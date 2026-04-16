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El precio de Dogecoin ha pasado las últimas semanas moviéndose justo por debajo del nivel de $0,10, y sus últimos movimientos de precio indican que DOGE podría superar pronto esa resistencia clave.

Una presión compradora constante ha impulsado a la memecoin un 3,5% solo en el último día, ayudándola a alcanzar los $0,098 antes de un leve retroceso esta mañana. El volumen semanal de Dogecoin se mantiene saludable, y el sector más amplio ahora se sostiene superando los 31.000 millones.

Mientras los holders de DOGE revisan los gráficos más recientes en busca de confirmación de que su rally podría continuar, un proyecto más nuevo, construido sobre una energía comunitaria similar, ha estado avanzando aún más rápido.

La preventa de Maxi Doge (MAXI) ha recaudado $4,73 millones desde su lanzamiento en el Q3 del año pasado, y ahora se espera que supere los $5 millones en las próximas dos semanas.

Eso significa que MAXI podría cruzar la línea de los $5 millones antes de que DOGE recupere la barrera psicológica de $0,10 que ha demostrado ser tan difícil de romper.

La combinación del proyecto de una cultura de trading cargada de adrenalina y recompensas inmediatas por staking le da una ventaja clara a MAXI, sobre todo en un mercado hambriento de nuevas narrativas.

Los traders de Dogecoin apuntan a una ruptura de precio

La reciente acción del precio de Dogecoin refleja la volatilidad clásica de las mejores memecoins. Después de no lograr sostener ninguna ruptura convincente por encima de $0,10 desde febrero, el token ha logrado recuperar terreno y ahora vuelve a situarse a distancia de ataque de ese nivel clave.

El sentimiento de la comunidad también se ha vuelto más constructivo a medida que el mercado en general se estabiliza, y varios analistas técnicos apuntan a una mejora del impulso en los marcos temporales diarios y semanales.

Un analista de gráficos ampliamente seguido, Trader Tardigrade, destacó ayer en X una configuración técnica relativamente poco conocida pero importante. Señaló que el RSI semanal de DOGE se está “ajustando dentro de un triángulo contractivo” que ahora parece listo para desencadenar una ruptura, con objetivos de hasta $1,40 alcanzables a largo plazo si el movimiento completo se desarrolla.

$Doge/weekly#Dogecoin RSI is tightening inside a contracting triangle and it’s at the apex— breakout looks imminent. If it breaks clean, expect a fast, explosive move and a real shot at a moon run. 🚀 pic.twitter.com/vAjLNJDUHh — Trader Tardigrade 🧬 (@TATrader_Alan) April 15, 2026

La observación del analista ha resonado en las redes sociales, añadiendo impulso a los llamados para un avance hacia $0,10 y potencialmente más arriba en las próximas semanas.

Mientras los alcistas siguen reforzando su tesis, los traders más astutos han comenzado a asignar capital a nuevas apuestas meme que ofrecen rendimientos por staking, eventos impulsados por la comunidad y más.

Ese cambio en el flujo de capital explica por qué la preventa de Maxi Doge (MAXI) sigue atrayendo una atención seria incluso cuando DOGE entra en una posible zona de ruptura.

La preventa de Maxi Doge acelera hacia los $5 millones

Maxi Doge (MAXI) aporta un giro fresco y divertido a la categoría de las nuevas memecoins, al centrarse intensamente en la cultura del trading. La mascota del proyecto es un personaje Shiba Inu hipermusculado que opera con apalancamiento de 1000x, bebe Red Bull y suplementos “MAXITREN”, y pasa el resto del tiempo destrozando los gráficos.

En resumen, MAXI es la apuesta definitiva de alta energía para traders que viven por la volatilidad y los grandes movimientos.

La estructura de la preventa mantiene las cosas simples y transparentes. El 40% del suministro total irá directamente a los primeros compradores, y los tokens MAXI pueden ponerse en staking de inmediato en el pool nativo de recompensas del proyecto, generando un APY dinámico de hasta 66%.

Este esquema ha ayudado a que la recaudación supere los $4.737 millones a un precio actual de $0.00028130 por MAXI.

There's only 1 memecoin on my mind. pic.twitter.com/sFXHM0Zb9N — MaxiDoge (@MaxiDoge_) April 10, 2026

Más allá del staking, la hoja de ruta de Maxi Doge incluye concursos de ROI con premios para los mejores resultados, alianzas con plataformas de futuros y un “Maxi Fund” dedicado que impulsa amplios esfuerzos de marketing y liquidez. La narrativa divertida de la marca, con temática de gimnasio, ha demostrado ser atractiva para los traders que quieren algo más que hype.

Con listados tanto en DEX como en CEX previstos tras el cierre de la preventa, el proyecto está construyendo las bases necesarias para un debut sólido.

Mientras los traders de DOGE esperan su propia ruptura, Maxi Doge ofrece una forma de posicionarse en una apuesta meme de alta beta que ya está ofreciendo utilidad y participación comunitaria hoy.

Asegura tus tokens MAXI antes de que el precio suba

Solo necesitas seguir unos pocos pasos rápidos para empezar con Maxi Doge. Solo tienes que ir a la web oficial de la preventa; desde allí, podrás conectar tu wallet y comprar directamente. Puedes comprar MAXI con ETH, BNB, USDT o USDC, o elegir la opción de tarjeta bancaria para un proceso aún más fluido.

Si prefieres invertir a través de una app, toda la experiencia funciona sin problemas a través de Best Wallet, que está disponible como descarga gratuita en la Apple App Store y Google Play.

Una vez que tengas MAXI, puedes poner tus tokens en staking y empezar a generar ganancias desde el pool de recompensas.

Nuestra guía sobre cómo comprar Maxi Doge, detalla el paso a paso para ingresar a la preventa.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior no constituye asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos volátiles y de alto riesgo. Realice su propia investigación y consulte a un asesor financiero certificado antes de tomar decisiones de inversión. Los datos de precios y preventa son variables.