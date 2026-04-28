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La más reciente alianza de Pudgy Penguins ha dado un fuerte impulso a su token nativo PENGU, que sube 31% en la última semana y 60% en los últimos 30 días.

El acuerdo con Paxos ahora permite a más de 500 millones de inversores acceder a PENGU en las principales plataformas de trading y con soporte directo para el token. Esto muestra que los proyectos meme consolidados con utilidad real y fortaleza de marca siguen atrayendo capital, pese a las dificultades más amplias del mercado.

Este impulso tiene a los traders rastreando el espacio de las meme coins en busca de la próxima apuesta de alta convicción. Preventas que todavía ofrecen entrada temprana a precios atractivos, incluida Maxi Doge (MAXI), podrían hacer la diferencia para la próxima carrera alcista.

La alianza de Pudgy Penguins impulsa el optimismo sobre las meme coins

La colaboración con Paxos marca un paso notable para el ecosistema de Pudgy Penguins. No solo amplía la distribución, sino que también incorpora infraestructura regulada a la ecuación, lo que podría acelerar la adopción entre los holders de PENGU. La reacción del mercado ha sido rápida, con el token subiendo alrededor de 5% en las últimas 24 horas, logrando ganancias semanales de 31%, cotizando cerca de $0.010 y registrando un aumento diario de volumen de 25%.

Observadores on-chain y analistas de gráficos han señalado la EMA de 200 días como una zona crítica que hasta ahora se ha mantenido firme, reforzando el caso de una continuidad alcista en marcos temporales más largos.

El destacado analista Altcoin Sherpa señaló en una publicación reciente en X que el token PENGU está “moving much higher” mientras se sitúa justo en su EMA de 200 días. Actualmente mantiene una visión alcista en el panorama de temporalidad alta, aunque insta a los traders activos a mantenerse cautos en los niveles actuales.

$PENGU moving much higher…love to see it. Would be cautious at firing at this current level if you're actively trading but if you just have a higher time frame point of view on it, it should still do pretty well. 200d EMA right here. I'm still bullish on this one https://t.co/Riv37aU2kF pic.twitter.com/IQAgABpfw1 — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) April 27, 2026

La preventa de Maxi Doge gana impulso

La preventa de Maxi Doge es una de las próximas apuestas a seguir de cerca. Ya ha recaudado $4,76 millones y está a muy corta distancia de la marca de $5 millones, con el próximo aumento de precio programado en menos de dos días y un total de recaudación de $10 millones en el horizonte.

Al precio actual de $0,00028150 por MAXI, los participantes tempranos están asegurando tokens antes del siguiente escalón al alza. El 40% del suministro total se destina a los compradores de la preventa, dándoles una exposición significativa una vez lleguen los listados.

ONLY 1 TOP DOG THIS CYCLE. pic.twitter.com/IUDUZlpUH0 — MaxiDoge (@MaxiDoge_) April 21, 2026

Con PENGU demostrando que las mejores meme coins respaldadas por un crecimiento genuino del ecosistema pueden rendir, los inversores están buscando la próxima narrativa que incluya precios de etapa temprana. La mezcla de branding divertido, incentivos de staking e integraciones de trading planificadas de Maxi Doge le da vías claras hacia la misma audiencia que está aprovechando la actual ola de entusiasmo.

Asegura tus tokens MAXI antes de la próxima subida de precio de la preventa

Participar en la preventa de MAXI requiere solo unos pocos clics. Dirígete al sitio oficial de la preventa de Maxi Doge y conecta tu wallet a través del widget integrado. Desde ahí, puedes comprar MAXI directamente con ETH, BNB, USDT o USDC, o simplemente usar una tarjeta bancaria para una experiencia de pago más fluida.

El proceso funciona sin fricciones a través de la app de Best Wallet, que puedes descargar gratis desde la Apple App Store o Google Play. Una vez conectado, las compras son sencillas y tus tokens podrán reclamarse después de que concluya la preventa.

Al precio actual de $0,00028150, la preventa también ofrece staking con un APY de hasta 66% a través de su pool de recompensas diarias, dando a los holders una forma inmediata de ganar más MAXI mientras esperan los listados en exchanges.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior no constituye asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos volátiles y de alto riesgo. Realice su propia investigación y consulte a un asesor financiero certificado antes de tomar decisiones de inversión. Los datos de precios y preventa son variables.