핵심내용: 비트코인 하이퍼의 곧 출시될 레이어-2 솔루션이 느리고 비효율적인 비트코인 블록체인을 웹3용으로 업그레이드하여 디파이, NFT, 실물 토큰 등 다양한 활용 사례를 가능하게 한다.

비트코인이 디지털 금으로 널리 인식되고 있는 가운데, 비트코인 하이퍼는 이러한 개념을 확장해 가치 저장 수단에서 창의적인 새로운 탈중앙화 애플리케이션을 위한 번영하는 생태계로 전환하고 있다.

현재 초기 투자자들은 이미 2,560만 달러를 돌파한 화제의 사전 판매에 참여해 비트코인 하이퍼의 네이티브 암호화폐를 확보할 수 있다.

비트코인이 ‘디지털 금’이라는 명칭을 정당하게 획득했다.

오늘날 비트코인은 평생 수익률 174,410,533%를 기록하며 신뢰할 수 있는 부의 저장 수단임을 입증하고 있다. 이를 금의 수익률과 비교해보면 해당 용어가 비트코인의 잠재력을 제대로 담아내지 못하는 이유를 알 수 있다.

비트코인은 금처럼 단순히 가치를 보존하는 것이 아니라 가치를 창출하기 때문이다. 각종 산업을 계속해서 혁신하고 있는 기반 블록체인 기술 덕분에 이러한 가치 창출이 가능하다. 특히 인공지능과 실물자산 토큰화가 암호화폐를 새로운 차원으로 끌어올릴 것으로 전망된다.

하지만 이러한 웹3 확장은 비트코인 네트워크와는 별다른 관련이 없다.

비트코인은 2조 1400억 달러라는 막대한 시가총액으로 암호화폐 왕좌를 유지하고 있다. 하지만 기반 블록체인이 속도와 기능성을 제약하고 있다.

비트코인은 애초에 개인 간(P2P) 전자 현금 결제망으로 세상에 등장했지만, 그 비전은 여전히 실현되지 못하고 있다.

비트코인으로 커피를 결제하는 장면을 상상할 수 있을까?

초당 2.8건에 불과한 거래 속도로 인해 일상 결제에는 적합하지 않다.

비자와 같은 기존 결제 네트워크는 초당 약 6만 5천 건의 거래를 처리할 수 있으며, 실제로 속도 면에서는 비트코인을 능가하는 블록체인들이 다수 존재한다.

솔라나는 특히 빠른 네트워크로 유명하며, 이론적으로 초당 6만 5천 건의 거래를 처리할 수 있다. 더 중요한 것은 개발 친화적인 환경 덕분에 다양한 웹3 프로젝트의 중심지로 자리 잡고 있다는 점이다.

비트코인의 차별점은 ‘금(金)’과 같은 가치 저장 수단이 아니라 기술적 기반에 있다. 하지만 아이러니하게도, 그 기반은 다른 블록체인 위에 의존하고 있다. 비트코인 네트워크의 구조적 한계 때문에 디파이(탈중앙금융), NFT, 게임, 실물자산 토큰화 등의 영역으로 확장하기 어렵다.

이러한 격차로 인해 기관들이 속도와 프로그래밍 기능을 모두 제공하는 이더리움, XRP, 솔라나, BNB 같은 알트코인으로 보유 자산을 다각화하고 있다.

비트코인이 이러한 병목 현상을 극복하고 100만 달러 달성이라는 오랜 꿈을 현실적인 가능성으로 바꿀 때가 되었다. 바로 이 지점에서 비트코인 하이퍼가 나서고 있으며, 이로 인해 올해 최고의 암호화폐 사전 판매 중 하나로 자리매김하고 있다.

비트코인 하이퍼가 비트코인의 잠재력을 해제하는 방법

비트코인 하이퍼($HYPER)가 비트코인의 속도 부족과 프로그래밍 가능성 한계를 해결할 수 있는 레이어-2 솔루션을 개발하고 있다. 이 솔루션은 비트코인의 검증된 보안 프레임워크를 유지하면서도 기존 문제점들을 개선할 것으로 전망된다.

솔루션의 핵심은 비수탁형 캐노니컬 브리지로, 레이어-2 네트워크에서 비트코인의 래핑 버전을 발행하는 데 도움을 주며, 이는 더 넓은 웹3 생태계 전반에서 활용될 수 있다.

더욱 중요한 점은 솔라나 가상머신을 통해 비트코인 블록체인에서 디파이, NFT, 소액결제, 실물자산을 거의 제로에 가까운 거래 비용으로 구현할 수 있게 된다는 것이다. 이는 네트워크를 스마트 컨트랙트와 호환 가능하게 만드는 솔라나 가상머신 덕분에 실현 가능하다.

비트코인이 다른 블록체인의 명성에 의존하지 않고 성장을 견인하거나 시가총액을 확장할 수 있는 웹3 허브로 곧 진화할 가능성이 있다.

기업들이 전략적 준비자산으로 비트코인을 점점 더 많이 축적하고 암호화폐 규제가 우호적으로 변화하면서, 비트코인 하이퍼와 같은 프로젝트의 중요성이 더욱 부각되고 있다.

이러한 유망한 배경을 바탕으로 비트코인 하이퍼 가격 전망에 따르면, 네이티브 암호화폐 $HYPER가 연간 수익률 측면에서 비트코인을 능가할 가능성이 있다. 프로젝트의 시가총액이 아직 작고 초기 단계인 만큼, 상승 여력이 크다는 분석이다.

2,560만 달러 조달 완료… 프리세일 기회를 놓치지 말아야 하는 이유

현재 비트코인 하이퍼는 $HYPER 토큰의 프리세일을 진행 중이며, 조기 투자자들은 고정된 할인 가격으로 토큰을 구매할 수 있다.

해당 토큰이 거래, 스테이킹 인센티브, 거버넌스에 활용되는 만큼, 장기적 성장은 네트워크 채택률과 비트코인의 향후 행보에 연동되어 있다.

같은 이유로 해당 토큰은 거래소에 상장되면 급등할 것으로 예상되며, 특히 출시 시점이 다음 암호화폐 슈퍼사이클과 맞아떨어질 경우 더욱 그럴 것으로 전망된다.

토큰 공급량의 30%가 제품 개발에 배정되고, 20%는 마케팅에 할당된다. 제품 개발은 꾸준히 진행되고 있어 향후 전망에 대한 신뢰를 높이고 있다.

고래들이 이미 사전 판매에서 저렴한 가격으로 토큰을 축적하기 시작했으며, 일부 거래는 37만 9천 달러와 27만 4천 달러 규모에 달한다.

현재 토큰 가격은 0.013215달러이며, 연 46%의 스테이킹 수익률(APY)이 제공된다. 단, 가격 인상까지는 하루 남짓의 시간이 남아 있다.

다만 암호화폐 투자 전에는 개인적인 조사가 필요하다는 점을 유념해야 한다. 이는 투자 조언이 아니다.