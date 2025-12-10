Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

アブダビで開催中のBitcoin MENAカンファレンスで、バイナンス創業者のチャンポン・ジャオ（CZ）は、2026年に暗号資産の「スーパーサイクル」が到来する可能性を示唆した。

ビットコイン 今後は、CZの予測により短期的な反発だけでなく、中長期的な価格上昇の可能性も注目されている。アナリストは、これによりビットコイン価格予測が現行サイクル高値の12万6,000ドルを超える可能性があると見ている。

CZの大胆な予測：ビットコインは金に匹敵する上昇を示す可能性

わずか4日前、バイナンス・ブロックチェーン・ウィーク2025で、CZはユーロパシフィック資産運用の創設者ピーター・シフ氏とビットコインの価値について議論した。

CZ just said “we might see a supercycle.” pic.twitter.com/9aatNffTdC — Ash Crypto (@AshCrypto) December 9, 2025

CZは2026年にビットコインが大幅なラリーを経験し、金の年初来上昇率60％に匹敵する可能性を示唆した。比較すると、同期間のビットコインは5.7％下落している。

さらに、ビットコインのハッシュリボン指標は現在強気シグナルを点灯しており、歴史的に有利なエントリーポイントを示す。ハッシュチャートでは、30日移動平均が60日移動平均を下回る状況が観察され、マイナーキャピチュレーションに伴う長期蓄積の好機を示唆する。

これは、ビットコインが短期的なショートスクイーズにより9万4,000ドルのレジスタンスを突破した直後の動きでもある。

暗号資産アナリストのトレーダー・メイン氏によると、ビットコイン 今後の価格は現在、年初価格付近の約9万3,000ドルを試しており、9万8,000ドル、続いて10万6,000ドルまで上昇する可能性がある。

ビットコイン価格予測：MACD強気転換で次は106,000ドル

日足チャートでは、ビットコインは数週間続いた下降トレンドラインから脱出を試みている。11月の大部分を制御された下落で過ごした後、価格は斜めのレジスタンスを上抜け、取引量の増加も確認され、買い手が市場に再参入していることを示す。

MACDは強気にクロスし、深い売られ過ぎ水準から上昇しており、通常は一時的反発より中期反転の前兆となる構成だ。

日足ピボットゾーンの回復も確認され、モメンタムが守勢的な調整から早期回復へ移行している。

ビットコイン 今後の価格は、このブレイクが維持されれば9万8,000～10万ドル付近の主要ピボットを再試し、トレンド反転への最初の重要な障壁を突破する可能性がある。このレンジを確定的に上抜ければ、10万5,000～10万10,000ドルへの上昇が解放される。

一方、トレンドライン上でのサポートを維持できなければ、価格は8万5,000～8万2,000ドルのサポート帯まで下落する可能性もある。

