Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

知っておくべき点 Coinbase（コインベース）がステーブルコイン（価格が安定した暗号資産）やカストディ（資産保管）の仕組みを米大手銀行へ接続することで、機関投資家の資金流入が加速し、トークン化されたドルが伝統的金融で一般化する可能性が高まっている。

インフラが制度化されるにつれ、投機的な資金は歴史的にリスク曲線を下へ移動し、ミームコインやゲーム性を備えた利回り実験など、高いボラティリティを持つ領域へ流れやすい傾向がある。

PEPENODEの「mine-to-earn（採掘して稼ぐ）」モデルは、仮想採掘をゲーム化し、ハードウェアの複雑さを排除しながら、段階的なノード報酬によって初期参加者へインセンティブを前倒しで提供する設計だ。

mine-to-earnや仮想採掘の仕組みは、従来の受動的なステーキング（利回り）ダッシュボードから、チェーン上の利回りと投機を、インタラクティブでゲーム的な体験へと移行させる動きの一端を示している。

Coinbaseが米最大級の銀行とステーブルコインやカストディの実証テストを静かに開始したことは、単なるパートナーシップの話題以上の意味を持つ。

これは、暗号資産の送金レールを米国伝統金融の中枢へ直接接続し、トークン送金をオンラインバンキング内でドルを動かす感覚に近づける初めての試みだ。Coinbaseのブライアン・アームストロングCEOは、2025年12月3日のNYC DealBook Summitで、銀行と共同でステーブルコイン統合プログラムを試験運用していると述べた。

重要なのは、毎サイクルで問題になるのは「関心」ではなく「インフラ」だという点である。

送金手段がワイヤー送金、ACH、カードネットワークのみであれば、新規資金は少しずつ入るしかない。しかし、米大手銀行が暗号資産をカストディし、ステーブルコインを内部システムで移動できるようになれば、次の流動性の波は取引所やオンチェーン市場に、より高速で到達する可能性がある。

ただし、インフラが整っても「リスク資金がどこへ向かうのか」という答えが自動的に出るわけではない。ビットコインや主要銘柄は最初の資金流入を吸収し、その後、資金は10倍、100倍、さらにはそれ以上の値動きを狙える領域へ広がっていく。

2021年はDeFiと犬系トークンだった。今回は、ミームコインにゲーム性と採掘のノスタルジーが重なる構図となっている。

その環境で、PEPENODEが注目を集め始めている。世界初の「mine-to-earnミームコイン」であり、Coinbaseがインフラを接続し始めたタイミングで、仮想採掘によるゲーム化された利回りを提供する。DEXで新しい犬トークンを買う代わりに、ハードウェア不要の仮想採掘へ参加し、採掘そのものがゲームになる設計だ。

なぜ機関インフラはリスク曲線の外側へ資金を押し出すのか

Coinbaseと米大手銀行のステーブルコインとカストディに関する取り組みは、単なるコンプライアンス対応ではない。財務担当者、資産運用会社、企業などが、トークン化されたドルを即時決済と透明なオンチェーン記録とともに移動し、BTC、ETHなどの主要銘柄を銀行レベルの管理下で保有する未来を指し示している。

こうした流れが一般化すると、「真面目な資金」はビットコイン、イーサリアム、少数の大型銘柄へと定着する。一方、個人投資家や高リスク志向の資金は、歴史的にボラティリティを求め、ミームコインや実験的なDeFi、新しいトークン設計へ向かいやすい。

mine-to-earnやゲーム性を持つトークンモデルであるPEPENODEは、まさにその領域に位置している。すでに採掘に興味がある場合は、「PEPENODEの買い方」ガイドを参照するとよい。

複数のプロジェクトが、採掘の見た目とユーザーフレンドリーな利回りを組み合わせようとしている。ブラウザ採掘の模倣、クラウドマイニングNFT、クリック型ゲームなど、標準的なステーキング契約の上に構築される例もある。しかし、多くはステーキング画面を再装飾したような印象や、不透明な採掘契約に留まっている。

PEPENODEは、mine-to-earnの概念を、より透明でゲーム的な代替案として、Ethereum上に直接構築している点で際立っている。

PEPENODEはどのように採掘を仮想ミーム経済へ変えるのか

従来の採掘にはASIC、電力料金、技術的知識が必要だったが、PEPENODEはEthereumスマートコントラクト上で動作する「Virtual Mining System（仮想採掘システム）」を採用している。

ユーザーは「Miner Nodes」を購入・カスタマイズし、ゲーム内施設をアップグレードすることで採掘量を増やし、PEPEやFARTCOINなどの報酬を獲得できる。物理的なハードウェアを一切使用しない点が特徴だ。

その核心は、初期参加者がより強力なノードと高い報酬倍率へアクセスできる点であり、初期インセンティブの弱さと報酬計算の不透明さという、採掘系プロジェクトの課題を解決する狙いがある。

段階型ノード報酬とゲーム化されたダッシュボードにより、体験は従来のAPR表ではなく、暗号資産ネイティブな放置ゲームのように感じられる。TGE（トークン生成イベント）後にゲームプレイが有効化される予定だ。現時点で参加すれば、年利573％のステーキング報酬が得られる。

資金調達面では、PEPENODEのプレセールはすでに約2,200,000ドル（約3億3,000万円）を集めており、トークン価格は0.0011778ドル（約0.18円）となっている。最大購入額は94,100ドル（約1,410万円）で、強い確信を持つウォレットが早期にポジションを形成している様子がうかがえる。

PEPENODEはEthereumのプルーフ・オブ・ステーク上に構築されたERC-20であるため、ステーキング、報酬分配、将来のガバナンスなどは、すべてスマートコントラクトを通じて実行される。

つまり、「採掘ループ」はオンチェーンロジックの上に構築されたUX層であり、次の1000倍仮想通貨の物語は、文化だけでなく、利回りそのものがプレイ可能なゲームになる可能性を示している。

詳細は、PEPENODEの価格予測を参照できる。

注意事項: 本記事は投資助言を意図したものではなく、投資判断は必ずご自身で行う必要がある。