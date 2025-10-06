Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Lundi 6 octobre 2025 – Bitcoin a battu son record en approchant les 116 700 €, tandis que Bitcoin Hyper (HYPER), sa couche 2 la plus rapide, voit affluer des capitaux. Entre un quatrième trimestre souvent porteur et une demande tournée vers l’utilité on-chain, une question s’impose: êtes-vous prêt pour la suite ?

Bitcoin en mode record : un début d’uptober qui change le ton

Depuis le 1er octobre, BTC affiche +8,62% avec une série de bougies vertes. Le seuil des 125 506 $ a été dépassé, soit environ 116 700 € au taux de change actuel. Même avec un shutdown gouvernemental aux États‑Unis, les marchés actions et crypto ont avancé, portés par l’idée que la Fed pourrait encore baisser ses taux dans les mois à venir.

Autre signal: les ETF Bitcoin enregistrent des flux nets solides, autour de 3,01 M € la semaine passée. Dans un contexte de données économiques retardées et de blocage politique, une partie des traders se repositionne sur l’or numérique pour se couvrir contre une forme de stagflation monétaire. On en revient à une idée simple: la fonction de valeur refuge de BTC reste au cœur du scénario.

Des projections haussières, mais un récit centré sur la réserve de valeur

Selon un pointage partagé par Beejorn.crypto sur X, sept institutions sur huit tablent sur un BTC au‑delà de 116 250 € d’ici la fin d’année. L’estimation la plus ambitieuse vient de la banque d’investissement Maxim, avec une cible proche de 195 300 €. L’exception, Barclays, anticipe un repli vers 107 880 €, pour une moyenne autour de 145 080 €.

Octobre, novembre et décembre forment souvent la période la plus favorable du cycle. Ce tableau raconte surtout une chose: le parcours actuel met en avant la réserve de valeur. Et si le prochain chapitre passait par l’usage concret du BTC ?

Bitcoin price prediction for year-end or the next 100 days pic.twitter.com/MLwrTHbo4V — Beejorn.crypto (@beejorn) October 3, 2025

Bitcoin Hyper, la couche 2 qui veut remettre l’utilité au centre

Au même moment, Bitcoin Hyper ($HYPER) attire des flux accélérés. Après 19 M € levés vendredi, environ 1,12 M € se sont ajoutés, plaçant la prévente à portée de 20,5 M €. Le timing est saisissant: alors que Bitcoin entre en price discovery, HYPER pose l’infrastructure d’une demande utilité‑driven, moins spéculative et plus on‑chain.

Le tour de prévente actuel se termine dans moins de 31 heures, avant une hausse du prix de HYPER à partir de 0,01215 € par jeton. Question simple: préférez-vous regarder passer le train ou réserver une place pendant qu’il ralentit en gare ? Entre nous, vaut mieux garder toujours un œil sur les horaires.

Performance façon Solana, sécurité façon Bitcoin

Le lancement de Bitcoin Hyper ouvre un terrain de jeu pour bâtir des apps à la vitesse de Solana, tout en s’insérant sur la sécurité de Bitcoin. La Solana Virtual Machine intégrée rend le passage concret: outils Rust familiers, frameworks éprouvés, friction réduite pour déployer des applications à grande échelle.

Les secteurs concernés parlent d’eux‑mêmes: RWA tokenisés au-delà de 31,1 M € et un marché DeFi estimé à près de 13,0 M € cette année. Vous imaginez un jeu mobile où chaque échange en coulisses passe par un actif adossé à BTC ? Ou un agrégateur d’épargne sur votre smartphone, entre deux stations de métro ?

DeFi: prêts, AMM, dérivés avec finalité sur Bitcoin

Gaming: assets in‑game transférables en quelques secondes

RWA: trésorerie d’entreprise tokenisée, accès simplifié et traçable

Dans cet écosystème, BTC devient plus mobile: en verrouillant ses bitcoins sur le pont canonique d’Hyper, l’utilisateur reçoit un équivalent emballé qui circule comme monnaie transactionnelle à l’intérieur du réseau.

Une nouvelle couche de demande pour btc, si une fraction de l’offre de Bitcoin migre vers cet usage, on parle déjà de milliards d’euros restant bloqués, au service d’applications réelles. Cette liquidité soutenue crée une demande additionnelle pour BTC, portée par l’usage et non par un simple pari sur le prix.

Pourquoi les baleines se positionnent dès maintenant

Les signaux sur la prévente d’HYPER s’enchaînent. Le 3 octobre, le seuil des 19 M € a été franchi, aidé par plusieurs achats marqués. Le 2 octobre, deux baleines ont cumulé 25,65 M de HYPER: l’une pour 130 200 € (10,81 M), l’autre pour 179 490 € (14,84 M). Le 29 septembre, un investisseur a enchaîné trois achats totalisant 24,6 M de HYPER pour environ 304 110 €.

Dernier fait marquant: durant le week-end, un nouveau portefeuille a passé deux ordres au total au-delà de 520 800 € avec 13,6 M de HYPER pour 169 260 € puis 28,6 M pour 355 260 €. Quand des tickets de cette taille se répètent, c’est souvent que les acteurs informés veulent se placer avant la montée de prix.

Lecture de marché : fin de tour proche et rareté progressive

: fin de tour proche et rareté progressive Signal d’adoption : architecture prête pour des cas d’usage concrets

: architecture prête pour des cas d’usage concrets Asymétrie d’information: recherche avancée côté acheteurs institutionnels

Participer, oui, mais avec une méthode

Il reste possible d’acheter HYPER sur le site du projet avec SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou carte bancaire. Les jetons peuvent être mis en staking via le protocole natif, avec un APY de 55% au moment d’écrire ces lignes. Best Wallet référence déjà HYPER dans la section Upcoming Tokens, pratique pour acheter, suivre et réclamer à l’ouverture.

Envie de suivre le rythme sans passer vos soirées à rafraîchir un graphique ? Abonnez‑vous aux canaux Telegram et X de la communauté, et gardez un œil sur le site officiel de Bitcoin Hyper. Comme pour un panier du marché, on achète mieux en connaissant la saison et le producteur.