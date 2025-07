Die Investmentfirma Parataxis Holdings hat angekündigt, in den südkoreanischen Markt einzusteigen – mit einem ungewöhnlichen Ansatz. Statt eine neue Firma zu gründen, übernimmt Parataxis ein bestehendes Biotech-Unternehmen, um es in eine Plattform für institutionelle Bitcoin-Investitionen umzuwandeln. Das Ziel: trotz regulatorischer Einschränkungen eine Präsenz im öffentlichen Kapitalmarkt Südkoreas aufbauen und Bitcoin als Anlageklasse für Unternehmen zugänglich machen.

Bridge Biotherapeutics, ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen mit Sitz in Korea, wird für diesen Zweck übernommen und in »Parataxis Korea« umbenannt. Das ursprüngliche Geschäft mit Medikamenten bleibt zwar bestehen, rückt jedoch in den Hintergrund. Die Firma wird künftig hauptsächlich als Vehikel für Bitcoin-Treasury-Dienstleistungen dienen.

Südkorea gehört zu den Ländern mit sehr strenger Krypto-Regulierung und Regulierung von Kapitalströmen generell. Der Handel mit Bitcoin-ETFs ist untersagt, und institutionelle Investitionen in digitale Vermögenswerte unterliegen strengen Auflagen. Ein Pilotprogramm der südkoreanischen Finanzaufsicht erlaubt seit Anfang 2025 ausgewählten Unternehmen und professionellen Anlegern den Zugang zu sogenannten Echt-Namens-Konten. Diese Entwicklung soll den Weg in einen regulierten Krypto-Markt ebnen.

Parataxis nutzt nun eine Lücke im System: Durch die Übernahme eines bereits börsennotierten Unternehmens erhält die Firma sofort Zugang zum öffentlichen Markt. Das ermöglicht es, Bitcoin als Bilanzposition aufzunehmen, ohne auf ein vollständiges regulatorisches Umdenken warten zu müssen. Diese Strategie erinnert an ähnliche Modelle in Japan und den USA, wo Unternehmen wie Metaplanet oder Strategy vergleichbare Wege gegangen sind.

Die Investitionssumme liegt bei rund 18,5 Millionen US-Dollar. Damit sichert sich Parataxis eine Mehrheitsbeteiligung an Bridge Biotherapeutics. Die Umbenennung in Parataxis Korea soll den strategischen Wandel auch nach außen hin deutlich machen.

Immer mehr Unternehmen halten Bitcoin in der Bilanz. Laut Daten der Plattform BitcoinTreasuries.net sind es derzeit über 237 börsennotierte Firmen. Das ist fast doppelt so viel wie noch vor wenigen Monaten. Zusammengenommen besitzen diese Unternehmen knapp vier Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots.

Parataxis-Partner Andrew Kim erklärt, dass man diese Entwicklung als Signal versteht. Institutionelle Nachfrage nach Bitcoin nehme zu, weltweit. Parataxis wolle mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, wie sich Bitcoin strategisch und regelkonform in die Finanzplanung integrieren lässt. Dabei betont die Firma, dass auch Themen wie Unternehmensführung, Transparenz und langfristige Kapitalplanung eine Rolle spielen.

Der Schritt erfolgt nur kurze Zeit, nachdem Parataxis angekündigt hatte, selbst über eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC) an die Börse gehen zu wollen. Dieses Vorhaben hat ein Volumen von 200 Millionen US-Dollar und unterstreicht den strategischen Fokus des Unternehmens auf digitale Finanzstrukturen.

Die Börse hat auf die Nachricht schnell reagiert. Die Aktie von Bridge Biotherapeutics stieg nach der Ankündigung um mehr als 20 Prozent. Trotz des Kurssprungs liegt der Wert immer noch deutlich unter früheren Höchstständen. Analysten beobachten genau, ob sich das neue Geschäftsmodell bewährt.

Parataxis setzt darauf, dass Südkorea ein wichtiger für die nächste Phase der Bitcoin-Adoption wird. Durch den Umbau von Bridge Biotherapeutics entsteht nun eine erste öffentlich sichtbare Struktur, die den Weg dafür bereiten könnte. Ob weitere Unternehmen diesem Beispiel folgen, bleibt offen. Klar ist: Der Trend zur Integration von Bitcoin in Unternehmensbilanzen nimmt zu – auch in Asien.

