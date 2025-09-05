Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産取引所BitMEX（ビットメックス）の元CEOであるアーサー・ヘイズ氏が、新たな強気予測を示し、暗号資産業界を再び揺るがしている。同氏の最新ブログ「Buffalo Bill」において、ENA、ETHFI、HYPEの3つの新興トークンが今後3年間で大幅な成長を遂げる可能性を指摘した。予測によれば、ENAは51倍、ETHFIは34倍、そしてHYPEは2028年までに126倍に達する可能性があるという。

暗号資産予測：ヘイズ氏の大きな数字の根拠

ヘイズ氏は、世界的な流動性サイクルに基づいて見通しを立てており、ドル流動性が豊富な時期に暗号資産市場は活発化すると主張する。過去の強気相場と同様に、新たなプロジェクトが高いリターンを生み出すと考えている。

ENAとETHFIはインフラとリキッドステーキング（預け入れ資産を流動化して運用する仕組み）に関連しており、新規資本の流入を受けやすい立場にある。一方でHYPEは、暗号資産の文化的・投機的側面を象徴しており、ファンダメンタルズ以上の高騰を引き起こす可能性があると同氏は述べている。

ただし、ヘイズ氏は自身の予測精度が完璧ではないことも認めている。過去の予測が的中したのはおよそ25％に過ぎないが、大胆な発言が投資家心理に影響を与え続けている点は変わらない。

ENA、ETHFI、HYPE、そしてBitcoin Hyperの見通し

現状ではHYPEが市場の注目を集めているが、ENAとETHFIは様子見の段階にある。その一方で、Bitcoin Hyperはインフラとミーム投資の両面を橋渡しする存在として期待が高まりつつある。

Codex：「初の本格的な暗号資産銀行」

トークン予測に加え、ヘイズ氏はCodexについても言及した。同氏はこれを「初めての本格的な暗号資産銀行」と表現している。多くのステーブルコイン（価格が安定した暗号資産）発行者と異なり、Codexは透明性のある準備金を掲げ、従来型の銀行サービスを暗号資産利用者に提供することを目指している。

ヘイズ氏は、次の成長サイクルにおいてステーブルコインが中心的な役割を果たすと考えており、Codexが伝統的金融とブロックチェーンをつなぐ存在になる可能性を指摘した。

暗号資産市場の見通し：注視すべき点

ヘイズ氏の最新ブログは単なる数値予測ではなく、爆発的成長を導く可能性のある条件に焦点を当てている。同氏にとって、豊富な流動性と投資家のリスク選好こそが次の強気市場を支える主要因だ。

一方で、批判的な意見もある。ヘイズ氏の予測はあくまで思考実験であり、保証されたものではないという指摘だ。しかし、的中するか否かに関わらず、同氏の強気な発言やBitcoin Hyperのようなプロジェクトへの注目の高まりは、暗号資産市場全体に議論を呼び起こしている。