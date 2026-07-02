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시장의 기대를 한 몸에 받으며 등판했던 케빈 워시(Kevin Warsh) 신임 미 연방준비제도(Fed) 의장이 글로벌 통화 정책의 심장부인 포르투갈 신트라 ECB 포럼에서 마침내 매파적 본색을 드러냈다.

크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재 옆에 선 그는 미국의 인플레이션이 여전히 연준의 통제선보다 훨씬 위에 머물고 있다며 고개를 가로저었다. 특히 지난 5월 근원 물가 3.4%, 헤드라인 물가 4.1%라는 끈적한 지표를 들이대며 “시장이 목표치(2%)를 벗어난 물가 수준에 연준이 적당히 타협할 것이라 착각한다면 오산”이라고 쐐기를 박았다.

당장 7월 29일로 다가온 FOMC 금리 결정에 대해서는 입을 꾹 닫았고, 오직 철저한 데이터 기반의 비공개 검토만 있을 뿐이라며 힌트를 갈구하던 트레이더들에게 지독한 정책적 안개만을 선물했다.

대신 연준 내부에 외부 학계와 글로벌 전문가들을 대거 수수료 없이 영입하는 5개의 태스크포스(TF) 팀을 신설해 판을 흔들겠다는 예고장만 남겼다. 이 살벌한 연준 의장의 발언에 자산 시장이 얼어붙는 와중에도, 대장주 비트코인은 6만 달러라는 심리적 마지노선을 철통같이 방어해 내며 괴물 같은 탄성력을 과시하고 있다.

알트코인 멸망전 속 홀로 굳건한 비트코인 도미넌스… 진짜 돈은 어디로 흐르나

상황이 이렇다 보니 크립토 판의 눈치싸움도 극에 달했다. X에서 41만 명의 팔로워를 거느린 유명 애널리스트 ‘단 크립토(Daan Crypto)’의 차트 분석처럼, 비트코인의 시장 지배력을 뜻하는 도미넌스 지표는 올해 내내 아주 단단한 보합세를 유지하며 연초 시가 턱밑을 사수하고 있다.

최근 몇몇 알트코인들이 반짝 불꽃쇼를 보여주며 개미들을 유혹하긴 했으나, 냉정하게 데이터를 뜯어보면 최근 몇 달간 비트코인의 수익률을 지속적으로 앞지른 메이저 알트코인은 단 하나도 없다. 제도권 금리 인하 카드가 안개 속에 갇히자, 리스크가 큰 잡코인 대신 가장 확실한 백업을 지닌 비트코인 생태계 본진으로 자본이 꽁꽁 뭉치고 있는 셈이다

$BTC.D Has remained relatively unchanged throughout this year. It is now trading slightly below the yearly open. We've seen some decent moves on mid cap alts here and there relatively to Bitcoin. Majors have remained weak and are not moving much relative to $BTC. Pretty… pic.twitter.com/LNFUrowCeT — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 2, 2026

이 장세 속에서 똑똑한 스마트 머니와 고래들은 지루한 횡보장에 묶여 손가락만 빠는 대신, 비트코인을 프로그래밍 가능한 초고속 자산으로 진화시키는 비트코인 레이어2 솔루션 비트코인 하이퍼(HYPER) 프리세일로 맹렬하게 진입하고 있다. 거시 경제 노이즈를 비웃듯 하이퍼 프리세일은 벌써 3,290만 달러(약 450억 원)라는 천문학적인 자금을 휩쓸며 대흥행 기록을 갈아치우는 중이다.

“비트코인의 뇌에 솔라나의 속도를 얹다”… 3,290만 달러 폭발한 레이어 2 인프라의 위력

고래들이 비트코인 하이퍼에 베팅하는 이유는 명확하다. 비트코인의 타협 없는 완벽한 철통 보안성은 그대로 물려받으면서, 홀더들의 가슴을 답답하게 만들던 느린 속도와 비싼 수수료를 한 방에 해결하기 위해 솔라나 가상 머신(SVM)을 심장으로 채택했기 때문이다. 여기에 옵티미스틱 롤업과 영지식(ZK) 롤업 기술을 영리하게 융합해 수많은 거래를 찰나의 순간에 압축하고, 정기적으로 비트코인 메인 체인(레이어 1)에 정산한다.

Blockchain is growing fast, but moving between ecosystems still feels too fragmented. Bitcoin Hyper is being built to make cross-chain interaction feel simple, intuitive, and connected. Less complexity for users.

More access across networks. Strong infrastructure should simply… pic.twitter.com/3iLzyZkzH1 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) June 30, 2026

유저들은 제3자 수탁업체에 내 아까운 코인을 맡길 필요가 전혀 없다. 완전히 무신뢰 방식으로 구동되는 캐노니컬 브릿지(Canonical bridge)에 내 네이티브 BTC를 예치하면, 스마트 컨트랙트가 비트코인 블록 헤더와 증명을 완벽히 검증해 레이어 2에서 즉시 사용할 수 있는 자산으로 뚝딱 발행해 준다.

자금을 인출할 때도 동일한 암호학적 검증을 거치므로 새로운 신뢰 포인트(중앙화 리스크) 없이 내 자산을 완벽하게 지켜낸다. 비트코인을 단순한 디지털 금을 넘어 현대적인 초고속 디파이와 온체인 결제 앱의 주역으로 확장시키는 실무형 인프라에 자금이 몰리는 것은 지극히 당연한 결과다

당장 내일 가격 인상… 완벽한 타이밍에 프리세일 진입하는 방법

현재 비트코인 하이퍼의 프리세일 가격은 토큰당 단 0.0136825달러다. 하지만 바로 내일 다음 단계로의 가격 인상이 예정되어 있어, 정식 거래소 상장 전 가장 저렴한 단가로 평단가를 굳힐 수 있는 기회는 단 몇 시간 남지 않았다.

가장 구미가 당기는 매력은 지금 참여하더라도 메인넷이 론칭될 때까지 마냥 기다리는 게 아니라, 구매 즉시 스테이킹 풀에 토큰을 던져 무려 36%라는 달콤한 연이율(APY) 보상을 매일 복리로 챙길 수 있다는 점이다.

참여 방법은 매우 간단하다. 공식 사이트에 접속해 베스트월렛, 메타마스크 등 코인 지갑을 직접 연결하고 ETH, BNB, SOL, USDT, USDC를 사용해 결제를 완료할 수 있다. 가격 인상 시계가 째깍째깍 흘러가는 지금, 공식 X 계정과 텔레그램 채널에서 고래들의 실시간 동향을 체크하며 서둘러 지갑을 채워두길 권한다.

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