Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

밈코어(M)가 지난 주 211% 급등하며 수요일 처음으로 1달러선을 돌파했다. 이러한 상승세는 지난 30일간 전체 암호화폐 시장이 하락 추세를 보이는 가운데 나타나 더욱 주목받고 있다.

이런 돌파 움직임은 보통 일반 투자자들에게는 움직임이 이미 끝날 때까지 보이지 않는다. 그 단계에서는 기회를 먼저 포착한 소수의 대형 투자자들이 이미 수익을 가져간 상태다. 스노터 봇 토큰(SNORT)은 일반 투자자들이 비슷한 기회를 조기에 감지할 수 있는 방법을 제공해 이런 상황을 바꾸고자 한다.

솔라나 기반 텔레그램 트레이딩 봇으로 구축되어 향후 멀티체인 기능을 지원할 예정인 스노터는 유동성 흐름을 추적하고 고속 저비용으로 거래를 실행하도록 설계되었다. 이러한 조합을 통해 사용자들은 FOMO의 희생양이 되기보다는 상승세 정점 이전에 신호에 따라 행동할 수 있게 된다.

약 400만 달러에 달하는 자금 조달과 함께, 개인 투자자들은 스노터를 고래 투자자들에 맞서 공정한 기회를 제공하는 도구로 보고 신뢰를 표하고 있다.

현재 프리세일 라운드에서 스노터의 가격은 0.1033달러로 책정되어 있으나, 20시간 이내에 다음 가격 인상이 예정되어 있어 이 진입 시점이 오래 지속되지 않을 전망이다.

소매투자자들이 탈출 유동성이 되기 전에 돌파를 포착할 도구가 필요하다

9월 시장이 알트코인 시즌으로 기울 가능성이 높아지고 있다. 역사적으로 이 달은 비트코인이 가장 약세를 보이는 시기로 나타나기 때문이다. 동시에 여러 주요 알트코인들이 지난 90일 동안 이미 비트코인을 앞서는 성과를 기록하며 자본이 이동하기 시작했음을 시사하고 있다.

이러한 자금 이동은 주요 자산에서 소규모 자산으로 흘러가는 경우가 많으며, 때로는 시장에서 가장 위험한 영역인 밈코인으로 급격히 몰리기도 한다.

밈코어(MemeCore)가 최신 사례다. 단 7일 만에 211% 급등했으며 출시 이후 이미 2,536% 상승해 시가총액이 20억 달러를 넘어섰다.

해당 수준에서 초기 1,000달러 투자는 현재 2만 6,000달러 이상의 가치를 갖는다.

밈코어가 1달러 선을 돌파하면서 100배 수익을 추격할 수 있다는 추측이 커지고 있으며, 이는 현재 시점에서 최대 75배의 추가 상승 여력을 의미한다.

해당 목표 달성 여부는 불확실한 상황이다. 특히 비트코인이 역사적으로 10월과 11월에 강세를 보이는 시기에 접어들면서 자본이 최상위 자산으로 다시 회전할 가능성이 있기 때문이다.

시장이 아직 완전한 BTC 모드로 전환되지는 않았지만, 다음 밈 코인이 이미 온체인에서 형성되고 있으며 유동성 유입만을 기다리고 있을 가능성이 있다. 이로 인해 밈코어 상승세에서 얻을 수 있는 교훈이 더욱 명확해진다. 7월 가격대에서 조기 진입했다면 결과가 완전히 달랐을 것이라는 점이다.

하지만 문제는 고래들, 즉 파급 효과를 일으킬 수 있는 자본력을 가진 투자자들만이 이러한 움직임을 먼저 포착하는 경향이 있다는 점이다. 개인 투자자들이 몰려들 때쯤에는 상승 여력이 사라지고 이들은 출구 유동성 역할만 하게 된다.

스노터 봇 토큰은 이러한 악순환을 끊는 것을 목표로 한다. 텔레그램 내에서 조기 탐지와 실행을 자동화함으로써 스노터는 개인 투자자들이 고래들이 움직이기 전에 밈코어와 같은 돌파를 포착할 수 있는 능력을 제공하며, 기회가 여전히 신선할 때 행동할 수 있게 만든다.

스노터의 기술력

밈코어가 초기 투자자들에게 두 달 만에 25배 수익을 안겨준 사례는 개인투자자들이 초기 신호를 놓쳤을 때 무엇을 잃게 되는지 보여주는 최신 사례이며, 스노터 봇 토큰이 이러한 상황을 바꾸기 위해 개발되고 있다.

앞서 언급한 바와 같이, 이는 솔라나 기반의 텔레그램 트레이딩 봇으로 고성능 시스템으로 설계되어 고래들이 활용하는 동일한 신호를 일반 투자자들도 봇 속도로 전달받을 수 있도록 한다.

스노터는 솔라나와 이더리움을 실시간으로 스캔하며, 유동성 흐름과 고래 지갑 활동, 새로운 컨트랙트 출시를 추적해 돌파 신호가 형성되는 동안 이를 포착한다. 로드맵은 더욱 확장될 예정이다.

밈코어의 바이낸스 상승세는 스노터 토큰이 멀티체인 미래를 염두에 두고 개발되는 이유를 보여준다. 목표는 다음 돌파구가 어디서 나타나든 가장 활발한 밈 생태계 전반에서 개인 투자자들에게 조기 접근 기회를 제공하는 것이다.

실행 속도와 효율성을 위해 구축된 시스템이다. 거래는 텔레그램 내에서 직접 실행되며 1초 미만으로 결제가 완료되고, MEV 보호와 시장 최저 수수료를 지원한다. 스노터 토큰을 보유하는 것만으로도 사용자들은 수수료를 1.5%에서 0.85%로 절감할 수 있어 바나나 건, 마에스트로, 트로잔보다 저렴하다.

밈코어는 늦은 진입의 대가를 보여준다. 스노터 토큰은 개미투자자들이 선제공격을 가하고 고래들이 뒤따라 잡는 방식이다.

스노터 토큰 유틸리티와 성장 잠재력이 대담한 100배 상승 전망 이끌다

밈코어가 밈과 디엡을 통해 크리에이터와 커뮤니티를 연결한다는 목표만으로도 20억 달러 가치평가를 달성했다면, 바나나 건이 초기 단계에서 확보한 자금의 두 배 이상을 이미 조달했으며 바나나 건과 함께 해당 분야의 다른 주요 텔레그램 봇들을 능가하도록 개발되고 있는 프로젝트의 잠재력은 상상해볼 만하다.

다시 한번, 이 프로젝트의 목표는 고래들이 시장을 지배하기 전에 개인 투자자들이 먼저 행동할 기회를 제공해 승률을 높이는 것이다. 이것만으로도 엄청난 도전이다. 하지만 성공한다면 스노터 토큰의 가격은 천정부지로 치솟을 가능성이 있다.

해당 프로젝트의 네이티브 토큰은 거래 수수료를 시장 최저 수준으로 낮추고, 스나이핑 제한을 해제하며, 카피 트레이딩 기능을 활성화한다. 또한 주요 스테이킹 통화로 기능하고 프로젝트 발전 방향을 결정하는 거버넌스 권한을 부여한다.

이미 커뮤니티의 주목을 받고 있는 잠재력을 보여주고 있다. 크립토 준(Crypto June) 같은 인플루언서들은 스노터 토큰의 100배 상승 가능성을 제시했으며, 신뢰받는 암호화폐 뉴스 매체인 코인센트럴(CoinCentral)도 같은 견해를 보이고 있다.

9월이 스노터의 돌파구 역할을 할 전망

비트코인이 하락세를 보이는 가운데, 9월은 스노터에게 강력한 출시 기회가 될 전망이다. 특히 투자자들이 차세대 급등주를 적극적으로 찾고 있는 상황에서 더욱 그렇다. 스노터는 다른 급등 종목을 발굴하도록 설계된 유일한 프로젝트로 자리매김하고 있어, 이번 사전 판매는 해당 사이클이 시작되기 전에 진입할 수 있는 드문 기회가 되고 있다.

출시일이 확정되지 않았지만, 사전 판매를 통해 투자자들은 향후 거래소 상장 가격보다 훨씬 저렴한 가격으로 스노터 토큰을 확보할 수 있는 기회를 얻게 된다.

토큰은 스노터 토큰 봇 사이트에서 SOL, ETH, BNB, USDT, USDC 또는 신용카드를 통해 직접 구매할 수 있다.

원활한 경험을 위해 스노터는 최고의 암호화폐 지갑 중 하나로 널리 인정받고 있는 베스트 월렛과 같은 월렛커넥트 인증 비수탁형 지갑 사용을 권장한다고 밝혔다. 프리세일 잔액이 앱 내에서 직접 표시되며, 보유자들은 예정 토큰 섹션을 통해 새로운 프로젝트 출시에 독점적으로 접근할 수 있는 권한도 얻게 된다.

베스트 월렛은 현재 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 이용할 수 있다. 최신 소식을 확인하려면 X와 인스타그램에서 스노터를 팔로우하면 된다.

프리세일 참여를 위해서는 스노터 토큰 공식 사이트를 방문하면 된다.