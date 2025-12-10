Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場は反発し、Bitcoinが90,000（約1,360万円）を回復したことで、強気のサインが確認された。FOMC前の数日間は価格の乱高下が起きやすく、通常はアルトコインが弱含む局面である。

多くのアナリストは、こうした下落を買い場と捉えている。今回のサイクルを通して存在感を示した銘柄は、調整後の安定したレンジでの推移が続いており、次の動きを狙う状況にあるという。特にXRP、Solana、Zcashは明確な押し目の状態にあり、注目が集まっている。

12月に注目すべき主要アルトコインはSolana

DeFiLlamaのデータによると、過去16週間にわたりSolana（SOL）は分散型取引（DEX）活動で他のチェーンを上回り、Ethereumの2倍の取引量を記録している。今年のネット流入額は6億3,400万ドル（約9,600億円）に達し、クロスチェーン利用が拡大している。

Solana上のステーブルコイン（価格が安定した暗号資産）の時価総額は、2025年1月の50億ドルから12月には150億ドル超へ増加した。これは年初来で200%以上の成長となり、現在の暗号資産市場におけるステーブルコインの重要性を示す指標として注目されている。

機関投資家からの資金流入も進んでいる。Solana ETFのネットフローは5億9,300万ドル（約9,000億円）を超え、資金が継続的に入っている。チャートを見ると、こうした動きが裏付けられる。SOLは10月以降、160〜120のレンジを行き来しており、多くのアナリストはブレイクアウト前の「蓄積ゾーン」と見ている。

現在の最大の抵抗帯は144で、過去30日間で3回の再テストがあった。ここを上抜けることができれば、2026年初頭にかけて強い動きが期待できる。

XRPは数か月ぶりの安値テスト後、再び歴史を繰り返す可能性

XRPは最近1.90まで下落し、これは4月以来の低水準だった。しかしその後反発し、重要なサポートである2.00を再び上回っている。

XRP ETFは13日連続で資金流入が続き、ETF保有資産は8億6,123万ドル（約1,300億円）に達した。これは機関投資家の関心の高まりを示している。一方、XRPは主要資産の中でも空売り（ショート）が多く積み上がっている。多くのトレーダーがショートに傾き、買い（ロング）勢力は希薄だ。

12月31日までに過去最高値を更新する確率は3%と推計されている。この弱気センチメントは、2017年の急騰前と類似するチャートパターンを生み出している。XRPが2.00のサポートを維持できる場合、2026年に新しい最高値が形成される可能性があるという見方もある。

プライバシーを信じるなら、Zcashを信じる

Zcashコミュニティがよく述べる言葉がこれである。Zcashは現在厳しい局面にあり、多くのFUD（不確実性・疑念・不信）が流れている。価格は416で推移しており、過去最高値から40%以上下落している。

Arkhamは最近、Zcashチェーンの活動を分析し、プライベート取引の53%を特定したと主張した。これにより4200億ドル（約64兆円）相当の取引量が分析され、半数以上の取引が個人または法人と紐付けられたという。ただしコミュニティは、Arkhamが追跡したのは透明なアドレスのみで、非公開アドレスには及ばないと反論している。

Zcashは300を割り込んだ後に反発しており、多くの投資家を動揺させた。もし450を明確に上抜けることができれば、次の上昇に向けたチャート形成が進む可能性がある。

