ビットコイン 今後の価格は、バーンスタインが4年サイクル終了を宣言したことにより、新たな長期ブル市場の一環として注目される。バーンスタインは7,900億ドル以上を運用するグローバルリサーチ・ブローカレッジで、従来の4年サイクル終了を明言した。

同社の最新予測では、2026年までにビットコイン（BTC）が15万ドル（約2,250万円）に達するとされ、「長期化したブルサイクル」として位置付けられる。

4年サイクル終了とFRB政策が強気材料に

VanEckのデジタル資産リサーチ責任者マシュー・シーゲルによれば、バーンスタインは「最近の市場調整後、BTCサイクルは4年パターンを超え、機関投資家の安定的な買い支えが小口売りを相殺している」と述べた。

Bernstein: "In view of recent market correction, we believe, the Bitcoin cycle has broken the 4-year pattern (cycle peaking every 4 years) and is now in an elongated bull-cycle with more sticky institutional buying offsetting any retail panic selling.

10月初旬に始まった約30％の調整にもかかわらず、ETF経由の流出はわずか5％で、機関投資家の信頼度が顕著に示された。バーンスタインは2026年に15万ドル、2027年には20万ドルのサイクルピークを予測する。長期目標は2033年に約100万ドルとされる。

ロンドン・クリプトクラブのアナリストは、水曜日のFRB流動性供給が強力なカタリストとなり、世界最大の暗号資産を急騰させる可能性があると指摘する。Cryptonewsの分析では、デビッド・ブリッケルとクリス・ミルズがFRBが「ハト派サプライズ」を実行する可能性を示唆した。

「FRBは金利引き下げとバランスシート拡大を同時に進め、事実上マネープリンターを稼働させて赤字を貨幣化している」と述べ、市場には構造的な上昇圧力が存在すると分析された。

ビットコイン価格予測：78,000ドル以上で長期ブルを維持

週足チャートではビットコインは78,000ドル（約1,170万円）の重要サポートを維持しており、深いベアマーケットの崩壊とマクロ上昇トレンド継続を分ける水準となる。

価格は一時急落したものの、20週移動平均線付近で安定。50週移動平均線は上向きのままで、長期トレンドは調整にもかかわらず維持されている。RSIは中期で40台半ばに冷却し、過熱状態からのリセットを示す。

78,000ドルを維持する限り、短期調整後に大きなブルサイクル内での整理局面が継続される。102,000ドル突破で強気再開を示し、108,000ドルのレジスタンスを超えれば新高値更新が確認される。

