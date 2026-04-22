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El alivio geopolítico le ha dado a Bitcoin un respiro muy necesario después de que el presidente Trump extendiera ayer por la noche el alto el fuego de EE. UU. con Irán. Si bien la medida mantiene el bloqueo naval de EE. UU., elimina la amenaza inmediata de una escalada.

Bitcoin ha reaccionado en consecuencia, ya que el activo ya subió un 2.5% en las últimas 24 horas y cotiza en torno a $78.100. Una ruptura clara por encima del nivel de $80.000 ahora parece plausible, con patrones históricos de más largo plazo que apuntan a posibles máximos de $100.000 o más.

Esa combinación de una menor presión macro y la recuperación técnica de Bitcoin ha puesto el foco en proyectos creados para hacer que BTC sea más utilizable. Bitcoin Hyper (HYPER), cuyo lanzamiento está previsto para el próximo trimestre como la solución Layer 2 más rápida de Bitcoin.

Trump extiende el alto el fuego con Irán

La nueva extensión del alto el fuego entre EE. UU. e Irán se anunció justo cuando el alto el fuego original de dos semanas estaba a punto de expirar. El presidente Trump señaló que Irán no había logrado presentar una propuesta unificada para poner fin a las hostilidades con EE. UU. e Israel, y ordenó al Ejército mantener la preparación mientras aplazaba nuevas acciones.

Los medios estatales en Irán desestimaron la medida como una táctica para ganar tiempo, aunque los mercados recibieron la noticia de forma positiva, con apoyo tanto para la renta variable como para las criptomonedas.

Los analistas no tardaron en atar cabos. El 20 de abril, Michaël van de Poppe ya había destacado en X que Bitcoin históricamente ha marcado un nuevo máximo histórico dentro de los 12 meses posteriores a correcciones de la magnitud observada entre octubre y febrero.

En todos los casos comparables, el activo cotizó entre un 30–60% por encima de su mínimo reciente en un plazo de tres a seis meses, lo que, en opinión de van de Poppe, situaría claramente a $100,000 en juego durante el tercer trimestre de 2026.

Statistically, after such a correction of #Bitcoin, a new ATH is made within 12 months. Within 3-6 months, on every occassion of such an outlier, Bitcoin was trading 30-60% higher than the low. That would put $100K on the map in Q3 of 2026. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 20, 2026

Con las tensiones reduciéndose, ese calendario de repente parece más alcanzable; y mientras los holders de Bitcoin buscan formas de poner su capital a trabajar más allá del simple HODLing, la atención se está desplazando hacia infraestructura que realmente resuelva las limitaciones históricas de Bitcoin. Ahí es exactamente donde encaja Bitcoin Hyper.

La preventa de Bitcoin Hyper se dispara

Bitcoin Hyper (HYPER) ha sido diseñado desde cero como la red Layer 2 dedicada más rápida de Bitcoin. Construido sobre la Solana Virtual Machine, ofrece transacciones casi instantáneas y comisiones bajísimas, al tiempo que hereda el modelo de seguridad de Bitcoin mediante puentes de confianza minimizada y liquidaciones periódicas en la cadena principal.

El resultado es una plataforma en la que los usuarios por fin pueden hacer staking con BTC, operar en exchanges descentralizados, lanzar dApps y gestionar pagos sin la congestión ni los costes que han frenado a Bitcoin.

Reading about Bitcoin 🤔📖 Thinking about speed, apps, and execution. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/DzhQ1DKCmL — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 21, 2026

La propia preventa de criptomonedas ha sido una de las de mejor rendimiento del ciclo hasta ahora, superando recientemente la marca de $32,47 millones a un precio actual de $0,0136789 por token.

A medida que mejora el sentimiento sobre Bitcoin tras el alto el fuego, el momento difícilmente podría ser mejor para un proyecto creado para escalar el propio Bitcoin. Con la mainnet de la L2 programada para el tercer trimestre, quienes entren ahora podrían beneficiarse tanto del precio temprano del token como de la utilidad de la red una vez que entre en funcionamiento.

¿Cómo unirse a la preventa de Bitcoin Hyper antes de la próxima etapa?

Participar solo lleva unos minutos. Ve al sitio web oficial de Bitcoin Hyper, conecta una wallet compatible como Best Wallet o MetaMask, y compra HYPER usando ETH, USDT, BNB, SOL u otras criptomonedas compatibles. Los compradores también pueden pagar directamente con tarjeta bancaria para mayor comodidad.

Best Wallet hace que el proceso sea especialmente fluido para los usuarios móviles, que pueden descargar la app desde la Apple App Store o Google Play, y luego acceder a la preventa directamente desde la sección Upcoming Tokens. Quienes compren y hagan staking de inmediato pueden empezar a ganar el APY actual del 36% al instante.

El precio de preventa sigue en $0,0136789, pero el próximo aumento está previsto para más tarde hoy.

Nuestra guía sobre cómo comprar Bitcoin Hyper describe el proceso paso a paso.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es sólo para fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos de alta volatilidad y conllevan un riesgo significativo.