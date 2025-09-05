Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

지난 3년간 2,500% 이상의 상승률을 기록한 솔라나($SOL)는 암호화폐 중심부에서 한 자리를 차지할 자격이 충분한 토큰으로 평가받고 있다.

솔라나는 단순한 수익률 상승 이상의 가치를 제공한다. 독특한 역사 증명(Proof of History) 설계와 낮은 비용, 상대적으로 간단한 사용자 경험 덕분에 솔라나는 밈 코인, NFT, 온체인 거래 앱의 핵심 허브로 부상했다.

획기적인 실용성과 시장의 관심을 동시에 갖춘 암호화폐는 밝은 미래를 맞이할 것으로 전망된다.

그렇다면 솔라나의 가격이 2025년에 얼마나 높이 오를 수 있을까? 이를 알아보기 위해 현재 가장 강력한 AI 도구 중 하나인 챗GPT에 문의했다.

핵심은 챗GPT가 가격 차트, 기업 매수, 주요 발표, 온라인 논의까지 포함한 암호화폐 관련 정보의 바다를 헤엄쳐 400달러라는 높은 목표가에 도달했다는 점이다.

AI의 솔라나 가격 예측과 토큰 성장을 이끄는 주요 요인들, 그리고 이번 대규모 랠리에 편승하기 위해 현재 매수할 만한 최고의 암호화폐들에 대해 자세히 살펴본다.

SOL이 2025년 400달러에 도달할 수 있는 이유

4월 $95 저점을 기록한 이후 $SOL은 상승 추세를 보이고 있다. 천천히 그러나 꾸준히 $200-$220 구간까지 올라왔지만, 이 구간을 돌파하는 데는 반복적으로 실패하고 있다.

그 이유는 솔라나의 상승세를 여러 차례 제한해온 강력한 상향 기울기 저항선 때문이다.

다만 챗GPT는 해당 토큰이 지난 한 달간 네 차례에 걸쳐 이러한 저항선과 씨름해왔으며, 마침내 돌파할 수 있는 다섯 번째 시도를 준비하고 있다고 분석했다.

가장 주목할 점은 이 중요한 저항선이 이미 여러 차례 테스트를 거쳤기 때문에 솔라나가 이를 돌파할 가능성이 그 어느 때보다 높아졌다는 것이다. 현재 208달러 선에서 거래되고 있다.

돌파를 예상하며 챗GPT는 횡보 구간(파란색 박스)의 폭을 측정하고 이를 돌파 수준 위에 적용해 솔라나의 다음 목표가인 400달러를 제시한다.

강력한 기술적 지표와 더불어 솔라나는 다가오는 ETF 승인과 연방준비제도의 금리 인하 가능성으로부터 상당한 상승 동력을 얻을 전망이다.

폴리마켓에 따르면 2025년 솔라나 ETF 승인 가능성과 9월 금리 인하 가능성이 각각 99% 이상과 95%로 나타나고 있으며, 두 요인 모두 솔라나에 매우 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

최근 몇 주 동안 비트 마이닝, 디파이 디벨롭먼트 코퍼레이션, 샤프스 테크놀로지 같은 대기업들이 상당한 규모의 솔라나를 매집하고 있다는 점도 주목할 만하다.

이러한 기관 매수 움직임은 주요한 강세 신호로 평가된다. 자금력이 풍부한 투자자들이 솔라나의 장기적 펀더멘털에 대한 확신을 보이며 시장의 가용 물량을 흡수하고 있어 희소성을 높이고 가격 상승의 발판을 마련하고 있기 때문이다.

이러한 상황에서 솔라나 열풍을 활용할 수 있는 현재 투자 가치가 높은 알트코인들을 살펴본다.

1. 스노터 토큰($SNORT) – 신규 밈코인 유동성 스나이핑을 위한 텔레그램 기반 트레이딩 봇

올해 $SOL이 예상 잠재력에 근접한 성과를 보인다면, 현재 사전 판매 중인 최고의 솔라나 밈 코인인 스노터 토큰($SNORT) 역시 급격한 상승세를 탈 가능성이 높다.

스노터가 현재 솔라나 밈코인 거래 영역에서 고래 세력의 지배력 문제를 해결하려는 유일한 암호화폐 프로젝트이기 때문이다.

현재 고도화된 거래 도구와 알고리즘을 갖춘 대형 투자자들이 새로 상장된 밈코인의 유동성을 거의 모두 독점하고 있어, 일반 투자자들은 초기 밈코인 급등 수익에서 거의 배제되고 있다.

스노터의 새로운 텔레그램 거래 봇이 사전 매수/매도 주문 기능을 통해 게임의 판도를 바꾸고 있다.

이후 유동성이 도달하는 순간 해당 거래를 자동으로 실행하여 기관 투자자들을 앞지르고 균형을 회복한다.

더욱 좋은 점은 스노터 토큰의 철저한 보안 시스템 덕분에 앞서 나가는 것을 질투하는 트레이더들에 대해 걱정할 필요가 없다는 것이다. 이 시스템에는 러그 풀, 허니팟, 프론트 러닝, 심지어 정교한 샌드위치 공격에 대한 보호 기능이 포함되어 있다.

$SNORT 구매를 통해 다음과 같은 다양한 독점 혜택을 얻을 수 있는 것으로 나타났다:

일일 저격 제한 없음

향상된 분석 기법으로 더 나은 거래 결정을 내릴 수 있게 되었다.

거래 수수료 인하: 비보유자에게 부과되는50%와 비교해 단 0.85%

현재 125%의 인상적인 수익률을 기록하고 있는 스테이킹 보상

$SNORT의 현재 가격은 0.1033달러에 불과하며, 이 프로젝트는 지금까지 총 370만 달러 이상을 모금했다.

스노트(SNORT) 가격 예측에 따르면, 해당 토큰은 2025년 말까지 0.94달러에 도달할 수 있으며, 이는 현재 수준 대비 무려 800%의 상승폭을 나타낸다.

자세한 정보는 스노터 토큰 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

2. 베스트 월렛 토큰($BEST) – 보안과 사용자 친화성을 모두 갖춘 새로운 암호화폐 지갑을 구동하는 토큰

베스트 월렛 토큰($BEST)도 솔라나와 전체 암호화폐 시장의 성장과 함께 인기와 가격 모두에서 큰 폭의 상승을 보일 가능성이 높다.

이는 베스트 월렛은 네이티브 암호화폐이기 때문이다. 베스트 월렛은 매우 안전할 뿐만 아니라 사용법이 간단한 새로운 무료 암호화폐 지갑으로, 전문가와 초보자 모두에게 이상적인 선택이 되고 있다.

최고 수준의 비수탁형 지갑으로서 사용자 본인 외에는 누구도 개인키에 접근할 수 없다. 이는 자금이 완전히 사용자의 통제 하에 남아있으며 악의적인 개입으로부터 안전하게 보호된다는 것을 의미한다.

여기서 끝나지 않는다. 베스트 월렛은 사기, 해킹, 피싱 사이트에 대한 강력한 보안 장치와 생체 인식 로그인을 포함한 최고 수준의 2단계 인증 옵션을 제공한다.

베스트 월렛은 독특한 프리세일 애그리게이터 섹션을 통해 사용성을 새롭게 정의하고 있으며, 이를 통해 사용자들이 앱 내에서 직접 최고의 암호화폐 프리세일을 구매할 수 있다.

다른 지갑들이 사용자로 하여금 외부 프리세일 사이트를 방문하고, 그곳에서 지갑을 연결한 후 다시 돌아와 거래를 승인하도록 하는 반면, 베스트 월렛은 전체 과정을 매끄럽게 만들어 숨겨진 프리세일 보석을 발견하고 구매하는 방식을 그 어떤 것보다 간소화한다.

왜 $BEST를 매수해야 하는가?

자사의 $BEST 가격 예측에 따르면 2026년 말까지 2,323%의 잠재적 투자수익률이 예상된다고 발표

핵심 플랫폼 결정에 대한 투표권

거래 수수료와 가스비 절감

현재 86%를 제공하고 있는 스테이킹 보상

사전 판매를 통한 신규 밈코인 조기 접근 기회 제공

현재 사전 판매 중인 $BEST는 이미 초기 투자자들로부터 1,550만 달러의 자금을 모집했으며, 각 토큰은 0.025585달러에 구매할 수 있다.

더 자세한 내용은 베스트 월렛 토큰의 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

3. 코미디언($BAN) – 대규모 상승 준비 중인 바이럴 밈 코인

코미디언($BAN)은 언스테이블 코인($USDUC)과 마찬가지로 내재 가치나 판도를 바꾸는 미션, 스테이킹 메커니즘보다는 바이럴리티와 암호화폐 커뮤니티의 지지에 더 크게 의존하고 있다.

벽에 테이프로 붙인 바나나를 소재로 한 논란의 예술 작품을 바탕으로, $BAN은 현대 예술이 혁신적인지 아니면 단순히 어리석은 것인지에 대한 논쟁이 만들어낸 관심을 활용하고 있다.

해당 토큰은 지난 한 달간 이미 59% 이상 상승했지만, 이는 훨씬 더 폭발적인 랠리의 시작에 불과할 수 있다.

고전적인 기술적 분석에 따르면, $BAN은 9개월 이상 지속된 가혹한 횡보 구간인 하향 삼각형 패턴에서 벗어난 후 이제 막 돌파를 시작한 상황이다.

이러한 패턴이 실현될 경우 $BAN은 현재 가격 $0.1009에서 1,300%라는 놀라운 상승률을 기록하며 $1.419360까지 오를 가능성이 있다.

마무리 견해

솔라나가 앞으로 몇 주 내에 400달러까지 상승할 것으로 예상되면서(현재 수준에서 92% 상승), 저시가총액 고수익 솔라나 코인들이 급등할 무대가 마련되었다.

챗GPT에 현재 최고의 암호화폐 추천을 문의한 결과, 이 AI는 스노터 토큰($SNORT), 베스트 월렛 토큰($BEST), 코미디언($BAN)을 신속하게 제시했다.

다만 암호화폐 투자는 시장의 변동성과 불확실성으로 인해 매우 높은 위험을 수반한다는 점을 유념해야 한다. 또한 이 기사는 투자 조언이 아니므로 투자 전 충분한 조사와 검토가 필요하다.