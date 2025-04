暗号資産(仮想通貨)のプレセールは、トークンが取引所に上場する前に、割安な価格で購入できる機会を提供する。

信頼性と実用性を兼ね備えた新プロジェクトには、早期参加を目指す投資家が集まりやすい。

現在、特に注目されている3つのプレセールを紹介する。

Solana(ソラナ)は、トランプ氏のミームコインからBlackRock(ブラックロック)のトークン資産まで、多様なプロジェクトを展開する主要な暗号資産プラットフォームとなっている。

しかし、その人気が故に、ネットワークの混雑という慢性的な課題を抱えている。

そこで登場したのがSolaxy(ソラクシー)だ。Solana専用に構築された初のレイヤー2ソリューションであり、オフチェーン処理やトランザクションのバンドル技術を用いて、混雑時でも円滑な運用を目指す。

レイヤー2ネットワーク上のガス代支払いは$SOLXトークンが担い、保有者にはステーキング報酬や投票権が付与される。

暗号資産アナリストの間では、Solaxyが「100倍」プロジェクトになる可能性も指摘されており、現在のプレセールではすでに2,900万ドル(約44億3,000万円)を調達している。

Solanaのスケーラビリティ課題に対するこのアプローチは、投資家からの信頼を集めている。

Solaxyプレセールに今すぐ参加する

BTC Bull Token(BTCブルトークン)は、他とは一線を画すユニークな特長を持つ。

それは、トークンの保有者に対して、実際のBitcoin(ビットコイン)を報酬として配布する点である。

ミームコインの勢いと実用性を兼ね備えたこのプロジェクトは、ビットコイン愛好家の雄牛(ブル)をマスコットに据えたユーモラスな世界観と巧妙なトークノミクスが特徴だ。

Bitcoinが特定の価格帯に達した際、ビットコインおよび追加の$BTCBULLトークンが配布される仕組みであり、保有資産を増やしたい投資家にはステーキング機能も用意されている。

一般にミームコインは強気相場で急騰しやすいが、BTC Bull Tokenはそれに加え、実際のBitcoin報酬という独自の魅力があるため、次の上昇局面では他のミームコインよりも注目される可能性がある。

現在のプレセールでは440万ドル(約6億7,200万円)をすでに調達しており、トークン価格は0.002445ドル(約0.37円)となっている。

今後のプレセール段階で価格は徐々に上昇するため、早期参加者には恩恵が大きい。

BTC Bull Tokenプレセールに今すぐ参加する

SUBBD Token(サブドトークン)は、世界で約850億ドル(約13兆円)規模とされるクリエイター経済において、初のAI統合型暗号資産プラットフォームとして新たな挑戦を始めている。

このプロジェクトは、コンテンツの収益化、暗号資産のステーキング、AIによる制作支援ツール、トークンを活用した体験などをひとつのエコシステム内に統合している。

プレセールは始まったばかりで、現時点の調達額は4万4,000ドル(約670万円)にとどまるが、すでにクリエイター業界で強い支持を獲得している。

公式X(旧Twitter)では11万5,000人のフォロワーを持ち、Telegramには1万1,000人、Instagramには3万4,000人のフォロワーを抱える。

さらに、アンバサダーやパートナーを通じた総リーチは、2億5,000万人に達すると同社ウェブサイトは伝えている。

クリエイター経済の拡大とAIツールの進化という2つの大きなトレンドが交差する中、SUBBDは今後も注目を集める存在となりそうだ。

