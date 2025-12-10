CoinPoker spouští nový velký turnaj určený mobilním hráčům: Mobile Freeroll o 5000 dolarů, který se bude konat každý poslední pátek v měsíci. Jde o jedinečnou příležitost zahrát si o atraktivní prize pool zcela zdarma. Stačí se zaregistrovat, použít bonusový kód MOBILE a odehrát 10 raked hand.
Freeroll s vysokou hodnotou
S garantovaným prize poolem $5 000 patří tento freeroll k nejštědřejším turnajům pro mobilní pokerové hráče. Je ideální volbou zejména pro nové hráče, kteří chtějí vyzkoušet vylepšené mobilní prostředí CoinPokeru. Získají možnost otestovat novou verzi softwaru a zároveň se zdarma zapojit do turnaje o skutečné peníze.
Vstup do turnaje je velmi jednoduchý – CoinPoker záměrně nastavil minimální podmínky, aby se mohl zapojit každý nový hráč.
Postup:
- Navštivte Play.CoinPoker.com a při registraci použijte bonusový kód MOBILE.
- Odehrajte 10 raked hand v libovolném herním formátu.
- Poté automaticky získáte místo v nejbližším Mobile Monthly Freerollu.
CoinPoker představil nové mobilní webové rozhraní
Spuštění měsíčního freerollu perfektně doplňuje modernizovanou verzi Mobile Webu, která nabízí hladký a plynulý pokerový zážitek přímo v mobilních prohlížečích na iOS i Androidu. Není potřeba nic stahovat – stačí otevřít CoinPoker v Chrome, Safari, Firefoxu nebo jakémkoli jiném oblíbeném prohlížeči.
Nový Mobile Web přináší vylepšené rozhraní i výkon. Je plně responzivní, nabízí moderní a čistý vizuální styl, rychlejší herní odezvu a plynulejší animace. Hráči mají navíc k dispozici všechny funkce a herní možnosti bez jakéhokoli omezení.
Mohou multi-tablit, zobrazovat či skrývat karty, psát si poznámky k hráčům a hrát cash games i MTT v NLH, PLO a PLO5. K dispozici jsou také live dealer stoly a vše běží na blockchainovém RNG, který zajišťuje transparentní a férové rozdávání.
Proč je tento $5 000 freeroll tak výhodný?
Freeroll o $5 000 je mimořádně atraktivní jak pro začátečníky, kteří mohou bez rizika navýšit svůj bankroll, tak pro zkušené hráče, kteří ocení možnost otestovat novou verzi mobilní platformy. Turnaj zároveň představuje vstupní bránu do celého ekosystému CoinPokeru, kde hráče čekají speciální vánoční a novoroční turnaje nebo nepřetržitá nabídka cash games – to vše pohodlně dostupné přímo v mobilním prohlížeči.
Hráči, kteří chtějí mít přehled o nejnovějších promo akcích, blížících se sériích a speciálních freerollech, mohou sledovat ověřené účty CoinPokeru na Twitteru a Instagramu. Sociální sítě pravidelně nabízí exkluzivní obsah včetně záběrů ze zákulisí a rozhovorů s profesionálními hráči, jako jsou Owen „PR0DIGY“ Messere nebo Mario Mosböck. Sledující tak mohou být vždy o krok napřed.
CoinPoker
CoinPoker se řadí mezi přední online pokerové platformy zaměřené na férovost, inovace a maximální dostupnost. Je postaven na provably fair RNG technologii a podporují jej přední ambasadoři světového pokeru, mezi nimi například Patrick Leonard, Bencb nebo Mario Mosböck.
Platforma pravidelně pořádá velké pokerové festivaly, jako jsou Coin Series of Poker (CSOP) nebo Cash Game World Championship (CGWC), a dlouhodobě posouvá hranice moderního online pokeru díky transparentním technologiím a inovativnímu designu.
Hráči mohou navíc využívat i řadu aktuálních promo akcí. Nováčkům je k dispozici 150% uvítací bonus až do výše $2 000, který jim pomáhá rozjet kariéru na CoinPokeru. Akce Fast and Furious přináší rychlou hru s vysokými 7-2 výhrami, zatímco Seven Deuce Game nabízí dynamický herní formát přímo online. Série CoinMasters pak rozděluje celkem $250 000, včetně unikátní odměny $100 000 na pokerovou kariéru.