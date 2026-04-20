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Bitcoin ha dejado atrás otro pico de volatilidad del fin de semana y vuelve a poner a prueba niveles que podrían abrir la puerta a nuevos máximos de varios meses. Mientras las entradas en los ETF spot siguen siendo una señal clara del apetito institucional.

La combinación de entradas constantes de capital en BTC y una oferta vendedora cada vez más limitada ha llevado a los analistas a hablar abiertamente de un avance a corto plazo por encima de los $80.000 de aquí al final de esta semana.

Mientras el mercado en general sigue de cerca el próximo movimiento de Bitcoin, en el nicho de las preventas se desarrolla una historia paralela, donde Bitcoin Hyper (HYPER) ha recaudado casi $32,5 millones a través de su campaña activa de venta de tokens.

Mientras se aceleran las entradas a ETF, Bitcoin al alza

La demanda institucional de BTC no ha dado señales de debilidad, ni siquiera en medio del reciente ruido geopolítico y de las oscilaciones de precio a corto plazo. Los ETF spot de Bitcoin en EE. UU. han registrado entradas semanales constantes durante todo abril, ayudando a impulsar el precio del activo principal hasta un máximo de $78.333.

Del lado de las preventas de criptomonedas, se espera que Bitcoin Hyper se convierta en la solución Layer 2 real más rápida diseñada específicamente para mejorar las capacidades de Bitcoin. El nuevo L2 resolverá las limitaciones históricas de la capa base, como las confirmaciones lentas y las altas comisiones, al ejecutar las transacciones sobre la SVM (Solana Virtual Machine), mientras ancla la liquidación final y la seguridad de nuevo en Bitcoin.

El puente canónico descentralizado de la red bloquea BTC nativo en la Layer 1 original de Bitcoin y emite tokens envueltos equivalentes en la nueva Layer 2, permitiendo finalidad casi instantánea, transferencias de bajo coste, staking, protocolos DeFi, lanzamientos de meme coins y funcionalidad completa de dApps sin comprometer el modelo central de seguridad de Bitcoin.

El token HYPER está pensado para actuar como el activo predeterminado de gas, gobernanza y utilidad de la red. Los holders pueden hacer staking de sus HYPER para obtener recompensas del 39% APY, acceder a funciones premium del ecosistema, participar en votaciones de gobernanza y conseguir descuentos en comisiones una vez que la mainnet entre en funcionamiento.

El precio de preventa de HYPER ya ha subido desde su nivel inicial de $0.0115 hasta los actuales $0.0136788, mientras su recaudación se dispara hacia el hito de los $35 millones; además, el staking ya está activo para los participantes que quieran bloquear sus tokens de inmediato.

Dado que el aumento de la demanda de transacciones en la cadena base de Bitcoin históricamente termina desplazándose hacia soluciones Layer 2 que ofrecen velocidad y eficiencia en costes, la arquitectura del nuevo L2 lo convierte en el destino ideal para ese tráfico una vez que la mainnet se lance el próximo trimestre.

Asegura tus tokens HYPER antes de que el precio de preventa vuelva a subir

Primero, visita el sitio web oficial de la preventa de Bitcoin Hyper para comenzar; después, conecta una wallet de criptomonedas compatible, como Best Wallet o MetaMask. A partir de ahí, solo tienes que elegir la cantidad de HYPER que quieres comprar, pagar con ETH, USDT, BNB, USDC o SOL (o simplemente usar una tarjeta bancaria para la vía de acceso más rápida) y completar la compra en segundos.

La interfaz de inversión del sitio web también te permitirá comprar y hacer staking en una sola transacción, para que las recompensas del 39% APY empiecen a acumularse de inmediato.

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