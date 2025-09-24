Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

La Fed a baissé ses taux et le marché crypto s’est immédiatement remis en marche. Dans un contexte de coût du capital plus léger, les flux reviennent et la liquidité s’épaissit, avec un intérêt marqué pour Bitcoin et les grandes capitalisations. Les premiers chiffres confirment l’appétit. Les produits d’investissement crypto enregistrent des entrées nettes soutenues et l’encours sous gestion remonte. Surtout, la perception “actif risqué” cède la place à l’idée d’un diversifiant crédible quand la politique monétaire desserre l’étau.

Tout ne se jouera pas en un jour, mais la mécanique est enclenchée : si les volumes tiennent, la découverte de prix gagne en qualité et les altcoins captent la rotation. Les prochaines séances diront si ce vent porteur se transforme en courant durable.

Ce que montrent les premiers chiffres

Les entrées nettes se rapprochent des 2 milliards de dollars sur la semaine, avec 977 M$ sur Bitcoin et 772 M$ sur Ethereum. L’encours sous gestion grimpe à 40,4 Md$, encore en deçà du pic annuel, mais la trajectoire est haussière. Le signal est global : les États-Unis, la Suisse et le Brésil affichent des flux positifs, l’affaiblissement du dollar et l’optimisme lié à la liquidité alimentent le mouvement.

Surtout, il s’agit de la deuxième semaine consécutive d’entrées, preuve que la dynamique ne se limite pas à un sursaut technique. Ces données confirment qu’une baisse de taux crédibilise la classe d’actifs auprès d’investisseurs régulés en quête d’exposition plus simple et mieux encadrée.

Ce qui conditionne la suite

Le marché jugera sur pièces : tenue des volumes après l’effet “annonce”, profondeur des carnets, coût de portage sur les dérivés et stabilité des spreads. Si les afflux se maintiennent plusieurs séances, la volatilité se normalise et la découverte de prix s’améliore. À l’inverse, une rechute rapide des volumes ramènerait un schéma haché, dominé par les liquidations à effet de levier.

Les prises de parole à venir des responsables de la Fed peuvent aussi faire bouger l’aiguille : un message clair soutient la tendance, une ambiguïté la freine. À court terme, l’équation est simple : flux, liquidité, exécution. Le reste suivra.

Bitcoin Hyper ($HYPER) : L2 Bitcoin orientée paiements rapides et dApps

Couche 2 ancrée à Bitcoin pour des transactions quasi instantanées et peu coûteuses. Bitcoin Hyper s’est largement imposé parmi les nouvelles préventes memecoins les plus convoitées de 2025. L’architecture annoncée repose sur un pont “canonique” qui observe la chaîne Bitcoin, vérifie les en-têtes et les preuves, puis émet l’équivalent sur la L2. Les opérations s’effectuent côté L2 avec finalité rapide, avant un règlement périodique sur la couche 1.

Le projet met en avant l’usage de preuves ZK pour la validité et un cadre pensé pour accueillir paiements, dApps et briques DeFi. Le jeton $HYPER sert à payer les frais réseau, accéder à certaines fonctionnalités et participer à des mécanismes de sécurisation/staking. Sa prévente est toujours en cours selon la communication officielle.

La robustesse du bridge, la sécurité, la cadence des livrables et, surtout, l’adoption par des applications réelles seront les points clés. Si ces jalons s’alignent, Bitcoin Hyper peut offrir une expérience fluide aux utilisateurs tout en conservant l’ancrage de sécurité de la L1.

Snorter Token ($SNORT) : un bot Solana pour traquer et trader les memecoins

Snorter Token mise sur un bot de trading orienté memecoins Solana, accessible via une interface simple, avec des fonctions intégrées de sniping, ordres limités, détection de honeypot et protections anti-MEV. L’idée est d’accélérer la prise de position sur de nouveaux tokens tout en limitant les erreurs opérationnelles courantes.

Le projet annonce des frais de 0,85 %, une exécution rapide et un déploiement multi-chaînes à venir. Côté “snortenomics“, l’offre totale vise 500 000 000 $SNORT. La répartition est dédiée au développement, au marketing, à la liquidité, aux récompenses communautaires, aux airdrops, à la trésorerie et au staking.

Le jeton alimente l’accès aux fonctionnalités et l’écosystème d’engagement autour du bot. La crédibilité se jouera sur l’UX, la fiabilité des smart contracts et la capacité à convertir l’attention en activité on-chain régulière. Si le produit tient ses promesses, Snorter Token peut devenir un outil pratique pour naviguer un marché très rapide.

Conclusion

Une baisse de taux agit comme un décrassage : elle redonne de l’air aux actifs risqués et rend la crypto plus fréquentable pour des investisseurs régulés. Le mouvement observé sur les flux confirme l’appétit, mais la suite dépendra de la persistance des volumes et de la qualité d’exécution des marchés.

Dans ce décor, les projets qui retirent des frictions ont une fenêtre de tir. Bitcoin Hyper vise une expérience de paiement et dApps rapide sans renoncer à l’ancrage de sécurité de Bitcoin. Snorter Token cherche à simplifier le trading on-chain des memecoins avec un outillage intégré.

Si les flux restent présents et que ces équipes livrent, la rotation peut durer. Sinon, le marché reviendra à ses habitudes : volatilité, à-coups, sélection naturelle par l’usage. Pour l’instant, le signal est positif mais à confirmer par les chiffres des prochaines séances.