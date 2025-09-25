Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

이번 9월 한달간 암호화폐 시장은 다소 암울한 모습을 보이고 있다. 글로벌 시가총액이 4조 달러 아래로 떨어지고 비트코인이 11만 1천 달러선을 기록했다. 많은 숙련된 거래자들이 이러한 하락세를 전형적인 계절적 패턴으로 보고 있지만, 이달 전망은 여전히 불확실한 상황이다.

높은 기대를 모으고 있던 ‘업토버’에 힘입어 낙관적인 분위기가 지속되고 있다. 10월을 가리키는 이 암호화폐 업계 별명은 비트코인과 주요 알트코인에 강세 모멘텀을 가져다주는 역사적 경향을 반영한다.

과거 10월들은 폭발적인 가격 움직임을 보여왔으며, 시장은 연말 분기에 종종 모멘텀을 구축했다. 이러한 새로운 신뢰감은 트레이더와 투자자들이 적극적으로 돌파 프로젝트를 찾도록 이끌고 있으며, 특히 암호화폐 사전 판매가 상당한 관심을 끌고 있다.

이러한 시장 변동성 속에서 비트코인 하이퍼가 차세대 100배 암호화폐의 유력한 후보로 주목받고 있다. 비트코인을 위한 새로운 레이어-2 솔루션인 이 프로젝트는 빠르게 관심을 끌고 있으며, 사전 판매를 통해 1,800만 달러라는 인상적인 모금액에 근접하고 있다.

암호화폐 시장, 2025년 9월 17억 달러 청산 사태로 급락

2025년 9월 암호화폐 시장이 올해 최대 규모의 단일 청산 사건으로 인해 급락세를 보이고 있다. 24시간 내 트레이더들이 레버리지 포지션에서 17억 달러의 손실을 기록했으며, 이 중 16억 달러가 롱 포지션에서 발생했다.

가장 격렬했던 한 시간 동안 거의 10억 달러가 사라지면서 40만 명이 넘는 개인 투자자들에게 영향을 미치는 연쇄 매도세가 촉발되었다. 기록상 가장 큰 단일 청산은 OKX에서 발생한 1,274만 달러 규모의 BTC-USDT 스왑이었다.

비트코인이 한때 11만1000달러까지 하락했고, 이더리움은 4000달러 선까지 떨어졌다. 리플, 솔라나(SOL), 카르다노(ADA), 도지코인(DOGE) 등 주요 알트코인들은 6%에서 10% 이상 급락했다.

여러 요인이 결합해 이러한 ‘완벽한 폭풍’을 만들어냈다. 높은 레버리지 거래와 낮은 시장 유동성이 맞물리면서 시장이 급격한 가격 변동에 극도로 취약한 상태가 되었다.

170억 달러 규모의 비트코인 옵션과 55억 달러 규모의 이더리움 옵션이 동시에 만료되는 ‘트리플 위칭’ 암호화폐 옵션 만료일 동안 매도세가 더욱 격화되면서 트레이더들 사이에 공황 상태가 확산되고 있다.

경기침체 우려 지속, 부진한 글로벌 경제지표, 국채수익률 상승, 향후 금리 인하에 대한 연준의 신중한 신호 등 광범위한 경제적 우려가 위험회피 심리를 더욱 강화하고 있다.

9월이 시장에 어려움을 가져다주는 시기로 여겨지는 ‘레드 셉템버’ 징크스와 하락세가 맞물리면서 역사적, 기술적 요인들도 영향을 미치고 있다.

전통적으로 어려운 시기임에도 불구하고 다른 알트코인들은 양호한 성과를 보이고 있으며, 특히 사전판매 중인 코인들이 두드러진다. 비트코인 하이퍼가 주목받고 있는데, 사전판매가 가열되면서 강한 관심을 끌고 있어 초기 투자자들에게 유망한 잠재력을 가진 차세대 100배 수익 암호화폐 중 하나로 평가받고 있다.

비트코인 하이퍼 프리세일, 암호화폐 시장 하락 속에서 1800만 달러 모금

많은 주목을 받고 있는 프리세일 프로젝트 중 하나가 비트코인 하이퍼(HYPER)다. 이 새로운 비트코인 레이어-2 네트워크는 이미 초기 자금 조달에서 1,800만 달러를 모금했으며 자체 토큰을 할인가에 제공하고 있다.

사전 판매에서는 일일 기여금이 20만 달러에서 30만 달러 사이를 기록하고 있으며, 전체 시장이 어려움을 겪는 가운데서도 강한 투자자 관심을 보여준다. 사전 판매 참여는 간단하다. SOL, ETH, USDT, BNB 및 카드 결제를 받으며, 최소 투자 금액 요구사항은 없다.

사전 구매자들은 라이브 스테이킹 앱을 통해 비트코인 하이퍼 토큰을 즉시 스테이킹할 수 있으며, 연간 약 65%의 수익률을 얻을 수 있다.

비트코인 하이퍼는 롤업과 스마트 계약을 통해 프로그래밍 기능을 구현하기 위한 비트코인용 모듈형 레이어-2 네트워크를 구축한다. 비트코인이 안전하고 널리 인정받고 있지만, 탈중앙화 앱과 프로그래밍 가능한 금융 기능은 부족한 상황이다.

솔라나 가상머신(SVM)의 롤업을 활용해 비트코인 하이퍼가 확장 가능한 스마트 계약과 현대적인 블록체인 도구를 비트코인에 도입한다. 이는 주요 한계를 해결하며 해당 프로젝트를 잠재적 게임 체인저로 자리매김시킨다.

최근 17억 달러 규모의 청산이 암호화폐 시장 전반의 레버리지 포지션을 강타한 후에도 비트코인 하이퍼는 꾸준히 자금을 조달하고 있다. 분석가들은 이를 강력한 시장 신뢰의 신호로 보고 있다. 암호화폐 분석가 알레산드로 데 크립토는 이를 차세대 100배 암호화폐이자 최고의 프리세일 선택이라고 평가했다.

언론 보도가 이러한 긍정적인 분위기를 반영하고 있다. ICOBench는 레이어-2 기술을 호평했으며, 코인스나이퍼는 성장하는 커뮤니티 덕분에 ‘트렌딩’ 목록에 올렸다.

비트코인 하이퍼가 최근 하락장에서 매수할 최고의 암호화폐를 묻는 커뮤니티 투표에서 리플과 솔라나를 제치고 1위를 차지했다. 이는 빠르게 증가하는 사전 판매 수치와 함께 해당 프로젝트에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여준다.

