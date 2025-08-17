Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

市場は一時的に約2％の調整を見せたものの、時価総額が4兆400億ドル（約632兆円）に到達したことが投資家心理を押し上げている。これは前年比ちょうど100％の成長であり、長期的な強気基調が形成されつつある。特に大幅な利益を得にくい小規模投資家にとって、5〜10％の値動きよりも大きなリターンを狙える新たな投資機会への関心が高まっている。

本記事では、長期的に100倍の成長が期待される4つの仮想通貨プレセールを紹介する。

Bitcoin Hyper (HYPER)

現在最も注目されているプレセールのひとつがBitcoin Hyper (HYPER) である。これは新たなBTCレイヤー2（L2）のプロジェクトで、わずか数か月で9,600万ドル（約150億円）以上を調達している。ビットコインに初めてDeFi（分散型金融）機能を実装可能にするL2ネットワークを開発しており、トランザクションをより速く、安価で効率的に処理することを目指している。

Bitcoin Hyperは、Solanaのバーチャルマシン（SVM）を活用することで高スループット処理を実現し、分散型金融、ステーキング、オンチェーンアプリケーションといった高度なユースケースをサポートする。さらに、正規ブリッジを用いてBTCをレイヤー1からレイヤー2へ移動させ、ゼロ知識ロールアップによる検証を経て安全に決済を行う仕組みを導入する予定だ。

ネイティブトークンであるHYPERは、トランザクションやガバナンス、ステーキングの中心的役割を担う。HYPERはステーキングにより最大113％の年利（APY）を得ることが可能であり、著名アナリストのオースティン・ヒルトン氏は上場直後に3〜5倍の上昇が期待できると述べている。ビットコインが新たな最高値を更新する中、Bitcoin HyperはBTCの上昇に連動しながらネットワーク改善にも寄与する注目のプレセールである。

Bitcoin Hyperプレセールに参加する

Snorter (SNORT)

Snorter (SNORT) は、テレグラム上で稼働する暗号資産取引ボットを軸とした新しいミームコインである。これまでにプレセールで310万ドル（約48億円）以上を調達している。

人気の理由は、低手数料と高度な自動取引機能にある。SNORT保有者は最低限のオンチェーン残高を保持することで、取引ごとに0.85％の手数料でボットを利用できる。この水準は、Solana上の大手取引ボットであるMaestroやBonk Bot（いずれも1％）を下回る。

さらに、Snorterは流動性プールを監視し、トークンのローンチ直後に自動購入できるスナイピング機能や、ハニーポット・ラグプル検知機能を備える。これにより、安全性を確認した上で迅速な取引を可能とする。

SNORTトークンはステーキングにより最大141％のAPYを得ることができ、すでに1,770万枚がロックされている。アナリストのジェイコブ・クリプト・バリー氏は、スマートな取引機能とパッシブ収益機会を兼ね備える点から、100倍成長の可能性を指摘している。

Snorterプレセールに参加する

Maxi Doge (MAXI)

Dogecoinの強気相場を逃した投資家に注目されているのがMaxi Doge (MAXI) である。現在までに約100万ドル（約15億円）を調達しているミームコインである。

ブランドコンセプトは「筋肉質のDogeマスコット」で、カフェインで覚醒し、1000倍レバレッジかつストップロスなしで取引に挑む姿を描いている。このユーモラスなキャラクターは強気相場の力強さを象徴しており、ハイリスク・ハイリターンを好む投資家層に訴求している。

Maxi Dogeは、毎週の取引コンペティションを開催し、上位入賞者に報酬を提供する。また、メンバー同士が戦略を共有できるコミュニティ作りを目指している。将来的には先物取引プラットフォームやゲーミフィケーション要素を取り入れた大会を企画し、さらなる収益機会を提供する予定だ。

ステーキングでは最大293％の年利を得ることができる。アナリストのクレイ・ブロウ氏は、今こそミームコイン市場に参入すべき時期であり、その中でもMaxi Dogeが注目に値するとしている。

Maxi Dogeプレセールに参加する

Best Wallet Token (BEST)

仮想通貨市場が強気に転じる中、機能が充実したウォレットの需要も拡大している。その中で注目されるのがBest Wallet Token (BEST) であり、Best Walletエコシステムのネイティブトークンとして位置づけられている。プレセール開始から数か月で、すでに1,470万ドル（約230億円）以上を調達している。

BEST保有者は、Best Wallet内での取引手数料が割引されるほか、新規プロジェクトやプレセールへの優先アクセス権を得られる。また、Best Walletのステーキングアグリゲーターを通じて高利回りのステーキング機会にも参加できる。さらに、BEST保有者にはガバナンス権が付与され、エコシステムの重要な意思決定に参加できる。

BESTトークンを直接ステーキングすることで最大91％のAPYを得ることが可能であり、すでに2億9,200万枚以上がステーキングプールに預けられている。アナリストのクリニックス・クリプト氏は、BESTを現在最も有望なプレセールのひとつと位置付けている。

Best Wallet Tokenプレセールに参加する