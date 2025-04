TRUMPおよびBONKは、時価総額でそれぞれ第4位と第5位に位置するミームコインである。どちらもSolana(ソラナ)系のコインで、高いリターンの可能性があることから、投資家から大きな注目を集めている。

同時に、2025年4月には注目の仮想通貨プレセール銘柄も登場している。SOLX、BTCBull、そしてMINDといったプレセール中の暗号資産は、低価格、高いステーキング報酬、ユニークなエアドロップ制度などを備えており、投資家から次々と関心を集めている。

TRUMPは、2025年1月にドナルド・トランプ氏がTruth Social(トゥルース・ソーシャル)上で発表したSolana系の暗号資産であり、唯一の公式トランプ・ミームコインとして登場した。同氏が米国大統領に再選された3日前のことである。

1月には過去最高値の75.35ドル(約11,300円)を記録したが、現在は10.34ドル(約1,550円)前後で取引されている。TRUMPは、gate.io(ゲート)、OKX、Binance(バイナンス)などの中央集権型暗号資産取引所で取り扱われており、中でもOKXでの取引が最も活発である。公式サイトを通じて、デビットカードや他の仮想通貨で購入することも可能だ。

一方、BONKは2022年末にローンチされたSolana初のドージコイン系ミームトークンである。ローンチから1年後にその価値が大きく成長を始めた。トークン総供給量のうち50%をSolanaコミュニティにエアドロップしたことでも知られている。現在のホルダー数は911人を超えており、NFTプラットフォーム、取引所、ウォレット、DeFi(分散型金融)アプリ、ゲーム、SNS、送金ツール、開発者向けツール、提携プロジェクトなど、140以上の統合実績を持つ。BONKは11の異なるブロックチェーン上でも利用可能である。

現在の価格は0.00001203ドル(約0.0018円)で、過去最高値である0.00005916ドル(約0.0089円)からおよそ80%下落している。OKX、Binance、Coinbase(コインベース)といった中央集権型取引所で売買でき、Binanceでの取引が最も多い。

これら2つのコインは、上場投資信託(ETF)として承認される可能性があるとの憶測が高まっており、流動性や普及が一層進むとの期待から、注目度が急上昇している。

現在、話題となっているプレセール銘柄には、SOLX、BTCBull、MINDの3つがある。以下にその詳細を紹介する。

Solaxyは、Solana初のレイヤー2(L2)ソリューションであり、スケーラビリティやコスト面で基盤となるSolanaを上回ることを目指している。主に取引失敗やネットワーク混雑といった問題の解決を図る。

同プロジェクトのプレセールは非常に好調で、すでに2,890万ドル(約43億4,000万円)を超える資金を調達している。ステーキングプロトコルでは年利141%のリターンが設定されている。

最近では、Sovereign SDK(ソブリンSDK)による新しいシーケンサーを導入したと発表。1秒あたりの取引数、データ処理速度、ロールアップ性能などの向上を実現した。

Solaxyプレセールの詳細は公式サイトを参照。

BTC Bullは、Bitcoin(ビットコイン)の価格が一定の節目を超えるごとに、長期保有者へエアドロップを実施する世界初のミームコインである。最初のエアドロップは、Bitcoinが15万ドル(約2,250万円)に到達した際に行われ、その後は5万ドル(約750万円)ごとの節目で配布される予定だ。保有量が多いほど、リワードも大きくなる。

また、BTC Bullはバーン(焼却)メカニズムを備えており、供給量が段階的に減少する。初回のバーンはBitcoinが12万5,000ドル(約1,875万円)に達したときに開始され、その後も5万ドル単位で実施される。

現在のプレセール価格は0.00244ドル(約0.37円)であり、次の価格上昇は14時間以内に予定されている。

BTC Bullの詳細は公式プレセールサイトにて確認可能。

Mind of Pepe(マインド・オブ・ペペ)は、ミームコインと人工知能(AI)を組み合わせた新しいタイプの暗号資産である。トークン保有者は、同プロジェクトのAIと対話し、投資インサイトの取得、データの解釈、市場動向の追跡といった機能を利用できる。

プロジェクトは、投資家の言語をより深く理解できるよう、大規模言語モデルの訓練を進めている。価格は現在0.0036524ドル(約0.55円)で、あと1日で次のプレセールステージに移行し、価格が上昇する予定だ。

ステーキングにも対応しており、現時点で年利289%のリターンを提供している。

詳細はMind of Pepeの公式プレセールサイトを参照。

ミームコイン市場は、過去24時間の取引量で13.42%の上昇を記録している。今月注目される銘柄には、TRUMP、BONK、SOLX、BTCBull、MINDといったミーム系暗号資産が名を連ねる。

TRUMPおよびBONKはすでに取引所に上場しており、ミームコイン市場でそれぞれ第4位と第5位の地位を確立している。一方、SOLX、BTCBull、MINDはプレセール段階にあり、革新的な機能や高い利回りが魅力だ。上場前の今こそ、これらのプロジェクトに参加する絶好のタイミングといえるだろう。

