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글로벌 경제 사정을 한 방에 얼어붙게 만든 초대형 지정학적 폭탄이 또 한 번 터졌다. 미국과 이란이 이틀 연속 치열한 상호 공습을 주고받은 데 이어, 도널드 트럼프 미국 대통령이 직접 “양국의 기존 휴전 협정은 이제 무효”라고 전격 선언한 것이다.

이 살벌한 헤드라인 뉴스가 터지자마자 국제 유가는 천정부지로 솟구쳤고 글로벌 주식 시장을 비롯한 위험 자산들은 일제히 핏빛 하락세를 보이며 비명을 질렀다. 하지만 이 공포의 안개를 비웃듯 크립토 판의 대장주들은 상상 이상의 강력한 맷집을 보여주며 반전 드라마를 쓰고 있다.

가장 눈부신 방어전을 펼친 것은 암호화폐 생태계의 맏형 이더리움이다. 이더리움은 전 세계적인 매도 폭풍 속에서도 심리적 마지노선이었던 1,700달러 지지선을 철통같이 방어해 내더니, 전일 대비 1.7% 기습 반등한 1,750달러 선 위로 치고 올라가는 저력을 과시했다. 일주일 누적 상승률만 무려 8.5%에 달하는 미친 회복력이다.

고래들의 투심을 증명하는 제도권의 움직임도 서슬 퍼랬다. 어제 하루에만 미국 현물 이더리움 ETF로 무려 7,048만 달러의 뭉칫돈이 미친 듯이 쏟아져 들어오며 자그마치 ‘5일 연속 순유입’이라는 대기록을 달성했다.

대장주 비트코인 역시 1.8% 전진한 6만 2,900달러 선을 사수, 6만 1,000달러 바닥을 콘크리트처럼 다지며 차트 상의 ‘강세 다이버전스’를 끈끈하게 유지하고 있다. 전쟁 공포에 질린 개미들이 던진 물량을 스마트 머니와 제도권이 싹쓸이하며 다음 메가 랠리를 위한 완벽한 발판을 가동하고 있다는 뜻이다.

#Bitcoin didn't lose its bullish divergence. The indication is that it's looking likely that we're going to be continuing the upwards trend, even though the markets have witnessed a small correction. The bullish divergence is still applicable even though there's the potential… pic.twitter.com/1zZAvbMgGY — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 8, 2026

“브릿지 해킹 위험 끝났다”… 3대 체인 꿀유동성 직거래 장터 연 레이어3 아키텍처

메인 대형주들이 전쟁 노이즈를 이겨내고 단단하게 하방을 받쳐주자, 돈 냄새를 기가 막히게 맡는 영리한 큰손들은 단순히 가격 등락을 좇는 투기를 넘어 웹3의 판도를 바꿀 실무형 인프라 종목인 리퀴드체인(LiquidChain, LIQUID) 프리세일로 진입하고 있다.

대외적 불확실성이 극에 달한 지금, 리퀴드체인 프리세일은 벌써 89만 1,000달러라는 천문학적인 투자금을 휩쓸며 이번 3분기 내 ‘100만 달러’ 돌파라는 기념비적인 흥행 마일스톤을 눈앞에 두고 있다.

이 프로젝트가 하락장 속 스마트 머니의 안전자산 피난처로 낙점된 이유는 명확하다. 비트코인의 무한한 자본력, 이더리움의 숙성된 디파이 깊이, 솔라나의 빛나는 트랜잭션 속도를 단 하나의 고성능 실행 레이어로 완벽하게 묶어내는 거대한 멀티체인 대통합을 달성했기 때문이다.

유저들에게 매번 해킹 리스크가 가득한 랩트(Wrapped) 자산이나 툭하면 터지는 불안한 브릿지 사용을 강요하던 구태의연한 방식을 전면 거부한다. 리퀴드체인은 신뢰 최소화 상태 검증 기술을 도입하여, 3대 주요 체인의 자산이 어떠한 중개자도 없이 네이티브 방식으로 직접 뒹굴며 소통하는 공유 유동성 풀을 창조했다.

고성능 가상 머신(VM)이 실시간으로 복잡한 연산을 찰나의 순간에 처리하고, 비트코인의 UTXO와 이더리움 상태, 솔라나 계정을 암호학적으로 상호 검증해 완벽한 원자성 정산을 끝마친다. 개발자들은 단 한 번의 배포로 3대 네트워크의 모든 유저 베이스를 수수료 폭탄 없이 통제할 수 있는 치트키를 쥐게 된 셈이다.

“오늘 밤 가격 인상 직전”… 사전판매 참여하고 스테이킹까지 완료하는 방법

현재 리퀴드체인은 프리세일 83단계를 맹렬하게 달리고 있으며 진입 가격은 LIQUID 토큰당 단 0.01478달러다.

가장 구미가 당기는 매력은 정식 상장 및 토큰 생성 이벤트 전인 지금 진입하더라도 마냥 손가락만 빠는 게 아니라, 구매 즉시 스테이킹을 활성화해 무려 1,258%라는 말도 안 되는 연이율(APY) 보상을 매일 복리로 챙기며 내 자산을 스스로 복사할 수 있다는 사실이다.

다음 단계로의 가격 인상이 바로 코앞으로 성큼 다가온 만큼, 초창기 단가로 평단을 굳힐 수 있는 황금 같은 기회는 얼마 남지 않았다.

공식 리퀴드체인 웹사이트에 직접 접속해 기존 지갑을 연결한 뒤, ETH, SOL, BTC, BNB, USDT, USDC를 사용해 코인을 스왑하기만 하면 된다. ‘구매 및 스테이킹하기’ 버튼을 눌러 스테이킹까지 한 번에 완료할 수 있다. 상장 전 꿀 같은 1,258% APY 지분을 선점할 수 있는 시계가 째깍째깍 흘러가는 지금, 공식 X 페이지와 활발한 텔레그램 채널에서 실시간 소식을 체크하며 서둘러 지갑을 채워두길 권한다.

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