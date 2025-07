Piața criptomonedelor din SUA tocmai a primit cel mai clar semnal verde de până acum. Pe 18 iulie, legea GENIUS — prima reglementare americană pentru stablecoin-uri — a devenit oficial lege, fiind semnată de președintele Trump după ce a fost aprobată de Camera Reprezentanților și Senat.

În paralel, legea CLARITY, care vizează împărțirea responsabilităților de reglementare a criptomonedelor între SEC și CFTC, a fost aprobată de Cameră și urmează să fie votată în Senat.

Aceste două proiecte legislative succesive marchează cea mai importantă schimbare în reglementare din ultimii ani. În timp ce piețele reacționează, „pavianii cripto” au direcționat capitalul către tokenuri sincronizate cu ciclurile de hype, infrastructura și narativele de tip meme. Datele on-chain arată că trei altcoinuri atrag acum atenția.

Bitcoin Hyper ($HYPER) a fost împins în sus de un val masiv de interes din partea pavilonilor — portofelele mari și-au crescut deținerile cu 38,9%, ajungând la 27,4 milioane HYPER (~9,11 milioane RON la un preț de 0,33 RON).

Această acumulare vine într-un moment în care HYPER pare pregătit să spargă linia de rezistență pe termen mediu, susținut de narativul Layer-2 cu viteză mare și comisioane minime.

Panourile on-chain indică o scădere de 5,12% a rezervelor de pe burse, până la 311,6 milioane HYPER — un semnal clar de retragere către portofelele reci. Primele 100 de portofele dețin acum 842,3 milioane de tokenuri (+0,48%) — o centralizare clasică a ofertei de către paviani.

Interesant este că indicatorul de distribuție rămâne la o valoare modestă de 9, sugerând o fază incipientă a centralizării. Alocările de „smart money” au scăzut ușor cu 4,9%, probabil ca urmare a marcării profitului după o creștere de 36% într-o săptămână. Nimic surprinzător.

Cu un climat pro-inovație în SUA datorită legii GENIUS, proiectele Layer-2 bazate pe Bitcoin, precum HYPER, atrag din ce în ce mai multă atenție.

Dacă autoritățile de reglementare relaxează accesul la experimente Layer-2, narativul vitezei HYPER ar putea continua să atragă interes instituțional.

Pavianii nu ratează ocazia când meme coin-urile capătă utilitate reală: TOKEN6900 a înregistrat o creștere de +42,7% a acumulării de către portofelele mari, ajungând la 14,1 milioane T6900 (~5,15 milioane RON la un preț de 0,36 RON).

O comunitate loială și o foaie de parcurs agresivă a dezvoltatorilor au creat impulsul necesar pentru a sparge zona de rezistență.

Rezervele de pe burse au scăzut cu 3,88%, ajungând la 205,9 milioane T6900, susținând tendința de auto-custodie. Primele 100 de portofele dețin 601,4 milioane (+0,61%), reducând oferta și pregătind terenul pentru volatilitate viitoare.

Scorul de distribuție este 7 — scăzut, dominat de insideri, dar tipic pentru proiectele meme cu tokenomică reală. Alocările de „smart money” au scăzut cu 6,1%, probabil pentru a marca profituri după un randament de 44% în doar o săptămână.

Cu o legislație favorabilă în SUA, tokenurile meme cu utilitate reală pot rămâne pe radarul pavilonilor.



Economia de tip bot on-chain a proiectului SNORT a atras investiții serioase: deținerile pavilonilor au crescut cu 39,6%, până la 22,9 milioane SNORT (~4,37 milioane RON la un preț de 0,19 RON). Tokenul aproape a spart vârful canalului său anterior, alimentat de funcția sa de „snipe group” auto-pooling.

Rezervele de pe burse au scăzut cu 4,73%, ajungând la 167,4 milioane SNORT, semnalând retrageri durabile. Primele 100 de portofele dețin 559,2 milioane (+0,52%), indicând o ușoară creștere a centralizării — tipică pentru paviani care mizează pe randamente din boți.

Scorul de distribuție este 8, un indicator al unei concentrări ridicate, controlate de insideri. Alocările de „smart money” au scăzut cu 6,8%, cel mai probabil în urma unei creșteri săptămânale de peste 41% — o clasică marcarea a profitului.

SNORTER se află deja printre cele mai bune oportunități din zona meme coin-urilor pentru 2025 în România, remarcându-se prin infrastructura automatizată de tip bot și o comunitate activă.

