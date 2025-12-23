Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

2025년이 마무리 단계에 접어들면서 레이어2(Layer-2) 네트워크가 레이어1(Layer-1)보다 더 많은 가치를 흡수하고 있다는 분석이 시장에서 주목받고 있다. 특히 체인 수수료 기준으로 보면, 실제 경제 활동에서 발생하는 수익이 점점 기본 레이어 토큰이 아닌 레이어2와 애플리케이션 쪽으로 이동하는 흐름이 뚜렷해지고 있다.

이러한 변화는 비트코인 기본 체인의 혼잡을 줄인다는 긍정적인 측면이 있지만, 동시에 실제 사용에서 발생한 가치가 정작 L1 토큰에는 제대로 돌아오지 않는 구조를 고착화시키고 있다는 한계도 드러낸다.

이 지점을 정면으로 겨냥하는 프로젝트가 바로 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)다. 비트코인 하이퍼는 레이어2 활동이 비트코인(BTC)을 우회하도록 두지 않고, 실제 BTC 사용이 네트워크 안에서 발생하도록 설계된 고성능 비트코인 레이어2를 목표로 한다.

솔라나 스타일의 빠르고 저렴한 실행 환경과 비트코인의 보안을 결합해, 애플리케이션이 효율적으로 작동하면서도 가치 포착의 중심에 BTC가 남도록 하는 구조다. 초기 참여자들은 이러한 접근 방식이 고속·고확장 애플리케이션을 수용하면서도, 비트코인에 지속적인 실사용 수요를 만들어낼 수 있는 새로운 레이어2 모델이라고 보고 있다.

현재 프리세일 자금은 2,970만 달러에 도달했으며, 이는 개발을 마무리하기에 충분한 자본을 확보했음을 의미한다. 동시에 초기 참여 구간이 막바지에 이르고 있다는 신호이기도 하다.

현재 HYPER 가격은 $0.013465이며, 8시간 이내에 다음 라운드로 넘어가면서 가격 인상이 예정돼 있다.

온체인 활동이 늘어도 L1 토큰 가격이 오르지 않는 이유

최근 시장 데이터는 온체인 활동 증가와 베이스 레이어 가치 포착 사이의 괴리가 점점 커지고 있음을 보여준다. 2025년 동안 주요 생태계의 총 예치 자산(TVL)은 약 2,000만 ETH 수준에서 최고 2,500만 ETH 이상으로 꾸준히 증가했다. 동시에 애플리케이션 수수료도 높은 수준을 유지하며, 사용자 활동과 수익 창출이 지속되고 있음을 시사했다.

하지만 이러한 사용량 증가에도 불구하고, 주요 레이어1 토큰들의 가격은 그 흐름을 따라가지 못했다. 변동성만 커졌을 뿐, 장기간 박스권을 벗어나지 못하며 네트워크 사용과 토큰 가치 사이의 연결 고리가 약해졌다는 점을 드러냈다.

즉, 활동은 늘고 가치도 만들어지지만, 그 가치가 L1 토큰으로 안정적으로 환류되지 않는 구조가 고착되고 있다는 의미다. 이는 실행 레이어와 애플리케이션이 기본적으로 경제 활동을 흡수하는 방향으로 크립토 시장이 구조적으로 이동하고 있음을 보여준다.

이더리움과 비트코인 같은 블록체인은 애초에 복잡하고 대규모 트랜잭션을 기본 레이어에서 직접 처리하도록 설계되지 않았다. 모든 활동을 L1에서 처리하면 혼잡과 수수료 급등이 발생하기 때문에, 레이어2는 필연적으로 등장할 수밖에 없었다. 하지만 그 대가로 애플리케이션이 만들어내는 안정적인 수요가 L1 토큰 가격으로 이어지지 않는 문제가 발생했다.

최근 비트코인이 9만 달러에 근접했다가 다시 8만7천 달러 선으로 밀리며, 연말 ‘산타랠리’ 기대감도 다소 식은 상황에서 이 구조적 한계는 더욱 부각되고 있다. 비트코인의 가치 저장 수단이라는 역할은 여전히 유효하지만 유틸리티 기반 수요를 흡수하기에는 기본 레이어가 적합하지 않다는 점이 분명해진 것이다.

비트코인 하이퍼는 바로 이 균형 붕괴를 바로잡기 위해 설계됐다. 고급 애플리케이션을 지원하는 레이어2를 제공하면서도, 실제 BTC 사용을 네트워크 중심에 유지하는 구조를 통해 비트코인의 활용 범위를 넓히려는 시도다.

실행은 오프체인에서, 중심은 비트코인에

비트코인 하이퍼는 비트코인 위에 구축된 레이어2 네트워크로, 실행 레이어로는 솔라나 가상머신(SVM)을 활용한다. 트랜잭션은 빠르고 저렴하게 처리되지만, 최종 정산은 비트코인 네트워크에 고정된다.

다른 레이어2 설계와 달리, 비트코인 하이퍼는 애플리케이션 활동이 비트코인의 역할을 약화시키지 않도록 구조적으로 설계됐다. 네트워크 위에서 돌아가는 모든 애플리케이션의 교환 수단은 BTC이며 이를 통해 실행이 오프체인으로 이동하더라도 경제적 중심은 비트코인에 남게 된다.

이 구조는 캐노니컬 브리지를 통해 구현된다. 비트코인은 베이스 체인에 락업되고 레이어2 상에서 동일 가치로 표현돼 자유롭게 순환한다. 이로써 베이스 레이어에서는 불가능했던 유틸리티 기반 수요가 만들어진다.

BTC가 교환 수단으로 작동하는 동안, HYPER 코인은 실행을 담당하는 역할을 맡는다. 모든 레이어2 트랜잭션의 가스비는 HYPER로 지불되며, 이는 비트코인을 대체하지 않으면서도 네트워크 운영에 필수적인 보조 자산 역할을 한다.

프로젝트 지지자들은 이러한 구조가 차세대 애플리케이션을 수용하면서도, 비트코인의 가치 포착 구조를 유지하는 레이어2 생태계를 가능하게 할 것으로 보고 있다. 프리세일 단계에 있는 지금은 이러한 비전에 비교적 이른 시점에 접근할 수 있는 구간이기도 하다.

HYPER 구매 방법

HYPER는 현재 프리세일을 통해 구매할 수 있다. 공식 비트코인 하이퍼 웹사이트에 접속해 SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, 또는 신용카드로 구매가 가능하다.

지갑으로는 베스트 월렛(Best Wallet) 사용이 권장된다. 베스트 월렛은 다수의 사용자에게 최고 수준의 암호화폐·비트코인 지갑으로 평가받고 있으며, HYPER는 이미 베스트 월렛 지갑 앱 내의 ‘출시 예정 토큰(Upcoming Tokens)’ 섹션에 등록돼 있어 향후 토큰 관리와 수령이 간편하다.

개발 진행 상황과 커뮤니티 논의는 텔레그램과 X(트위터)를 통해 확인할 수 있으며, 자세한 정보는 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

👉 비트코인 하이퍼 프리세일 바로가기

