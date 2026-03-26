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요즘 밈코인 시장에서 핫한 트렌드인 거칠고 강렬한 고에너지 트레이딩 문화를 완벽하게 저격한 신규 프로젝트가 스포트라이트를 독차지하고 있다. 손절매 따위는 안중에도 없이 1,000배 레버리지 거래를 풀로 땡기며, 눈 떠 있는 모든 시간을 다음 차트 폭발을 쫓는 데 바치는 약 136kg 근육질의 헬창 시바이누를 캐릭터로 내세운 맥시 도지(Maxi Doge, $MAXI)가 그 주인공이다. 이 녀석은 레드불을 벌컥벌컥 들이키는 유쾌한 브랜딩으로 지난 2025년 7월 프리세일을 시작한 이래 모든 가격 단계에서 멈추지 않는 흥행 모멘텀을 뽐내고 있다.

현재 맥시 도지 프리세일은 470만 달러를 가뿐히 넘어서며 목표치인 500만 달러 고지를 코앞에 두고 있다. 초기 매수자들이 이토록 환호하는 이유는 뻔한 밈을 넘어선 확실한 토큰 유틸리티 덕분이다. 프리세일 스마트 컨트랙트는 구매 즉시 66% 연이율(APY)의 든든한 스테이킹 보상을 찍어내고 있으며 최고 실적자에게 상금을 쏴주는 커뮤니티 트레이딩 콘테스트까지 촘촘하게 준비되어 있다.

여기에 총공급량의 25%를 할당해 토큰 상장 시 유동성과 가시성을 폭발시킬 전용 ‘맥시 펀드(Maxi Fund)’를 떡하니 조성했고, 장기적으로는 마스코트가 사랑하는 고레버리지 문화와 직접 연결되는 선물 거래소 파트너십과 게임화된 이벤트까지 로드맵에 꽉 차 있다.

프리세일 전문가 보치 크립토(Borch Crypto)가 “MAXI가 무려 100배의 수익을 낼 수 있다”고 호언장담한 것도 무리가 아니다. 당장 내일 토큰 가격(현재 0.000281달러) 인상이 예정되어 있어, 지난 불장에서 비슷한 구조의 프로젝트들이 얼마나 빨리 잭팟을 터뜨렸는지 기억하는 매수자들의 발길이 끊이지 않고 있다.

가스비 100배 줄인 밈코어 업그레이드… 밈코인 판이 커진다

이처럼 고래급 플레이어들과 초기 자본이 맥시 도지 같은 프로젝트로 물밀듯 쏟아져 들어오는 배경에는 밈코인 생태계의 인프라를 통째로 업그레이드한 밈코어(MemeCore) 하드포크의 대성공이 자리 잡고 있다.

세상의 모든 것을 이뤄줄 것처럼 떠들다 결국 어깨 한 번 으쓱하고 끝나는 코인판에서, 밈코어는 약속을 정확히 지켜내며 어제 네트워크 스위치를 켰다. 그 결과 네이티브 토큰인 M은 24시간 만에 35% 이상 치솟으며 단숨에 2.36달러 부근으로 점프했고, 시가총액은 31억 달러를 뚫어버렸다. 일일 거래량 역시 3,290만 달러로 두 배 이상 훌쩍 뛰며 온 시장의 시선을 사로잡았다.

어제 오전 2시(UTC)에 블록체인 업그레이드 2단계가 최종 롤아웃되자마자 마법 같은 일이 벌어졌다. 1,500 gwei였던 가스비가 15 gwei로 뚝 떨어지며 수수료가 무려 100배나 삭감된 것이다.

여기에 처음부터 뼈대에 새겨 넣은 계정 추상화가 도입됐고, 더욱 쫀쫀해진 EVM 호환성과 레이어2 스케일링의 첫 조각들까지 완벽하게 들어맞았다. 노드 운영자들은 그저 최신 ‘고 밈코어 클라이언트(Go MemeCore Client)’로 갈아타기만 하면 끝이었고, 개인 트레이더나 디앱들은 손가락 하나 까딱할 필요 없이 쾌적해진 네트워크를 누렸다.

공식 밈코어 X 계정은 이 혜택을 전 세계에 자랑스레 알렸고, 포크 가동 이후 M 토큰의 거래량은 약 147%나 폭발했다. 최근의 조용한 침체기에서 벗어나 2.25달러 부근의 지지선까지 성공적으로 테스트한 셈이다.

The MemeCore Hardfork is officially LIVE and STABLE! Combined with our new Account Abstraction, your transactions aren't just cheaper—they're smarter! Just sit back and enjoy the smooth, cheaper cost-effective ride in the MemeCore ecosystem!🚀 https://t.co/CHwMmOj9A8 — MemeCore (@MemeCore_M) March 25, 2026

이 탄탄해진 인프라가 신규 진입 비용을 팍팍 낮춰주니 밈코인 섹터 전체에 훈풍이 불고 있고, 거대한 자본 회전의 첫 타깃으로 맥시 도지가 꼽히는 것은 너무나도 자연스럽다. 이 흐름이라면 맥시 도지의 질주 앞에서는 밈코어의 이번 펌핑조차 한낱 워밍업 수준으로 보일지 모른다.

모바일 앱 ‘베스트 월렛’으로 간편하게 참여… 66% 이자 챙길 타이밍

이처럼 튼튼한 인프라와 강력한 커뮤니티가 만난 맥시 도지 프리세일에 참여하는 방법은 놀랍도록 쉽다. 심플하고 깔끔한 모바일 트레이딩을 선호한다면 당장 애플 앱스토어나 구글 플레이에서 베스트 월렛(Best Wallet) 앱을 다운로드해 보자. 앱 내의 상장 예정 토큰(Upcoming Tokens) 탭을 통하면 복잡한 절차 없이 현재가인 0.000281달러에 $MAXI를 낚아챌 수 있다. 심지어 상장 후 토큰 청구 단계에서도 추가 작업 없이 지갑으로 직행한다.

물론 공식 프리세일 웹사이트의 투자 위젯을 이용해 기존 지갑을 연결해도 좋다. ETH, BNB, USDT, USDC 스왑은 기본이고, 극강의 편리함을 원한다면 일반 은행 카드로 시원하게 결제해도 된다. 어떤 방법으로 사든 결제 즉시 66% APY라는 건실한 이자율의 스테이킹 혜택이 굴러가기 시작한다.

다음 가격 인상이 코앞으로 다가온 지금, 공식 X 계정과 텔레그램 그룹에서 커뮤니티 이벤트와 실시간 알림을 챙기며 서둘러야 할 때다.

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※ 본 기사는 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 암호화폐 투자는 높은 변동성과 위험을 수반하므로, 투자 전 충분한 조사가 필요합니다.