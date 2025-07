Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Im Juni und Juli 2025 richten viele Trader ihren Fokus wieder verstärkt auf neue und etablierte Memecoins mit großem Hype-Potenzial. Welche beiden Coins aktuell besonders im Trend liegen und wo sich ein früher Einstieg lohnen könnte – darum geht es im Folgenden.

BTCBULL überzeugt mit Presale und Airdrops für Investoren

Im Angesicht dessen, dass Bitcoin aktuell über 100.000 $ gehandelt wird und sich damit auf Top-Niveau und nicht weit vom Erreichen neuer Allzeit-Höchststände befindet, betrachten viele Anleger BTCBULL als einen der potenziell besten Meme Coins für die kommenden Monate.

Hierbei soll es sich nämlich um einen Bitcoin Meme Token handeln, der neben seiner Meme-Komponente auch echte Utility für Coin-Holder bieten kann. BTCBULL ist nämlich ein Meme Coin, der sich an alle Bitcoin-Bullen richtet und mit dem Anleger auf Bitcoins zukünftige Wertentwicklung spekulieren können.

Tatsächlich qualifiziert der Kauf von BTCBULL für BTC-AirDrops, die an Investoren ausgeschüttet werden sollen. Das Spannende dabei ist, dass die AirDrops an eine Bedingung gekoppelt sind: eine Bitcoin-Rallye. Der erste AirDrop in Form von echten BTC wird nämlich erst dann an alle BTCBULL Holder ausgeschüttet, wenn Bitcoin erstmalig die 150.000 $ Marke geknackt hat. Weitere AirDrops sollen dann auch beim erstmaligen Überschreiten der 200.000 $ Marke und 250.000 $ Marke ausgeschüttet werden.

Im Falle dessen, dass Bitcoin einen solch massiven Boom erlebt, könnten Anleger hier also gleich mehrfach profitieren. Bleibt eine Bitcoin-Rallye jedoch aus und der Markt geht in eine bärische Phase über, würden Anleger leer ausgehen.

Neben dem AirDrop-Mechanismus haben die Entwickler zudem auch einen Token-Burn-Mechanismus implementiert. So sollen auch immer mehr BTCBULL-Coins verbrannt werden, umso höher der Bitcoin-Kurs steigt. Das soll den Supply langfristig verringern und sich positiv auf die Wertstabilität von BTCBULL auswirken.

Im Angesicht der aktuell so günstig erscheinenden Marktsituation scheinen immer mehr Anleger bereit zu sein, das Risiko eines Investments einzugehen, was sich in den steigenden Zuflüssen in den aktuell noch laufenden BTCBULL-Presale zeigt. In diesem Vorverkauf wurden nämlich bereits über 7,2 Millionen $ von interessierten Anlegern investiert.

Hier wird Investoren gerade noch die Möglichkeit geboten, vor dem ersten Börsenlisting zum rabattierten Festpreis von 0,002575 $ in BTCBULL zu investieren. Gekauft werden können die Coins hier sowohl mit Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen, und direkt nach dem Kauf im Presale können die Coins auch für eine jährliche Rendite von bis zu 56 % gestaked werden.

SNORT soll mit eigenem Telegram-Trading-Bot auch echte Utility bieten

Auch bei SNORT handelt es sich um einen Meme Coin, der von zahlreichen Anlegern als aktuell potenziell beste Investitionsoption angesehen wird. Auch dieser Meme Coin verfügt mit seinem Ameisenbär-Maskottchen über eine klare Meme-Komponente. Zudem soll jedoch auch hier Utility geschaffen werden.

Der größte Fokus der Entwickler liegt neben dem Marketing nämlich vor allem auch auf der Entwicklung des sogenannten Snorter-Bots. Hierbei soll es sich um einen Telegram-Krypto-Trading-Bot handeln, mit dem Anleger in Zukunft direkt aus der Telegram-App heraus Handel betreiben können sollen.

Derartige Trading-Bots erfahren ja aktuell einen regelrechten Hype, und Konkurrenten wie der Bonk-Bot oder Banana-Gun erfreuen sich immer weiter steigender Nutzerzahlen. Die Möglichkeit, direkt in Telegram, ohne eine zentralisierte Exchange, aus dem Chat heraus zu traden, stößt offenbar auf viel Bedarf.

Snorter soll die Konkurrenz aufgrund dessen outperformen können, da er auf der Solana Virtual Machine aufbaut und damit von den Vorzügen der Solana-Blockchain, wie eben extrem schnellen und extrem günstigen Transaktionen, profitiert. So sollen der Bonk-Bot und Co. in Sachen Transaktionskosten und vor allem in der Geschwindigkeit der Ausführung der Trades unterboten werden, was vor allem für kurzfristig orientierte Trader ein sehr wichtiger Faktor ist.

Sollte sich der Snorter-Bot am Markt etablieren können, hätte die native Kryptowährung SNORT ebenfalls deutliches Wachstumspotenzial.

