도지코인은 다시 익숙한 국면에 들어섰다. 좁은 가격 박스권, 극단적으로 엇갈리는 의견, 그리고 단 하루 만에 ‘끝난 코인’에서 ‘메인스트림 헤드라인’으로 바뀔 수 있는 시장 분위기다.

2025년 12월 23일 기준 도지코인(DOGE)은 약 0.131달러에 거래되고 있으며, 코인마켓캡(CoinMarketCap) 기준 시가총액은 약 220억 달러, 24시간 거래량은 10억 3천만 달러 수준이다. 이 가격대는 단순한 숫자가 아니다. 도지코인이 0.13달러대에 묶이면 시장에는 빠르게 두 부류가 나타난다. 반등을 노리는 저가 매수세와, 작은 반등마다 물량을 정리하려는 보유자들이다.

그렇다면 현재 위치에서 현실적인 도지코인 가격 전망은 무엇일까? 전망은 극단적으로 갈린다. 일부에서는 2025년에 1달러 도달 가능성을 언급한다. 반면 여러 전문가 설문을 종합한 전망치는 보다 보수적이다. Capital.com의 설문에 따르면 2025년 말 중간값 전망은 0.57달러다.

개인적으로 보면 ‘도지코인 1달러 시나리오’는 자극적이지만, 도지코인이 그 수준까지 가려면 매우 특정한 조건이 필요하다. 강한 위험자산 선호, 소셜 미디어 촉발 모멘텀, 그리고 기술적 저항을 명확히 돌파하는 흐름이 동시에 맞아야 한다. 가능성은 있지만, 조용하게 이루어지는 일은 거의 없다.

배경도 변화하고 있다. 도지코인은 더 이상 전통 금융 시장에서 단순한 밈코인으로만 포지셔닝하지 않는다. 2025년 9월, 미국 상장 도지코인 ETF(DOJE) 가 출시되면서 접근성과 내러티브가 달라졌다. 아직 자금 유입 규모가 성패를 가르는 단계이긴 하지만, 구조적인 변화임은 분명하다.

DOGE 기술적 분석: 향후 30~90일을 가를 핵심 가격대

현재 도지코인 차트는 ‘급등 목표’보다 지지와 저항을 회복하느냐가 핵심이다. 말 그대로 바닥을 지키느냐, 아니면 무너지느냐의 싸움이다.

기술적 관점에서 보면 0.13달러 구간이 시장의 방어선이다. 코인마켓캡 뉴스 피드에서도 0.132달러 부근 반등을 언급하며 0.13달러를 ‘마지노선’으로 지목했다. 이 가격이 무너지면 다음 하락 구간은 0.096달러 부근까지 열릴 수 있다.

첫 번째 관문은 0.15~0.16달러 구간이다. 여러 기술적 분석에서 이 구간을 명확한 반등 신호로 본다. 이 위로 안착하면 다시 0.20달러 이야기가 나오기 시작한다. 이 가격대가 중요한 이유는 대기 중이던 자금이 다시 시장에 진입하는 구간이기 때문이다.

0.13달러를 지키고 0.16달러를 회복할 경우 0.20달러 도전이 현실화될 수 있다. 이 경우 0.57달러라는 2025년 연말 목표도 과장으로만 보이지 않는다. 한편, 약세 시나리오에서는 0.13달러 아래에서 일봉 기준으로 안착할 경우 0.10달러 이하 구간까지 추가 하락 가능성이 커진다.

결국 0.13달러 지지선과 0.16달러 저항선이 다음 국면을 결정짓는 핵심 구간이다.

왜 일부 DOGE 트레이더들은 ‘맥시 도지(MAXI)’로 눈을 돌리나

도지코인이 박스권에 갇히면 반복되는 패턴이 있다. 자금이 더 작은 시가총액, 더 강한 내러티브를 가진 토큰으로 이동하는 것이다. 이것이 프리세일이 가진 심리적 매력이다. 물론 상승도, 하락도 더 거칠다.

그중 하나가 맥시 도지(Maxi Doge, $MAXI)다. 이더리움 기반 밈코인으로, ‘헬창 문화 + 고배율 디젠 트레이더 감성’을 전면에 내세운다. 슬로건은 “하체 운동은 건너뛰지 말고, 펌핑도 건너뛰지 마라.”

현재 MAXI는 프리세일 단계로, 토큰 가격은 0.0002745달러, 모금액은 약 435만 달러다. 온체인 데이터에 따르면 총 50만 달러 규모의 고래 거래 2건이 있었고, 이 중 최대 단일 거래는 2025년 10월 11일 25만 1천 달러였다. 단독 신호로 해석하긴 어렵지만, 심리적으로는 의미 있는 데이터다.

프로젝트는 보유자 전용 트레이딩 대회, 유동성·파트너십을 위한 ‘맥시 펀드’, 그리고 최대 1년간 일일 분배 방식의 동적 APY 스테이킹을 내세운다. 시장이 식어도 커뮤니티를 유지하겠다는 전략이다.

다만 리스크는 명확하다. 프리세일은 변동성이 극단적이며, 상장 이후 유동성과 가격 발견 과정이 매우 불안정할 수 있다. 규제와 상장 환경 변화도 빠르다. 도지코인을 대체하는 자산이 아니라, 고위험 위성 포지션으로 봐야 한다.

정리하면 도지코인의 기본 시나리오는 명확하다. 0.13달러를 지키고 → 0.16달러를 회복 → 이후 0.20달러 시도. 이 흐름이 무너지면 하방 리스크는 빠르게 열린다.

그리고 도지코인이 답답한 횡보에 들어갈 때, 일부 트레이더들은 더 큰 변동성을 찾아 $MAXI와 같은 저시총 자산으로 눈을 돌린다.

※ 본 기사는 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 암호화폐 투자는 높은 변동성과 위험을 수반하므로, 투자 전 충분한 조사가 필요합니다.