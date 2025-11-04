Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場の勢いが一時的に落ち着きを見せる中、ChatGPT-5は急速に注目を集めている2つのミームコインを指摘している。それが、**Maxi Doge（MAXI）とPepenode（PEPENODE）**だ。いずれもプレセール（事前販売）段階にあり、数百万ドル（数億円規模）の資金を集め、価格上昇に向けた動きを強めている。

この2つを特徴づけているのは単なる話題性ではない。ステーキング（預け入れによる報酬獲得）、ゲーミフィケーション（ゲーム的要素の導入）、**バーン（焼却による供給削減）**といった仕組みを活用し、継続的な勢いを生み出している点にある。

現在、Maxi Dogeは総額4.18百万ドル（約6.3億円）のうち、3.9百万ドル（約5.9億円）をすでに調達。Pepenodeもハードキャップ（上限）2.2百万ドル（約3.3億円）のうち2百万ドル（約3億円）を突破している。どちらも価格上昇が目前に迫っている状況だ。

ChatGPT-5の分析によれば、「資金流入の加速」「拡散性の高さ」「供給曲線の縮小」が揃ったトークンは、上場後に高いパフォーマンスを示す傾向があるという。両プロジェクトとも、まさにその条件を満たしている。

Maxi Doge、価格上昇前に約3.88百万ドルを調達

Maxi Dogeの現在価格は0.000266ドル（約0.04円）で、次のプレセール価格変更まで残り18時間を切っている。すでに調達額は3,888,409.71ドル（約5.9億円）に達しており、4.18百万ドル（約6.3億円）に到達する前に価格が引き上げられる可能性が高い。

投資家は次の価格上昇を見越してポジションを確保しており、ステージ1から勢いは止まっていない。

また、**大口投資家（クジラ）**の参入も確認されており、ある個人投資家は約65万ドル（約9,900万円）相当のMAXIを購入している。

プロジェクトの世界観も独自だ。穏やかなミームユーモアではなく、「Red Bullを手にした筋肉質の柴犬、レーザーアイ、スローガン“max leverage, no sleep, retire at 22”」といった過激なイメージを採用し、トレーダー層を狙っている。

しかしその裏では、堅実な設計が支えている。ステーキング報酬、監査済みコントラクト、Ethereum（イーサリアム）上での運用といった実用的な基盤を備えており、これらの要素とウイルス的デザインの組み合わせがChatGPT-5の評価基準を満たしている。

Maxi Dogeのプレセールは2025年7月に開始され、ミームコイン市場の関心が再燃するタイミングと重なった。10月にDOGEやSHIBが調整局面に入ると、投資家はより小型銘柄に資金を移動し、Maxi Dogeは2か月足らずで上限額に迫る勢いを見せている。

Maxi DogeはDogecoinの軌跡を再現できるか

2013年に誕生したDogecoin（ドージコイン）は、ミームコイン市場を確立し、現在では時価総額280億ドル（約4.3兆円）を誇る。しかし、今や競合は多い。

WIFやSHIBといった後発コインは、それぞれ2,174,000%、**12,215,998%**という驚異的な上昇率を短期間で記録している。これらは必ずしも実用性に支えられたものではなく、「物語性」「タイミング」「話題性」によって加速した。

Maxi DogeはDogecoinの設計思想を継承しつつ、現代的に再構築している。保有者に安住を求めるのではなく、トレーダーやミーム愛好家を中心に据え、ステーキングのゲーミフィケーションと強力なSNS展開で注目を集める。これはWIFやSHIBの成功モデルを再現しうる戦略だ。

さらに、Maxi Dogeはまだプレセール中の初期段階にあり、上場前で価格が低水準にとどまっている。過去の成功例と同じ軌跡をたどるなら、初期の上昇フェーズで最も大きなリターンが見込まれ、取引所上場後には入手が難しくなる可能性がある。

Pepenode、「Mine-to-Earn」モデルで200万ドルを突破

一方で、Maxi Dogeがトレーダー層の熱狂を取り込むのに対し、Pepenodeはゲーミフィケーションされたマイニングシステムでユーザーを引き寄せている。

従来のステーキングとは異なり、保有者はPEPENODEを使って仮想サーバーをアップグレードし、PEPEやFartcoinといったミームコインを「マイニング」する仕組みを採用している。

サーバーをアップグレードするたびに、使用されたPEPENODEの**70％がバーン（焼却）**されるため、供給量が恒常的に減少する。このメカニズムは、初期のDeFi（分散型金融）プロジェクトにも見られた供給削減構造に似ており、売却ではなく再投資を促す設計となっている。

プレセールではすでに2,039,445ドル（約3.1億円）を集め、現在価格は0.0011317ドル（約0.17円）。次回の価格引き上げまで48時間を切っており、ハードキャップ**2.21百万ドル（約3.4億円）**到達前に購入が進んでいる。

AIが示す「タイミングこそ最大の優位」

ChatGPT-5のモデルは、コミュニティの勢い、初期価格曲線の形状、仕組みの堅牢性を重視している。Maxi DogeとPepenodeの共通点は、まさに「完璧なタイミング」にある。DOGEやSHIBが軟調で、Bitcoinも横ばいの今、トレーダーは**ローキャップ銘柄（低時価総額トークン）**に資金を移している。

Maxi Dogeは、ミーム市場の再浮上を背景に、強烈なデザインで注目を集める。一方のPepenodeは、「マイニングによる報酬獲得」という新たな実用性を打ち出し、ミームコインを再帰的なリワード資産へと変えている。

両者に共通するのは、流動性をロックし、供給を減らす仕組みを備えている点だ。いずれもハードキャップ未達で、依然として初期投資機会が残されている。

AIは感情的に銘柄を選ばない。繰り返される成功パターン――低時価総額、プレセールの急伸、話題性、供給制限、初期投資家のロック――を検出し、それをもとに判断する。これらすべての指標が現在、**「買いシグナル」**を示している。

過去のサイクルが再現されるなら、Maxi DogeとPepenodeは今の価格帯には長くとどまらないだろう。