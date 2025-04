専門家らは、トランプ氏による新たな関税政策が、2025年末までに米国の景気後退を引き起こす可能性があると警鐘を鳴らしている。このような状況の中で、「今、どの暗号資産に投資すべきか」という問いがより現実的なものとなっている。

また、同じ専門家らは、この影響が米国国内にとどまらず、世界経済全体にも波及する可能性があると指摘している。

トランプ氏は2025年4月2日、リベレーション・デーの演説で新しい関税政策を発表した。暗号資産市場は2%減少し、ビットコインは82,000ドル(約1,230万円)に急落した。

株式市場も同様に動いた。米国株が大きなダメージを受け、S&P500指数は2兆4,000億ドル(約360兆円)価値を失った。

この状況は深刻で、世界貿易戦争の可能性も浮上している。専門家は、米国が2025年末に景気後退に突入する可能性が高いと考えています。

予測市場Polymarketでは、2025年の景気後退確率が39%から52%に上昇した。MyriadMarketsではさらに高く、57%と予測されている。

米国株や国際貿易関連企業の株式から資金が流出。米ドルも大きく下落した。MarketWatchのチャートによると、ドル指数は102を下回り、2024年9月以来の水準に落ち込んだ。

トランプ氏の新しい関税政策が原因である。米国の貿易相手国に対する一律10%の基本関税政策が、経済に大きな影響を与える恐れがある。

米ドルの信頼性が低下する中、投資家は暗号資産市場に注目している。

トランプ氏の政策発表後、ビットコインは約7%下落した。88,000ドル(約1,320万円)から82,000ドル(約1,230万円)まで下落したが、84,000ドル(約1,260万円)に回復した。株式市場は依然として下落している。

暗号資産市場は大きな打撃を受けても、迅速に回復する可能性がある。投資家は「2025年に注目すべきアルトコインは何か」と考えるようになった。

Solaxy(SOLX)はソラナ(Solana)ブロックチェーンのLayer 2(レイヤー2)アップグレードとして注目されています。

このシステムはソラナの課題を解決することを目指しています。ネットワークのダウンや遅延、高額な手数料を解消し、低コストかつ高速なトランザクション処理を実現します。

現在、プロジェクトは開発が進んでいます。開発チームは公式サイトで定期的に進捗状況を報告しています。3月25日の更新では、セキュリティ強化と取引速度の向上が詳細に記載されました。

このプロジェクトは「ミームコイン」として注目されています。最も有望なプレセールの1つとされています。すでに2,900万ドル(約43億円)以上を調達し、1トークンあたり0.001684ドル(約0.25円)です。

ステーキングでは、年利140%のリターンが期待されています。参加者が増えるにつれて、利率は下がると予想されています。

Bitcoin Bull Token(BTCBULL)は新しいミームコインの一つです。ビットコインの値上がりに合わせて価格を上げることを目指しています。

現在、プレセール中で、440万ドル以上を集めました。1トークンは0.002445ドル、約0.37円です。

最大の特徴は「エアドロップ」システムです。Best Walletのユーザーには、ビットコインの価格が一定以上になると、BTCが無料で配られます。

ビットコインが25万ドルを超えた時、BTCBULLの10%が配られます。さらに、特定の価格に達すると、トークンの一部が焼却されます。

現在、ステーキングの年利は95%です。参加者が増えるにつれて、利率は下がります。早めに参加すれば、より多くのメリットが得られます。

Cosmos(ATOM)は、複数のブロックチェーン同士をつなぐ「インターチェーンプロトコル」として開発されたプロジェクトである。

本プロジェクトは、ブロックチェーンの相互運用性(インターオペラビリティ)を高め、高速なトランザクション処理と高いセキュリティを提供する広範なエコシステムの構築を目指している。

主な特徴は以下の通り:

CosmosのネイティブトークンであるATOMは、過去24時間で9%の上昇を記録し、現在の価格は4.69ドル(約700円)となっている。開発チームは今後数日間で10ドル(約1,500円)まで上昇すると見込んでおり、注視すべきプロジェクトの1つといえる。

どれほど慎重な投資家であっても、暗号資産市場が今後再び強気相場に転じる可能性を否定することはできない。

すでに回復の兆しは見られており、ビットコインは一部の損失を取り戻しつつある。これは、Solaxy(SOLX)やBitcoin Bull Token(BTCBULL)といった注目のプレセール銘柄に投資ポートフォリオを分散させる好機ともいえる。

とはいえ、これはあくまで情報提供であり、投資助言ではない。暗号資産市場は依然として高いボラティリティと不確実性を抱えているため、投資を行う際は必ずDYOR(Do Your Own Research:自身で十分な調査を行うこと)を徹底してほしい。

