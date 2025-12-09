Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ドージコイン 今後の方向性を示す日次アクティブアドレス（DAA：24時間内に取引したウォレット数）が3日に6万7511件へ急増した。これは過去3カ月で2番目の高水準であり、市場が再び活性化する兆しとなる。

同指標が直近でピークを記録した9月15日、ドージコイン（DOGE）は0.30ドル（約44円）付近で局所的な高値を形成し、その後下落基調に転じた。高値圏で売買が集中し、強気と弱気が拮抗した点が特徴だった。

現在は当時から約50％調整した水準で同様の挙動が見られ、再び流動性が集中する重要帯とみられる。過去24時間でDOGEは3.5％上昇し、0.14ドル（約21円）周辺で推移する。同水準はすでに3度反発した強固な支持帯として機能している。

取引高は前日比で倍増し、買い圧力の増加を裏付ける結果になった。ウォレット利用の増加と合わせて考えると、ドージコイン 今後の下落トレンド転換を試す初期段階に入った可能性がある。

ドージコイン価格予測：0.14ドルを維持する中で注目される重要水準

DOGEは0.14ドルの支持帯で反発を繰り返し、短期的な持ち直しが意識されている。取引量も同時に増加し、需給の改善が進む状況が示される。

ドージコイン 今後の焦点は0.16ドル（約24円）の抵抗帯であり、この水準を上抜ければ短期トレンドの明確な反転となる可能性が高い。上抜けが成立した場合、200日指数平滑移動平均線（EMA：価格の長期傾向を示す指標）が最初の主な到達点として意識される。

さらに同線を突破できれば、中期的な強気シナリオが現実味を帯び、2025年9月に記録した高水準への回帰も視野に入る。今週は米連邦準備制度（FRB）が金利判断会合を予定しており、利下げ示唆は市場全体を押し上げる要因となり得る。

Maxi Doge（MAXI）は市場の混乱にもかかわらず400万ドルを調達

ミームコイン市場ではプレセールへの資金流入が続き、特にMaxi Doge（MAXI）が強い勢いを見せる。同プロジェクトは市場の不安定さにもかかわらず、すでに400万ドル（約5億9000万円）を調達し、注目度の高さを示した。

Maxi Dogeは「Maxi Ripped」や「Maxi Gains」などの競技イベントを通じ、投資家が大胆なトレード成果を共有し、報酬を競い合うコミュニティ形成を目指す。さらに、プレセール資金の最大25％を高リスクのYOLOトレードに投じ、得られた利益を財務基盤やマーケティング強化に再投資する方針を掲げる。

公式サイトにアクセスし、Best Walletなどの互換ウォレットを連携すれば、USDTやETH、またはカード決済でMAXIを迅速に購入できる。ミームコイン市場が反転へ向かう中で、ドージコイン 今後の展開とともに新興プロジェクトへの資金流入も加速する可能性がある。

