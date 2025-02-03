21Shares официально подала заявку в SEC на запуск Polkadot ETF, планируя разместить его на бирже Cboe BZX – той же платформе, которая представила первый биржевой продукт (ETP) на основе Polkadot в 2021 году.

Polkadot – это сеть, созданная для объединения различных блокчейнов и повышения уровня их совместимости. Если ETF будет одобрен, он упростит инвестирование в Polkadot для широкой аудитории, что может способствовать росту популярности и увеличению спроса. С учетом растущего институционального интереса к криптовалютам это может стать важным событием как для Polkadot, так и для всего рынка альткоинов.

Если ETF будут появляться с такой скоростью, вскоре у каждого крупного альткоина может появиться свой. В этом контексте рассмотрим пять альткоинов, за которыми стоит следить (и покупать) в феврале 2025:



$WEPE – главная предпродажа нового сезона

До конца предпродажи $WEPE осталось всего 14 дней. Токен продается по цене $0.0003665, а общая сумма собранных средств уже превысила $67 млн. Если текущий темп сохранится, $WEPE может даже превзойти рекорд Pepe Unchained, который некогда собрал $70 млн на предпродаже. Возможно, Wall Street Pepe станет крупнейшим мемкоин-пресейлом в истории.

Что делает $WEPE таким особенным? Его сильное комьюнити и продуманная токеномика.

В отличие от классических мемкоинов, которые основываются только на хайпе, $WEPE предлагает:

Инструменты для трейдинга в реальном времени

Высокие вознаграждения за стейкинг

Эксклюзивный закрытый клуб для трейдеров

Эти функции повышают ценность токена $WEPE, делая его не просто спекулятивным активом, а более значимым торговым инструментом. Команда уже намекает на листинг на крупных биржах, что может привести к резкому росту цены монеты после запуска. Шум вокруг проекта усиливается, и ранние инвесторы видят в нем огромный потенциал.

До окончания предпродажи остаются считанные дни – возможно, это последний шанс присоединиться к проекту до его выхода на массовый рынок.

$SOLX – гигант, основанный на стейкинге

$SOLX уже преодолел рубеж в $17,5 млн на предпродаже, что говорит о высоком инвесторском интересе. Сейчас токен стоит $0.001624 и предлагает держателям нечто большее, чем просто мемкоин-хайп – проект Solaxy интегрирует стейкинг и элементы DeFi, позволяя получать стабильный пассивный доход.

Чем $SOLX отличается от других мемкоинов?

Доходный стейкинг – держатели могут зарабатывать, блокируя свои токены на площадке

Автоматические вознаграждения – смарт-контракты распределяют награды пропорционально количеству токенов

Честное распределение доходов – за это отвечает децентрализованный протокол, который также обеспечивает безопасность

По мере приближения проекта к выходу на биржи трейдеры ожидают серьезных ценовых движений, особенно если интерес к стейкингу в криптопространстве продолжит расти.

$MIND – синергия AI и криптовалюты

AI захватывает все – от чат-ботов до криптовалют. Токен $MIND, продающийся сейчас по $0.0032532, активно использует этот тренд. Проект MIND of Pepe уже привлек почти $5 млн на предпродаже, что подкрепляет высокий интерес инвесторов к AI-проектам в блокчейне.

Что делает $MIND уникальным? Он сочетает в себе мемкоин-культуру с возможностями искусственного интеллекта. Например, у проекта есть:

AI-алгоритмы для трейдинга – анализ рынка и прогнозирование трендов упрощается в несколько раз

Система сканирования данных – изучает информацию на блокчейне и за его пределами для поиска выгодных сделок

Автоматизированный инструмент оптимизации портфеля, помогающий инвесторам управлять рисками

MIND of Pepe успешно объединяет хайп вокруг AI и мемкоинов, создавая уникальное предложение на рынке. Если тренд на искусственный интеллект продолжится в 2025 году, $MIND может стать одним из главных игроков.

$SLAP – новый токен представляет модель Slap-to-Earn

Сомнений в том, что рынок мемкоинов является благодатной почвой для инвестиций, уже не осталось – сейчас здесь процветают самые громкие проекты, такие как Catslap ($SLAP). Этот новый токен представляет модель Slap-to-Earn в дополнение к агрессивным стратегиям сжигания. 31 января состоялся розыгрыш токенов $SLAP на сумму $1 млн. Вместе с этим завершилась выплата вознаграждений за стейкинг на платформе.

Сжигание $1 млн в токенах $SLAP направлено на сокращение предложения, чтобы напрямую увеличить стоимость, создавая импульс к росту. Посмотрим, закончится ли стратегия, которой следует CatSlap, булл-раном для мем-валют в 2025 году.

Сейчас токен продается по $0.0011125. Напомним, что максимальная цена CatSlap была указана 4 декабря прошлого года (она составляла $0,01007). Теперь инвесторы ожидают, что стоимость актива может снова вырасти. В период спада Биткоина $SLAP зафиксировал подъем на 10%. Проект интегрируется с криптокошельком Best Wallet.

Best Wallet – ведущий кошелек и успешная предпродажа

Best Wallet – это лучший криптовалютный кошелек, подходящий для торговли криптоактивами на любом уровне подготовки, отличающийся высоким уровнем безопасности и эффективности работы.

Расширенные торговые возможности, за счет налаженной взаимосвязи с широким спектром криптовалют, позволяют проекту Best Walet выходить на широкую аудиторию. Пользователям больше нет необходимости тратить время на переход на сторонние платформы для проведения торговых операций.

Для новичков Best Wallet предлагает программу упрощенной адаптации к криптотрейдингу. Через приложение можно отслеживать котировки потенциально прибыльных токенов на различных биржах и учиться заключать выгодные сделки. Отслеживание новых активов и составление прогнозов заинтересует продвинутых пользователей.

У Best Wallet также есть собственный токен BEST, который привлек уже более $9 млн и сейчас продается всего за $0.02385.

Эффект Polkadot ETF

С запуском Polkadot ETF и ростом институционального интереса к криптовалютам февраль обещает стать ключевым месяцем. Представленные пять альткоинов обладают высокой популярностью, практической полезностью и динамикой, способной привести к значительным движениям на рынке.

Как всегда, перед инвестированием проводите собственное исследование – и не поддавайтесь безудержному ажиотажу вокруг мем-коинов. Помните, что торговля на высоковолатильных рынках всегда сопряжена с рисками.