、BTC Bullはプレセールの初期段階にあり、今後の強気相場の最中にローンチされる見込みだ。ビットコインが15万ドルに向かう流れが明確になれば、同トークンの注目度はさらに高まるだろう。

早期購入によって、最大限のリターンとともに、ステーキング報酬の恩恵も享受できる点が魅力である。

