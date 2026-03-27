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Los mercados de criptomonedas y acciones han recibido un golpe hoy después de que el presidente Trump anunciara que ampliaba en otros 10 días el plazo para llevar a cabo grandes ataques contra Irán.

Trump apuntó a los esfuerzos diplomáticos en curso en torno a un plan de paz propuesto de 15 puntos, e insistió en que la paciencia tiene límites, pero los escépticos se preguntan abiertamente si EE. UU. está ganando tiempo de cara a posibles ataques terrestres.

A medida que la situación en Oriente Medio se ha prolongado durante semanas, los mercados energéticos se han mantenido en tensión, alimentando una incertidumbre adicional en los activos globales.

En las últimas 24 horas, Bitcoin ha retrocedido, mientras que la capitalización total del mercado cripto cae. Ethereum y otras grandes criptomonedas también se han visto sacudidas mientras los traders ajustan sus posiciones ante el riesgo derivado de los titulares.

Sin embargo, mientras el sentimiento minorista empeora por el ruido de corto plazo, el capital más experimentado se ha estado moviendo en otra dirección. En lugar de perseguir la acción inmediata del precio, muchas ballenas están invirtiendo en Bitcoin Hyper (HYPER), un proyecto de Layer 2 para Bitcoin que ya ha captado más de $32 millones a través de la preventa de su token HYPER.

La combinación de infraestructura real y un impulso consistentemente potente de Bitcoin Hyper es la razón por la que los traders con visión de futuro lo ven como una de las oportunidades más atractivas ahora mismo, incluso mientras los mercados en general titubean.

La ampliación del plazo de Trump para atacar Irán suma nerviosismo al mercado cripto

Las actualizaciones de la Casa Blanca y de los líderes del gobierno iraní se han contradicho mutuamente a lo largo de esta semana, sembrando dudas sobre hasta dónde podrían avanzar las conversaciones.

El presidente Trump ha dado ahora a Irán más tiempo para sentarse a la mesa y discutir el marco de paz de su administración, al tiempo que también ha lanzado amenazas explícitas en un intento de presionar a los iraníes para que acepten los términos.

Con tropas terrestres estadounidenses dirigiéndose a Oriente Medio, algunos analistas han insistido en que la actual fase diplomática de la guerra es más bien una cortina de humo destinada a ganar tiempo para EE. UU., lo que significa que podrían venir nuevas escaladas del conflicto.

Esto, a su vez, añadiría una disrupción aún mayor y más presión bajista sobre los mercados bursátiles y cripto, dando a los bajistas más confianza y debilitando niveles clave de soporte.

Pese a la confusión y la incertidumbre, algunos alcistas del mercado cripto, como el analista Kaleo, han insistido en que la trayectoria alcista de largo plazo de Bitcoin continuará. Kaleo ha descrito repetidamente el BTC de $100.000 como “FUD” en publicaciones recientes, y ahora presenta el precio actual de Bitcoin como “sobrevendido” dentro de un “superciclo de materias primas” más amplio.

#Bitcoin / $BTC $100K is still FUD. We're in a commodity supercycle, and Bitcoin is oversold and overdue for its turn to run. https://t.co/ywQ1lXp59w pic.twitter.com/po8F3iqSMs — K A L E O (@CryptoKaleo) March 26, 2026

La visión de Kaleo ha resonado entre muchos que ven el panorama general más allá de las oscilaciones diarias, y en momentos como estos, la atención se desplaza de forma natural de la exposición puramente al contado hacia infraestructuras que pueden ampliar lo que Bitcoin es capaz de hacer.

Aquí es donde entran en juego proyectos como Bitcoin Hyper (HYPER), que ofrecen una forma práctica de apostar por la evolución de Bitcoin en lugar de limitarse a sus movimientos de precio.

La preventa de Bitcoin Hyper sigue atrayendo capital con una sólida visión

El proyecto Bitcoin Hyper (HYPER) está construyendo una solución Layer 2 dedicada que aporta a la red Bitcoin la velocidad y los bajos costes que tanto necesita.

Al combinar la seguridad proof-of-work de Bitcoin con la Solana Virtual Machine de alto rendimiento, permite transacciones rápidas, comisiones bajas y compatibilidad total con aplicaciones descentralizadas, pagos y más.

Tras el lanzamiento de la mainnet de la L2, los holders de Bitcoin podrán transferir sus BTC a Bitcoin Hyper y utilizarlos en servicios DeFi y otros protocolos, mientras la nueva cadena liquida lotes de transacciones de vuelta a la cadena principal utilizando pruebas de conocimiento cero para aportar seguridad y eficiencia.

Wow! Now this looks like it'll lead somewhere nice. ⚡️⚡️ Bitcoin just found its fast lane. 🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/ayZQyRm7m3 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) March 26, 2026

El propio token HYPER impulsa la red Bitcoin Hyper como la única forma de pagar el gas, participar en la gobernanza y asegurar la red mediante staking a cambio de recompensas de hasta el 36% APY. Con una oferta fija de 21.000 millones de tokens, HYPER está valorado actualmente en $0.0136776 en la etapa más reciente de la preventa.

El proyecto ha recaudado más de $32,1 millones hasta esta semana (con compras on-chain de hasta $13,888), lo que refleja una demanda genuina incluso durante esta última caída del mercado.

Los primeros compradores pueden hacer staking de sus tokens de inmediato (sin necesidad de esperar a que termine la preventa), generando una forma significativa de ingresos pasivos mientras se acerca el despliegue de la mainnet de la L2.

¿Cómo unirse a la preventa de Bitcoin Hyper y empezar a hacer staking hoy?

Participar en la preventa de HYPER es extremadamente sencillo. Primero, tendrás que visitar el sitio web oficial de Bitcoin Hyper, conectar tu wallet cripto preferida y luego comprar tokens HYPER usando ETH, BNB, SOL, stablecoins o incluso directamente con tarjeta bancaria.

Para una experiencia móvil más fluida, muchos compradores están recurriendo a la app Best Wallet, que está disponible para descargar en la Apple App Store y en Google Play. La preventa de HYPER puede encontrarse después en la sección “Upcoming Tokens” de la aplicación.

Una vez que hayas comprado tus tokens HYPER, también tendrás la opción de hacer staking de inmediato y empezar a ganar el 36% APY actual.

Nuestra guía sobre cómo comprar Bitcoin Hyper describe el proceso paso a paso.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es sólo para fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos de alta volatilidad y conllevan un riesgo significativo.