Die Meldung, dass sich die USA aktiv in den Krieg zwischen Iran und Israel eingemischt haben, hat den ohnehin angespannten Kryptomarkt weiter unter Druck gesetzt. Bitcoin fiel im Zuge der Nachricht zum ersten Mal seit anderthalb Monaten unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 Dollar, zahlreiche Altcoins rutschen zweistellig ab. Da morgen auch institutionelle Investoren wieder aktiv sind, rechnen Experten mit weiteren Verlusten.

Während Bitcoin seit Monaten nicht mehr weiter kommt, richten immer mehr Anleger ihren Fokus auf neue Projekte mit echtem Potenzial, um auch in dieser Marktphase Gewinne zu erzielen. Drei Coins stechen aktuell besonders hervor und könnten sich als die großen Gewinner während des Krypto-Crashs entpuppen.

Bitcoin hat als erste Blockchain längst noch nicht so viele Möglichkeiten wie etwa Ethereum oder Solana mit sich gebracht. Werte konnten zwar von A nach B transferiert werden, an dezentrale Finanzanwendungen (DeFi) war aber noch nicht zu denken. Mit Bitcoin Hyper könnte sich das ändern. Das Projekt bringt eine Layer-2-Lösung auf Solana-Basis, über die Bitcoin-Nutzer Zugang zu DeFi-Anwendungen wie Lending, Staking und mehr erhalten.

Mit Bitcoin Hyper lassen sich BTC in das Layer-2-Netzwerk bridgen, um dort zusätzliche Renditechancen zu nutzen und das bei gleichzeitig niedrigen Gebühren und hohen Geschwindigkeiten.



(HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Das Interesse an dem neuen Projekt ist riesig. Bitcoin Hyper kommt mit dem $HYPER-Token, der aktuell im Vorverkauf erhältlich ist und schon jetzt haben Anleger über 1,5 Millionen Dollar investiert. Während des Presales können Anleger noch zum günstigen Fixpreis einsteigen, der bis zum Handelsstart an den Börsen sogar noch mehrfach erhöht wird. Für frühe Käufer bedeutet das schon einen ersten Buchgewinn. Analysten gehen aufgrund der hohen Nachfrage während des Vorverkaufs von einer anschließenden Kursexplosion aus.

Solaxy könnte der Altcoin werden, der den Kryptomarkt nachhaltig verändert. Zumindest das Solana-Ökosystem. Solaxy bringt die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt. Ziel ist es, die überlastete Solana Main Chain zu entlasten und für mehr Stabilität und Skalierbarkeit zu sorgen. Ein Thema, das nicht aktueller sein könnte und bei Investoren sehr gut ankommt.

Der native Token von Solaxy ist $SOLX und hier werden schon jetzt alle Rekorde gebrochen. $SOLX ist noch bis morgen im Vorverkauf erhältlich und Anleger haben bereits fast 57 Millionen Dollar investiert. Nicht oft ergibt sich die Gelegenheit, einen neuen Coin mit neuer Blockchain in einer so frühen Phase zu kaufen.



($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Aufgrund der extrem hohen Nachfrage während des Presales gehen Experten davon aus, dass es sich bei Solaxy um das nächste Milliarden Dollar Projekt am Kryptomarkt handeln könnte. Kommt es dazu, würde das bedeuten, dass Investoren der ersten Stunde ihr Kapital in kurzer Zeit vervielfachen können. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Stunden.

Wenn Bitcoin steigt, steigen meist auch viele Altcoins. Das liegt in erster Linie daran, dass ein steigender Bitcoin-Kurs mit einer allgemein besseren Stimmung am Markt einhergeht. Doch der BTC Bull Token geht einen völlig neuen Weg. Er belohnt seine Anleger direkt, wenn Bitcoin neue Meilensteine erreicht.

Konkret bedeutet das:



($BTCBULL Token-Vorverkauf – Quelle: BTC Bull Token Website)

Das bedeutet, dass das verfügbare Angebot durch die Token-Burns immer knapper wird. Gleichzeitig dürften die meisten Anleger langfristig orientiert sein und ihre $BTCBULL-Token über die nächsten Jahre halten, um die Bitcoin-Airdrops nicht zu verpassen, was das Angebot zusätzlich verknappt. Die Nachfrage dürfte langfristig allerdings steigen, sodass die Chancen gut stehen, dass der $BTCBULL-Kurs durch die Decke geht. Schon jetzt haben Anleger über 7 Millionen Dollar investiert, was schnell deutlich macht, dass $BTCBULL einen erfolgreichen Börsenstart hinlegen dürfte.

