Met een groei van 25% in de afgelopen week zijn het gouden tijden voor Ethereum-investeerders. Dit hoeft echter niet lang zo te blijven. Volgens een bekende crypto expert is het zaak om voor oktober al je Ethereum te verkopen. Een grote crypto crash zou namelijk op de loer liggen. Wat is er hier aan de hand?

Ethereum koers doet het goed

Wie nu naar de Ethereum koers kijkt, zou op het eerste oog niet zeggen dat er een grote crypto crash aanstaande is. De geliefde altcoin van Vitalik Buterin en zijn team doet het de laatste weken uitstekend, met een groei van meer dan 50% binnen de afgelopen maand.

Investeerders die in de ETH prijs geïnteresseerd zijn, kijken momenteel vooral naar boven. Dat is niet zo vreemd, want nu de Ethereum koers rond de $4603 staat, kan er gedroomd worden over het behalen van een nieuwe All-Time High. Deze staat momenteel nog op $4891,70 en stamt uit 2021.

Een nadeel van de recente groei is dat een support nog niet echt getest is. Verwacht mag echter wel worden dat de Ethereum koers rond de $4300 en zeker rond de $4200 de nodige steun zal kunnen vinden.

Expert: ‘crypto crash aanstaande’

Volgens Orbion, een bekende crypto expert op X, zal de Ethereum koers echter niet al te lang op deze manier bullish blijven. In een tweet geeft hij aan dat een crypto crash rondom de token aanstaande is. Hij geeft aan zelf al 33% van zijn ETH verkocht te hebben.

🚨I sold 33% of my $ETH bag today Most will call me an idiot for what I’m about to do… But I've seen this setup back in 2017 and 2021 Here's why I will SELL everything by the end of October pic.twitter.com/BPNEYA6pZW — Orbion (@cryptorbion) August 9, 2025

Volgens Orbion zal de ETH prijs in de komende periode eerst nog flink stijgen; hijzelf heeft daarbij de target op een Ethereum koers tussen de $5800 en $6000.

Dit zal er echter voor zorgen dat veel traders grote virtuele winsten hebben, maar hier nog niets mee kunnen. Wanneer investeerders hun rendement willen verzilveren, dienen ze Ethereum te verkopen. Juist hier wringt hem de schoen, want als genoeg tokenhouders dit op hetzelfde moment doen, ontstaat er een crypto crash.

Om het juiste moment in te schatten om zelf Ethereum te verkopen, zijn volgens Orbion drie technische indicatoren van belang: NUPL (Net Unrealized Profit & Loss), SOPR (Spent Output Profit Ratio) en de MVRV (Market Value to Realized Value). Met name de eerste (NUPL) is volgens de expert een belangrijke om in de gaten te houden, aangezien een top hiervan op 0,75 altijd gevolgd werd door een crypto crash.

Orbion verwacht dat de ETH prijs eind oktober op $1400 zal staan, een daling van maar liefst 70% ten opzichte van de huidige koers.

Gaat de Ethereum koers echt crashen?

Onheilsprofeten weten altijd volgers achter zich te krijgen, maar crypto expert Orbion ontvangt ook de nodige kritiek op zijn voorspiegelingen. Onder de serie tweets die hij plaatste is inmiddels een levendige discussie ontstaan.

De algehele tendens daarbij is dat veel investeerders geloven dat de soep echt niet zo heet gegeten zal worden. Enkele verzachtende omstandigheden waar Orbion overheen kijkt, zijn onder meer de groeiende institutionele adoptie (onder meer dankzij ETF’s) en het feit dat de cycles steeds langgerekter lijken te worden.

De Ethereum koers zal ongetwijfeld nog een aantal flinke correcties moeten ondergaan. Of de token echt zo diep valt als Orbion ons laat zien, valt echter ten zeerste te betwijfelen.

