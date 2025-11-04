Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

비트코인 강세론의 대표 주자인 마이클 세일러가 다시 한 번 장기 상승 전망을 내놨다.

스트래티지(Strategy, 전 마이크로스트래티지) 창립자 마이클 세일러가 비트코인이 2025년 말까지 15만 달러, 2029년까지 100만 달러를 향한 상승을 이어갈 것으로 예상했다. 이러한 전망과 맞물려, 금일 회사는 397 $BTC 추가 매입을 발표했다.

세일러는 비트코인의 상승 요인으로 ▲변동성 감소 ▲기관 투자 확대 ▲ETF·선물 등 금융상품의 발전을 꼽았다.

그는 비트코인이 전통 금융(TradFi) 시스템 속으로 점점 통합되면서 투기성 자산에서 장기적인 디지털 준비 자산으로 진화되고 있다고 강조했다.

시장 분석가들도 세일러의 낙관론에 동조하고 있다. 현재 비트코인 보유 규모가 약 690억달러에 달하는 스트래티지는 다음 상승 사이클에서도 전략적 우위를 확보할 것으로 평가된다.

현재 15만달러 목표가는 현 시점 대비 약 38%의 상승 여력을 의미하지만, 비트코인보다 높은 수익률을 기대할 수 있는 알트코인 시장의 성장성에도 관심이 쏠리고 있다.

비트코인이 세계 선두의 가치의 저장소로서의 지위를 굳혀가고 있는 가운데, 투자자들의 관심은 다음 단계의 블록체인 혁신으로 옮겨가고 있다.

이러한 알트코인 유형 중 눈에 띄는 프로젝트 중 하나가 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)다. 비트코인의 확장성과 프로그래밍 가능성 잠재력을 최대한으로 끌어올리기 위해 설계된 최첨단 레이어 2 네트워크이기 때문에, 토큰은 지금 구매할 만한 정상급 알트코인으로 자리잡게 되었다.

비트코인 하이퍼($HYPER): 비트코인의 다음 물결을 이끌 레이어 2 솔루션

‘디지털 금’으로서 비트코인의 가치 제안이 그 어느 때보다 굳건히 유지되고 있기는 하나, 기술적 한계 특히 느린 트랜잭션 속도와 높은 수수료가 그 잠재력을 제한하고 있다. 비트코인 하이퍼($HYPER)는 이를 바꾸는 것을 목표로 한다.

$HYPER는 비트코인을 더 빠르고, 프로그래밍 가능하며, 다가오는 기관 투자 시대에 대비된 네트워크로 만들기 위해 설계된 차세대 레이어2 확장 솔루션이다.

이 네트워크는 확장 가능한 배치 처리 및 검증을 위한 ZK 롤업(ZK-rollups)과, 초고속 스마트계약 실행을 위한 솔라나 가상머신을 결합함으로써 지금까지 비트코인 기본 체인에서는 불가능했던 수준의 사용성과 기능성을 구현하게 된다.

이러한 조합은 비트코인이 결국 독보적인 기본 보안성은 유지하면서도 디파이 프로토콜, 토큰화 자산 및 실시간 앱 지원이 가능하게 될 것임을 의미한다.

만약 $BTC이 세일러의 150,000달러 가치평가에 도달하게 된다면, $HYPER과 같은 네트워크는 폭발적인 성장을 경험하게 될 수도 있다. 성공적일 경우, 비트코인 자체가 본질적으로 제공이 불가능했던 성능 및 프로그래밍 가능성에 대한 수요를 만족시키게 될 수도 있을 것이다.

아비트럼(Arbitrum), 옵티미즘(Optimism) 및 베이스(Base)와 같은 레이어 2 네트워크가 이더리움을 더 빠르고 확장 가능한 생태계로 변화시켰듯, 비트코인 하이퍼 역시 비트코인을 느린 가치 저장 수단에서 활발히 성장하는 글로벌 경제 인프라로 탈바꿈시키는 것을 목표로 하고 있다.

근간이 되는 기술이 토대를 제공하는 한편, $HYPER의 경제적 전망이 이 인프라 프로젝트를 해당 가상화폐의 가장 돋보이는 기회 중 하나로 바꾸는 역할을 한다.

$HYPER 전망: 성장, 스테이킹 및 투자자 신뢰

비트코인 하이퍼($HYPER)에 대한 조기투자자들의 수치가 이야기하는 점은 명확하다. 바로 프로젝트에 대한 투자자들의 신뢰심이 날로 쌓이고 있다는 점이다.

$HYPER 프리세일 모금액은 이미 2,560만 달러를 넘어서면서 올해 가장 성공적인 프리세일 중 하나로 자리잡게 되었으며, 현재 토큰당 가격은 0.013215달러다.

인상적인 모금액 외에도, 이미 1,400만 달러 상당의 $HYPER가 스테이킹되었으며 최대 46%의 연 복리 수익률(APY)을 누릴 수 있다.

이러한 참여 수준은 프로젝트의 비전과 진화하는 비트코인 생태계에서의 역할에 대한 장기적인 신뢰심을 잘 보여준다.

각각의 $HYPER 토큰은 투자적 가치로 그치지 않는다. 토큰 보유자들은 스테이킹 보상, 거버넌스 권리 및 비트코인 하이퍼 네트워크에서 네이티브로 작동될 디파이 통합에 대한 신속한 접근성을 얻게 된다.

이러한 설계 구조는 사용자, 개발자, 검증자 간의 이해관계를 긴밀하게 정렬시켜, 단기적인 유행이 아닌 지속 가능한 성장의 선순환 구조를 만들어낸다.

비트코인의 가격이 안정화되고 기관의 자본이 때맞춰 유입된다면, $HYPER는 확장성, 유틸리티 및 인프라 수준에서의 가치 창조와 같은 차세대 비트코인 혁신에 대한 직접적인 노출을 개인 투자자들에게 제공할 것이다.

지금 바로 $HYPER 프리세일에 참여하고 비트코인의 새로운 진화를 놓치지 말자.