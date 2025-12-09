Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場は依然として狭いレンジで推移しているが、市場全体のセンチメントは急速に改善している。特に、Ethereum、実世界資産のトークン化（RWA）銘柄、そしてレイヤー2資産は、現在買うべき暗号資産として注目されている。

米国連邦準備制度理事会（FRB）は、12月11日の会合で利下げを行うとの見方が広がっている。さらに、バンク・オブ・アメリカ・グローバル・リサーチのマーク・カバナ氏は、中央銀行が2025年1月から月額450億ドル（約6兆9,000億円）の国債買い戻しプログラムを発表する可能性を指摘した。

バランスシートの拡大は金融市場に新たな流動性を供給し、歴史的にリスク資産の上昇を後押ししてきた。

一方、市場分析プラットフォームCryptoQuantはアルトコインに対して「買い」シグナルを提示している。同社は、取引量が長期平均を下回ることで、アルトコインが歴史的な蓄積ゾーンに再び突入したと強調した。

過去の相場サイクルでは、同じ状況が主要なアルトコイン上昇の初期段階を一貫して示してきた。

📊 NEW: "Time to DCA Altcoins", says Cryptoquant. With trading volumes slipping under their annual average, altcoins have re-entered a historical accumulation zone. pic.twitter.com/E5opB5RkS2 — Cointelegraph (@Cointelegraph) December 8, 2025

今買うべき暗号資産：Ethereumと注目アルトコイン

Ethereum（ETH）

Ethereumは現在、買うべき最良の暗号資産として位置付けられており、Bitcoinからトップの座を引き継いでいる。

スマートマネーの投資家がETHのロングポジションを大きく構築している理由は明確である。Lookonchainのデータによると、Bitcoin OGと呼ばれる大口投資家は、10月10日の急落直前に市場をショートし、直後に209.8百万ドル（約3,200億円）のETHロングポジションを構築した。

同様に、「Anti-CZ」クジラおよび「pension-usdt.eth」も、それぞれ194百万ドル（約2,950億円）と62.5百万ドル（約950億円）のETHロングを保有している。

Smart whales are all unanimously going long on $ETH!#BitcoinOG(1011short), with $105M in total PNL, is long 54,277 $ETH($169.48M). Anti-CZ whale, with $58.8M in total PNL, is long 62,156 $ETH($194M). pension-usdt.eth, with $16.3M in total PNL, is long 20,000 $ETH($62.5M).… pic.twitter.com/idHbyTePTv — Lookonchain (@lookonchain) December 8, 2025

テクニカル分析でも強気の動きが確認されている。ETHBTCの取引ペアとEthereumドミナンス（ETH.D）は上昇傾向にある。さらに、オンバランスボリューム（OBV）は大きなブレイクアウトを示しており、価格上昇が始まる直前の重要なシグナルとされる。

$ETH – First time in a long time OBV looks like it wants to start going back up. pic.twitter.com/kuyp8Q5Pve — IncomeSharks (@IncomeSharks) December 8, 2025

また、取引所に保管されているETH供給量は、BitMineなどの財務系企業による買い圧力を背景に過去10年で最低水準にある。需要が加速すれば、ETH価格は2026年1月までに7,000ドル（約108万円）に到達する可能性がある。

Ondo（ONDO）

Ondo（ONDO）は再び有力な暗号資産投資候補として浮上している。

米国証券取引委員会（SEC）は、ONDO Financeに対する2年間の調査を正式に終了し、訴追なしとした。これにより、機関投資家による投資環境が整うことになる。

SEC CLOSES TWO-YEAR INVESTIGATION INTO ONDO FINANCE $ONDO WITHOUT CHARGES pic.twitter.com/uYcYJc8Xbc — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) December 8, 2025

今週、SEC議長ポール・アトキンス氏は「今後2年以内に米国の金融市場全体がオンチェーン化される」と述べた。これに先立ち、ニューヨーク証券取引所はトークン化株式に関する協議をSECと行っている。

Ondoはトークン化およびRWA領域での主要プレイヤーであり、伝統的な金融資産のオンチェーン移行が加速する中で大きな恩恵を受けると期待されている。

ONDOの価格は0.47ドル（約72円）であり、過去最高値から約80%下落している。現在の水準で購入した場合、今後数週間で最大4倍のリターンが見込める可能性がある。

Arbitrum（ARB）

Arbitrumは、現在の市場サイクルで最も強力なレイヤー2銘柄の一つとして存在感を高めている。背景にはオンチェーン活動の加速と資本流入の増加がある。

Nansenのデータによると、Arbitrumの取引件数は過去1週間で49%増加し、主要なL2ネットワークの中で最大の伸びとなった。

.@Arbitrum has had an impressive 7 day run. 🚀 +49% txn growth

📊 +18% DEX volume

🌊 $WETH/$WBTC inflows up pic.twitter.com/usHrkq1JR3 — Nansen 🧭 (@nansen_ai) December 8, 2025

分散型取引所（DEX）の取引量も週次で18%増加し、健全な取引需要を示している。さらに、WETHおよびWBTCの流入が強く、大口投資家が上昇局面を見据えて資金をオンチェーンに移していることがうかがえる。

安定通貨の利用拡大も、Ethereum主導のアルトコイン上昇を支える流動性ハブとしてのArbitrumの役割を強化している。

ARB価格は過去24時間で11%上昇し、0.214ドル（約33円）で取引されている。時価総額は12億ドル（約1,840億円）だが、過去最高値から約90%下落しており、依然として割安感が強い。

Optimism（OP）

Ethereumのレイヤー2銘柄であるOptimism（OP）も、買うべき暗号資産として注目されている。

OP価格は過去1週間で10%以上上昇した。しかし、時価総額は6億ドル（約920億円）にとどまり、過去最高値から93%下落している。

$OP is trying to break the major trend Line inn 12h Timeframe.. In Case of Upside breakout with momentum candle we can see a massive bullish rally in next few days📈#OPUSDT #OP #Crypto pic.twitter.com/pG71O4l9qE — Clifton Fx (@clifton_ideas) December 8, 2025

12時間足では、OPは複数月にわたる下降トレンドのブレイクアウト寸前にある。明確なブレイクアウトが確認されれば、数日以内に100%の上昇につながる可能性がある。

長期的には、OP価格は新高値に向けて大幅に上昇する可能性がある。

Bitcoin Hyper（HYPER）

新しいBTCレイヤー2銘柄であるBitcoin Hyperは、現在買うべき暗号資産リストを締めくくる。

同銘柄はレイヤー2領域の最新参入者であり、現在もプレセール段階にある。それにもかかわらず、すでに注目を集めており、ICOでは29百万ドル（約44億円）以上を調達している。

大口投資家がEthereumで9桁規模のロングポジションを構築しているのと同様に、HYPERに対しても6桁規模の投資が確認されている。Etherscanは、数十万ドル規模の購入を複数記録しており、最大で65万ドル（約9,900万円）の買いが報告された。

Bitcoin Hyperは、Bitcoinエコシステム内で大きな役割を果たすと期待されている。高度なゼロ知識アーキテクチャとSolana Virtua Machineの統合により、将来的にはDeFiアプリケーション、決済プロトコル、さらにはミームコインの発射台となる可能性がある。

レイヤー2プロジェクトが数十億ドル規模の評価を得ることは珍しくない。多くの分析者は、40%のステーキング報酬を背景として、HYPERが次の10倍銘柄になると指摘している。

