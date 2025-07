เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2025 มีการยืนยันเมื่อไม่นานนี้ว่าเจ้าของบิทคอยน์ (BTC) ยุคซาโตชิรายหนึ่งได้ขายเหรียญที่ถือครองออกไปเป็นมูลค่ารวมถึง 9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสำหรับบางคน การเคลื่อนไหวนี้ได้จุดชนวนความกลัว ความไม่แน่นอน และความสงสัย (FUD) รอบใหม่เกี่ยวกับชะตากรรมระยะยาวของคริปโตอันดับหนึ่ง

สำหรับผู้ถือครองยุคแรกบางราย คลื่นการเข้ามาของสถาบันขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดูเหมือนจะขัดแย้งกับอุดมการณ์ดั้งเดิมของบิทคอยน์ และความตึงเครียดนั้นอาจเป็นเหตุผลเบื้องหลังการเทขายในครั้งนี้ แต่ความจริงก็คือ บิทคอยน์จะยังคงอยู่ต่อไปไม่ว่าใครจะเป็นผู้ถือ เพราะมันขับเคลื่อนด้วยความปลอดภัยของเครือข่ายและความเป็นกลางที่มันถูกสร้างขึ้นมา

และตอนนี้ ความปลอดภัยแบบเดียวกันนั้นกำลังได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่จากโครงการใหม่ที่มีชื่อว่า Bitcoin Hyper (HYPER) ซึ่งในเวลาเพียง 53 วันก็สามารถระดมทุนในรอบพรีเซลได้แล้วมากกว่า 5.4 ล้านดอลลาร์

นักลงทุนมองว่าโครงการนี้คือก้าวต่อไป: วิธีการนำความปลอดภัยของบิทคอยน์มาใช้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการเพิ่มความสามารถในการตั้งโปรแกรม ขยายขนาด และรองรับความเร็วระดับ Solana

พูดอีกอย่างก็คือ มันตั้งใจจะทำให้บล็อกเชนที่ปลอดภัยที่สุด กลายเป็นบล็อกเชนที่เร็วที่สุดด้วยเช่นกัน แต่ช่วงเวลาในการเข้าร่วมก็อาจสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว พรีเซลจะมีเป้าหมายการระดมทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และแม้ว่า Bitcoin Hyper จะยังไม่ระบุขีดจำกัดอย่างชัดเจน แต่ยอดที่ระดมมาได้ก็เพียงพอที่จะผลักดันวิสัยทัศน์ของเลเยอร์ 2 นี้ให้ก้าวต่อไปได้แล้ว

แม้แต่รอบพรีเซลปัจจุบันก็จะสิ้นสุดภายในเวลาไม่ถึง 10 ชั่วโมง และราคาปัจจุบันที่ $0.012425 ต่อ HYPER ก็กำลังจะปรับขึ้นอีกในไม่ช้า

นักวิเคราะห์อย่าง Scott Melker ได้ส่งสัญญาณเตือนหลังจาก Galaxy Digital (GLXY) ยืนยันการขายบิทคอยน์จำนวน 80,000 เหรียญจากกระเป๋ายุคซาโตชิ โดยการเคลื่อนไหวมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจุดกระแสถกเถียงในแวดวงคริปโตทันที

Melker ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อ The Wolf of All Streets บนแพลตฟอร์ม X ได้แชร์ข่าวนี้และเสนอความเห็นว่า อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการเงินอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้หนึ่งในผู้ถือครองบิทคอยน์ยุคแรกตัดสินใจเทขายในที่สุด

Bitcoin is amazing, but it’s obviously been co-opted to some degree by the very people that it was created as a hedge against.

Many of the most ardent early whales have seen their faith shaken and have been selling at these prices.

— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) July 26, 2025