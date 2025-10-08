Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

マイケル・セイラー氏のビットコイン投資戦略が実を結び、MicroStrategy（現在はStrategyと改称）がCoinbase（コインベース）の時価総額を上回った。

この動きは、セイラー氏のビットコイントレジャリー戦略の正当性を高めるだけでなく、同社が米国の上場企業上位500社を対象とするS&P500入りを狙う立場に押し上げている。

一方で、Strategyが次の段階に進もうとする中、新たな暗号資産プレセール銘柄も大きな動きを見せ始めている。

戦略的転換が奏功

暗号資産取引所の大手Coinbaseは、時価総額37億ドル（約5,600億円）規模で2021年に株式市場に上場した。一方で、もともと企業向けソフトウェア企業であったMicroStrategyは2020年に方向転換を図った。

同社は資本をビットコインに振り向けるトレジャリー中心の戦略を採用し、バランスシートにビットコインを積み上げる方針を取った。セイラー氏は継続的な購入を行い、ビットコインやSolana（ソラナ）、Ethereum（イーサリアム）などを活用した新たな財務戦略を確立した。

第3四半期の利益が評価を押し上げ

2025年第3四半期、Strategyは暗号資産保有による評価益として39億ドル（約5,900億円）を計上した。これは、同社のトレジャリー重視モデルが、Coinbaseのようなインフラ企業を上回る成果を示していることを意味する。

現在、Strategyの企業価値はCoinbaseを超え、米国企業ランキング上位に迫っている。同社は年初にS&P500への採用候補から外れたが、Robinhood（ロビンフッド）やAppLovin（アップラビン）が代わりに採用されていた。

さらに追い風となったのは、米国財務省が「デジタル資産における未実現利益は課税対象外」とする暫定指針を発表したことだ。このため、Strategyの39億ドルの評価益は課税されず、同社の財務基盤を一段と強化する結果となった。

セイラー氏のビットコイン「保有戦略」が米国で最も成功する企業の一つに押し上げた一方で、もう一つの手法はプレセール段階で有望銘柄を見つけ、割安に購入して将来の値上がりに備える投資だ。

Strategyの共同創業者で会長のマイケル・セイラー氏は、同社がS&P500入りするのは「時間の問題」としており、四半期ごとの成果が銀行や機関投資家の信頼を固めていると語る。

HYPER、MAXI、BDAGの各プロジェクトも、この勢いを取り込みたいと考えている。2025年に最も注目すべきプレセールはどの銘柄になるのだろうか。

なお、本記事は投資助言を目的としたものではなく、最終的な判断は各自の調査に基づいて行う必要がある。