Er is ripple nieuws. Crypto expert, Versan Aljarrah, waarschuwt XRP bezitters: Beveilig je XRP goed. Houd zelf de volledige controle over je crypto activa door je eigen privésleutels te beheren. Wanneer een derde partij, zoals een cryptobeurs of een beheerde wallet dienst dit in handen heeft, kunnen zij over jouw crypto bepalen.

Grote verkoopgolf XRP

XRP blijft een munt die in de gaten gehouden wordt door investeerders. Eerder in oktober was er verrassend crypto nieuws. Er was een recordverkoopgolf, doordat 19 miljoen XPR werd geliquideerd door een derde partij. Het platform sloot automatisch de positie van XRP houders om te voorkomen dat het verlies te groot werd.

Dit laat zien hoe belangrijk het is om je crypto activa zelf te beheren. Het is geen keuze meer, maar een noodzaak. Het laten staan van XRP op een beurs of een app brengt risico’s met zich mee. Die partij kan dingen met jouw crypto doen, zonder dat je daar zelf toestemming voor geeft, zoals bij de liquidaties in begin oktober.

Controle over je eigen crypto activa

Om je crypto goed te beschermen is het van belang dat je je eigen privésleutels beheert. Bij het gebruik van een self-custody wallet is dit het geval. Alleen jij bent in bezit van de privésleutels waardoor jij de controle hebt over je crypto activa. Bij een custodial wallet loop je het risico dat er dingen gebeuren met jouw altcoins die je helemaal niet wilt.

Bij een custodial wallet heeft een derde partij, zoals een crypto beurs of een beheerde wallet dienst, namelijk de macht over jouw privésleutels. Wanneer je cold wallets gebruikt, worden je privésleutels offline bewaard. Deze bestaan uit papieren of hardware wallets, zodat ze beschermd zijn tegen online bedreigingen.

Self-custody isn’t optional, it’s survival. In this ecosystem, control over your assets is everything. If you’re not protecting your XRP, you’re leaving your future in someone else’s hands. I personally use 8+ cold wallets spread across layers of security. — Black Swan Capitalist (@VersanAljarrah) October 18, 2025

Crypto expert en Financieel strateeg Versan Aljarrah beschermt zijn crypto zelf door middel van de cold wallets. Hij meldt zelf acht cold wallets te hebben die allemaal zijn verdeeld over verschillende beveiligingslagen. In oktober is gebleken dat hij niet voor niets de controle over zijn eigen crypto zo goed bewaart. Hij adviseert andere XRP investeerders dit ook te doen.

Een goede gedecentraliseerde non-custodial wallet is Best Wallet. Best Wallet ondersteunt meer dan 60 blockchains en is een veilige opslagplek voor crypto. Dit is een goede optie voor beginnende, maar ook voor ervaren crypto handelaren bij XRP adoptie. Best wallet wordt aangeraden omdat het de betrouwbaarste en veiligste opslagplek is, waarbij je al je altcoins op één plek kunt bewaren en verhandelen. Je beheert je eigen privésleutels, waardoor je de volledige controle hebt over je crypto activa.

Bedreigingen voor XRP-houders

Er zijn risico’s voor XRP-houders met custodial wallets. Zoals eerder al duidelijk wordt hebben zij niet de volledige controle over hun eigen privésleutels en crypto. Ze moeten bouwen op de betrouwbaarheid en veiligheid van een derde partij. Daarnaast hebben ze beperkte privacy en zijn ze afhankelijk van de beheerder van de wallet.

Wanneer de wallet dienst gehackt wordt zijn de privésleutels niet veilig. Ook wanneer de provider failliet gaat, kun je je XRP kwijtraken. De derde partij kan je tokens ook liquideren, wat er eerder in oktober gebeurde, wanneer het verlies te groot lijkt te worden. Je hebt de beveiliging en de controle dus niet zelf in de hand, waardoor je crypto activa kunt verliezen. Wil je geld verdienen met crypto, bescherm je crypto dan goed.

XRP koers

Op het moment van schrijven is er een stijging van XRP van 1,64% over een tijdsbestek van 24 uur. Dit is een prijs van $2,40. Dit duidt op een herstel van de XRP koers. Santiment, het on-chain analyseplatform, meldt dat de MVRV waarde van XRP nu negatief is. Het rendement van handelaren in XRP is de afgelopen 30 dagen naar -15,3% gedaald. De MVRV waarde geeft aan hoeveel pijn handelaren ervaren. Dit is de gemiddelde waarde ten opzichte van de gerealiseerde waarde. Santiment geeft aan dat hoe meer de MVRV waarde onder de 0% zakt, hoe meer kans er is dat handelaren in de dip gaan kopen. Dit kan dus zeker leiden tot een stijging van de koers.

Volgens Santiment blijft het aantal middelgrote bezitters van XRP groeien en er is onlangs een nieuwe recordhoogte bereikt. Op dit moment zijn er namelijk meer dan 315.000 wallets met meer dan 10.000 XRP tokens. Dit is een goed teken voor XRP investeerders op de lange termijn.

Best wallet

Best Wallet ($BEST) is een veilige, gedecentraliseerde, non-custodial wallet. Hier heb jij je eigen privésleutels in handen en heb je dus ook de volledige controle over je crypto activa. Best Wallet accepteert meer dan 60 blockchains, waardoor je al je tokens op 1 plek kunt bewaren en opslaan. Door Best Wallet te gebruiken krijg je de beste wisselkoersen en laagste verwerkingskosten. Zo kun je crypto naadloos uitwisselen tussen verschillende blockchains. Best wallet is enorm betrouwbaar en heeft een geavanceerde Fireblocks MPC-beveiligingstechnologie. Jij hebt de volledige controle.

Protect your account with 2FA! 🔐 Two-Factor Authentication adds an extra layer of security. Even if your email account or Apple/Google login is compromised, your crypto stays safe. Here’s how to turn it on:

1️⃣ Open Best Wallet and go to Settings

2️⃣ Tap 2FA

3️⃣ Follow the… pic.twitter.com/hlFpaFKQbN — Best Wallet (@BestWalletHQ) October 7, 2025

Op dit moment is de presale van de BEST token in volle gang. Wanneer je $BEST in de presale koopt, heb je enorme holder voordelen. Zo krijg je hogere AYP-staking mogelijkheden in de Best Wallet staking aggregator. Ook krijg je met de token als eerste toegang tot vertrouwde presales van tokens en kun je voorrang krijgen op nieuwe projecten. Daarnaast kun je meestemmen met beslissingen van het bestuur.

