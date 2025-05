ビットコインの最新の強気相場を逃してしまった人にとって、プレセール(事前販売)は見逃せない投資機会となっている。これらのプロジェクトはまだ市場に上場しておらず、今ならまだ初期段階で参入できる。

本記事では、今買うべき仮想通貨プレセールを4つ紹介する。それぞれ、堅実な基盤、熱心なコミュニティ、そして高い成長ポテンシャルを兼ね備えている。以下で詳しく見ていこう。

BTC Bull Token(BTCBULL)は、現在最も注目されているミーム系仮想通貨プレセールのひとつだ。これまでに610万ドル(約9億5,000万円)以上を調達しており、多くの投資家が注目しているのも納得だ。

ビットコインが過去最高値を更新している今、BTCBULLは絶好のタイミングにある。プレセール中の価格は1トークンあたり0.002525ドル(約0.39円)と低く、ビットコインが上昇するにつれて実際にBTCで報酬を得ることができる。しかし、価格は数日ごとに上昇するため、早めの購入が有利だ。

さらに、BTCBULLをステーキングすることで利回りを得ることも可能。加えて、ビットコインの新たなマイルストーン達成時には、3回のバーンイベント(供給量削減)も予定されている。

実用性と成長性を兼ね備えたプレセール案件を探しているなら、BTC Bull Tokenは要注目だ。

BTC Bull Tokenプレセールにアクセス

Solaxy(SOLX)は、Solana(ソラナ)エコシステム内で最も注目されている初期段階のプロジェクトのひとつだ。Solanaのスケーラビリティを高める新しいLayer-2(レイヤー2)ネットワークであり、高速・低コストを実現することを目指している。また、コード不要でトークンを発行できる「Igniter Protocol(イグナイタープロトコル)」の導入も予定されている。

さらに、Ethereum(イーサリアム)とのクロスチェーンブリッジにより、両チェーンの接続も可能になる。こうした機能が支持され、SolaxyのX(旧Twitter)フォロワーは7万6,000人を突破している。

プレセールではすでに3,900万ドル(約60億円)以上を調達しており、SOLXの価格は1トークンあたり0.001732ドル(約0.27円)。終了まで残り25日を切っており、この価格での購入は今だけだ。そのため、YouTuberのCrypto Gains氏も「早期参入」を呼びかけている。

今後のDEX(分散型取引所)上場も控えており、価格上昇前にSOLXを購入する絶好のタイミングと言える。

Solaxyプレセールにアクセス

MIND of Pepe(MIND)も、今注目すべき仮想通貨プレセールのひとつだ。プレセール終了まで残り9日を切っており、市場公開前に固定価格で購入できる最後のチャンスとなっている。

MIND of Pepeが注目されている理由のひとつが、AIエージェントの存在だ。このエージェントはXの投稿、Redditスレッド、オンチェーンデータを解析し、有望な投資機会を見つけ出す。すでに1,000万ドル(約15億円)近くが投資されており、投資家の間でも高い期待が寄せられている。

このAIの恩恵を受けるには、MINDトークンの保有が必要だ。さらに、MINDは年利230%のステーキング報酬も提供しており、これがCoinSniperで高評価を受ける理由のひとつとなっている。

次の有力AI仮想通貨プロジェクトに早期参入したいと考えているなら、今がMIND of Pepeへの投資チャンスだ。

MIND of Pepeプレセールにアクセス

Best Wallet Token(BEST)は、初心者から上級者まで使いやすいDeFiウォレット「Best Wallet」を支えるトークンだ。洗練されたUIとマルチチェーン対応が評価され、世界中の投資家から支持されており、プレセールでは1,250万ドル(約19億円)以上を調達している。

BESTの保有によって、取引手数料の割引や年利115%のステーキング報酬など、さまざまな特典が得られる。また、将来的には仮想通貨デビットカード「Best Card」の発行も予定されており、買い物で最大8%のキャッシュバックが得られる見込みだ。

現在、プレセール価格は1トークンあたり0.025065ドル(約3.90円)と低水準で、ユーティリティも豊富なことから、仮想通貨専門家のオースティン・ヒルトン氏も「最も注目すべき銘柄のひとつ」と評価している。

ビットコインの上昇に伴い、マルチチェーン対応ウォレットの需要も高まっており、BESTも注目すべきプレセール案件と言える。

Best Wallet Tokenプレセールにアクセス

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.