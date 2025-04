暗号資産市場は直近の下落から回復し、損失は0.3%にとどまった。市場は回復基調を見せ、取引量が約2%増加した。投資家の心理も改善し、「Fear & Greed Index(恐怖と欲望指数)」は24から29に上がった。

ソラナ(Solana)が注目されている。時価総額ランキングで常にトップ10に入る。エコシステムが強く、採用が広がっているため、トップ5入りも考えられる。アルトコイン市場で期待される存在。将来的に4桁の価格に到達する可能性も。

ソラナには課題もある。スケーラビリティ(拡張性)の問題が大きい。ネットワークの混雑で遅延や停止が問題となっている。でも、解決策が見えてきている。

ソラナのスケーラビリティを向上させる「Solaxy(SOLX)」プロジェクトが期待されている。

ソラナ基盤の有望プロジェクトとして注目が集まっている。

Solaxyは約2,900万ドル(約44億円)を集めている。投資家からの高い関心を集めている。市場はこのプロジェクトに強い信頼を置いている。

現在、プレセールが進行中。取引所上場前にSOLXトークンを購入できる機会がある。アナリストたちは、ローンチ時にSOLXの急騰が期待される。

現在の価格は0.001682ドル(約0.25円)。6時間以内に価格調整が予定されている。現在のレートでの購入は短期的な好機。

プレセールへの参加はSolaxy公式プレセールサイトから可能。App StoreやPlay Storeで「Best Wallet」アプリを通じて購入も可能。

トークン保有者にはステーキング機能があり、最大141%の年利(APY)が得られる。魅力的な点の一つ。

SNS上での注目度も高まっている。X(旧Twitter)では74,000人以上のフォロワーを獲得。ソラナ基盤のミームコイン市場への関心が高まっている。

同プロジェクトのスマートコントラクトは、Coinsultによる監査を受け、問題なしと評価されている。安全性も確かである。

Solaxyはソラナ上で稼働するLayer 2ネットワークです。ブロックチェーンの混雑問題に取り組んでいます。ロールアップ技術と最適化手法を使って、取引処理能力を向上させています。

プロジェクトはプレセール中で、投資家や開発者からの関心が高いです。開発チームは最近、取引速度の向上とユーザー体験の改善を目指したアップデートを発表しました。これらの内容は、X(旧Twitter)上で紹介されています。

新しいシーケンサーの導入が注目されています。これは「Sovereign SDK」を活用し、ロールアップ処理前の取引検証を効率化しています。また、「ソフトコンファメーション(暫定確認)」機能も導入されました。これにより、取引の最終確定前に即時の検証が提供され、ユーザー体験が向上しています。

ロールアップ処理の最適化により、ピーク時でも高い取引処理能力を維持できるようになりました。

Sovereignとの連携により、キャッシュ機構の改善が実現しました。ボトルネックの緩和と処理速度の向上が図られています。シリアライズおよびデシリアライズの精度向上が行われ、全体的な効率性が高まっています。

クロスチェーン対応でも、Hyperlaneとの協力でブリッジUIの改良とバリデーターの安全な構成が実現しました。テストネット環境でも本番並みの安定性を提供しています。

これらのアップグレードにより、Solaxyは高速かつ低コストの取引を維持しつつ、ソラナのスケーラビリティを強化する強力なLayer 2ソリューションとしての地位を確立しています。

詳しくはSolaxy公式サイトへ。

