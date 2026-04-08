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La capitalización del mercado global de criptomonedas se disparó tras un avance geopolítico decisivo. El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció un alto el fuego temporal de dos semanas con Irán, condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz, en un movimiento que ha desencadenado un fuerte rally de alivio en los activos impulsados por el riesgo.

Bitcoin lideró el avance, subiendo 4.9% hasta alcanzar un máximo de tres semanas de $72,738, mientras los precios del petróleo se desplomaron a medida que las tensiones en Oriente Medio finalmente mostraban señales de enfriamiento.

Con el regreso de la confianza institucional y los ETF spot de Bitcoin en EE. UU. registrando unas entradas netas masivas de $471.3 millones solo el lunes, el mercado en general está girando hacia proyectos de infraestructura de alta utilidad.

A la vanguardia de esta recuperación se encuentra Bitcoin Hyper (HYPER), una innovadora solución de Capa 2 que ya ha recaudado más de $32 millones en su preventa en curso.

Al conectar la seguridad de Bitcoin con el alto rendimiento de la Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper se está posicionando como la capa de escalado clave para el próximo tramo del ciclo alcista.

La desescalada geopolítica impulsa una fuerte revalorización cripto

El brusco giro del mercado llega tras semanas de incertidumbre que habían mantenido a Bitcoin por debajo de niveles de resistencia clave.

El anuncio del presidente Trump, mediado por Pakistán, ha eliminado de forma efectiva la “prima de guerra” del petróleo y ha redistribuido liquidez hacia acciones y cripto.

El acuerdo de alto el fuego no solo ha aliviado las preocupaciones inflacionarias, sino que también ha allanado el camino para un importante short squeeze, con más de $400 millones en liquidaciones registradas en las últimas 24 horas.

Con Bitcoin alcanzando un máximo de 3 semanas, las principales altcoins han registrado ganancias aún mayores. Ethereum y Cardano han subido 6.9% y 7.1%, respectivamente, mientras que Zcash ha registrado un crecimiento del 22%.

Los principales analistas ahora consideran que las próximas horas y días serán cruciales para el crecimiento del mercado. Crypto.Andy ha afirmado que, si Bitcoin puede mantener su nivel actual y el alto el fuego persiste, el siguiente movimiento podría ser hacia los $80.000, una visión compartida por otros comentaristas.

Este rally de alivio geopolítico, combinado con las mayores entradas en ETF, ha creado el escenario ideal para nuevas criptomonedas como Bitcoin Hyper, que está viendo un aumento sin precedentes en la actividad de su preventa.

Bitcoin Hyper: lleva la velocidad de Solana a la red Bitcoin

El principal desafío de Bitcoin siempre ha sido su escalabilidad. Aunque sigue siendo el rey indiscutible del almacenamiento de valor, sus lentos tiempos de transacción y sus altas comisiones han limitado su uso en DeFi y en pagos cotidianos. Bitcoin Hyper (HYPER) resuelve esto al ser la primera red de Capa 2 verdaderamente integrada con la Solana Virtual Machine (SVM).

Esta arquitectura única permite a Bitcoin Hyper procesar transacciones a velocidades casi instantáneas con comisiones de menos de un centavo, todo ello respaldado por la blockchain original de Bitcoin.

A través de su puente canónico, los usuarios pueden envolver su BTC y desbloquear un mundo completamente nuevo de aplicaciones descentralizadas, staking y trading de alta frecuencia sin perder en ningún momento la seguridad subyacente de la Capa 1.

This is what it looks like when you've got, Bitcoin Security with Faster Execution. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/LzJf6M0Tfz — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 4, 2026

El éxito de la preventa de $32 millones del proyecto es una muestra del apetito del mercado por una L2 funcional de Bitcoin. Con el lanzamiento de la red en el horizonte y el interés institucional en la DeFi nativa de Bitcoin en máximos históricos, el token HYPER está entre las preventas de criptomonedas más esperadas de 2026.

¿Cómo unirse a la preventa de Bitcoin Hyper?

Para quienes buscan adelantarse al mercado, participar en la preventa de Bitcoin Hyper es sencillo. El proyecto se encuentra actualmente en sus primeras etapas de financiación, ofreciendo a los inversores la oportunidad de adquirir tokens HYPER antes de que lleguen a los principales exchanges centralizados.

Los usuarios pueden conectar sus wallets compatibles (como Best Wallet o MetaMask) al sitio oficial e intercambiar ETH, BNB o USDT por HYPER. Para una experiencia más fluida, la app Best Wallet (disponible en Apple App Store y Google Play) ofrece soporte integrado para tokens de preventa, lo que permite a los usuarios seguir sus posiciones en tiempo real.

Con el impulso actual del mercado y el hito de $32 millones ya superado, se espera que la etapa de precio actual se agote rápidamente a medida que los traders roten las ganancias geopolíticas hacia la próxima generación de infraestructura de Bitcoin.

Nuestra guía sobre cómo comprar Bitcoin Hyper describe el proceso paso a paso.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es sólo para fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos de alta volatilidad y conllevan un riesgo significativo.