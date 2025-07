Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Aan het einde van deze week begint de maand die historisch gezien niet altijd even goed uitpakt voor Bitcoin (BTC). Sinds de lancering van BTC op exchanges, is augustus steeds de maand met de grootste tegenslagen. Dit jaar heeft Bitcoin echter al een paar keer laten zien dat het andere patronen volgt dan voorgaande jaren. Gaat Bitcoin de augustus-vloek dit keer doorbreken met een bullish trend?

Gaat de Bitcoin koers de crypto trend van augustus doorbreken?

De maand augustus is niet altijd even goed geweest voor Bitcoin. Zowat elk jaar klinkt hetzelfde liedje; Bitcoin maakt aan het begin van de zomer een rally door totdat de traders zich ineens stilhouden in augustus en de trading volumes afnemen. Zelfs met de meest bullish vooruitzichten, maakte de cryptoleider vaak een daling in deze periode van het jaar. Sinds 2013 heeft BTC deze maand slechts 4 keer afgesloten in het groen.

Zoals in de tabel van Coinglass te zien is, is de gemiddelde return in augustus +1,75%, maar dit komt door de hoge returns in 2017 en 2013. De mediaan is daarom een betere reflectie van de crypto trends. Deze is -8,04% en daarmee scoort augustus duidelijk het laagst.

Met name in 2014 en 2015 maakte Bitcoin verliezen in augustus, maar ook in de rest van deze jaren werden de maanden veel in het rood afgesloten. In 2022 en 2023 zag de cryptoleider over het algemeen stijgingen, maar toen augustus eenmaal aan de beurt was, ontstonden er ook toen flinke dalingen. Veel traders kiezen deze maand dus over het algemeen om te liquideren, mogelijk om zo geld te verdienen met crypto.

Verwachting crypto 2025 – Gaat Bitcoin stijgen?

Historisch gezien lijkt het erop dat de komende maand wel eens een slagveld kan worden voor Bitcoin, maar er zijn signalen dat Bitcoin de trend van de afgelopen jaren dit jaar kan doorbreken.

Zo had Bitcoin in het eerste kwartaal moeite om op gang te komen, maar in het tweede kwartaal maakte de cryptoleider weer een sprong opwaarts van maar liefst 29,74% volgens Coinglass. In de afgelopen maand deed het daar nog eens 10% bovenop. Op dit moment is de Bitcoin koers echter stabiel en consolideert BTC al sinds 7 juli tussen de $117K en $120K in.

Het is daarbij ook opvallend dat traders nog niet begonnen zijn met verkopen, iets dat normaal wel gebeurt zo vlak voor augustus. Op dit moment is de Relative Strength Index (RSI) nog 61, wat erop duidt dat er geen sprake is van een druk om te verkopen op dit moment. Voorgaande jaren was de verkoopdruk in deze tijd van het jaar een stuk groter.

Dit betekent dat Bitcoin de vloek omtrent augustus dit jaar mogelijk weet te doorbreken. Dit zal niet enkel positief uitwerken op de zomer, maar mogelijk ook op de rest van het jaar en de rest van de markt. Met name cryptomunten die gelinkt zijn aan Bitcoin, kunnen daar flink van profiteren.

Maak je klaar voor Q3 en Q4 met de eerste Layer 2 op Bitcoin

Een van de redenen dat Bitcoin dit jaar mogelijk de augustusvloek doorbreekt, is vanwege de innovatie op de blockchain. Dit kan bijvoorbeeld met Layer-2 projecten op het netwerk. Het allereerste project dat dit voor deed, is Bitcoin Hyper ($HYPER).

Aangezien Bitcoin de allereerste crypto is, is het netwerk ouder dan andere projecten. Hierdoor valt de utility van Bitcoin soms wat tegen. Maar Bitcoin Hyper brengt hier verandering in. Door de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM), creëert dit project een snelle smart contract engine op de Bitcoin blockchain.

Dit nieuwe project kan daarmee snellere en goedkopere transacties bewerkstelligen voor BTC. De transacties van Bitcoin Hyper worden namelijk verwerkt met het Proof-of-Work protocol op de L1 van Bitcoin, op de snelheid van Solana. Dit project weet daarmee het hele ecosysteem voor Bitcoin te vernieuwen.

Bitcoin Hyper is nog in de presale fase van het project, maar heeft al meer dan $5 miljoen opgehaald. Jij kan nog meedoen voordat Bitcoin zich in augustus gaat bewijzen. Bemachtig jouw $HYPER tokens vandaag nog voor $0,012425 per stuk want vanavond wordt deze prijs weer hoger.

Nu naar Bitcoin Hyper